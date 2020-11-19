Александр Дынкин: первоочередная задача Байдена - преодолеть пандемию

Президент ИМЭМО им. Примакова рассказал о проблемах, которые предстоит решать новому президенту США

Александр Дынкин Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Перед каждым президентом, когда он только приходит к власти, естественно, возникает много проблем. Не исключение и президент США. Об этом беседовал наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов с президентом ИМЭМО имени Примакова академиком Александром Дынкиным.

И все же "черный" бунт сделал свое дело!

- Американские политологи не раз заявляли, что афроамериканская часть, входящая в руководство Демпартии, затеяла "черный бунт", чтобы настроить афроамериканцев и других небелых американцев против Трампа. Задумка удалась, даже слишком. Но теперь джинна надо успокоить. Байден сможет это сделать?

- Потенциал этого движения, если оно действительно было стимулировано какой-то частью руководства Демпартии, достиг своего результата. Какая-то часть избирателей была напугана, другая поддерживала это экстремистское движение. Если говорить об идеологии этого движения, некоторые комментаторы в нем видят такой неомарксизм. Кого-то это привлекает, кого-то отпугивает.

- Белые – активные сторонники Трампа – явно не успокоятся, и станут мстить афроамериканцам. Мой знакомый коллега-американец опасается, что, если Байден не успокоит активистов, дело может дойти до возвращения Ку-клус-клана.

- Мне кажется, что это некая избыточная эмоциональность. Я знаю, что некоторые люди, предвидя такую возможность, на ту неделю, которая начиналась со 2 ноября, уезжали в Канаду, из тех районов, где смешанно живут и белые, и черные. Но еще раз повторяю: это ожидание чуть ли не гражданской войны в США – это сильно преувеличено нашими медиа.

- Но это движение все-таки вышло за пределы США и даже перешло на Европу.

- В этом есть оттенок того, о чем мы много раз говорили. О том, что старый социальный контракт исчез и достаточно вопиющее неравенство, которое существует сегодня в США и питает этот протест. Я думаю, что он имеет не только расовый характер, но он имеет даже антикапиталистическую компоненту. Очевидно, что черное население в Соединенных Штатах невелико, где-то 13%, а больше 50% смертных случаев именно среди них – в силу низкого социального уровня, в силу худших условий получения услуг здравоохранения и тяжелых условий жизни, и большей скученностью. В этом лежит основа таких протестов.

- Но такой протест может перейти на весь мир. Пойдут межрасовые и межнациональные драки, и дойдут до Европы. А в Европе такое количество мусульман, что и они поднимут этот вопрос.

- Надо признаться, что мусульманское население в Европе уже поднимает этот вопрос, особенно во Франции, проявляя достаточную агрессивность по отношению к властям.

Китай теперь может вздохнуть спокойнее?

- Китайскую экономику Трампу задавить не удалось, плюс новое самое крупное в мире Соглашение о торговом партнерстве с участием Китая. По какому пути может пойти развитие экономики США?

- Я думаю, что период такого жесткого противостояния, которое включает все его аспекты – и политические, и экономические, и вопросы безопасности, и вопросы идеологии – с приходом Байдена будут немножко снижены. Несмотря на восемь встреч с Си Цзиньпином, новый президент понимает, что Китай не зажать. Да, Байден хорошо знаком с Си Цзиньпином. Говорят, что они вместе провели в переговорах в общей сложности 25 часов. Советники по Китаю Байдена опубликовали статью, которая называлась "Конкуренция без катастроф". А это говорит о том, что они будут советовать президенту снизить остроту торговых противоречий.

Некие подвижки уже происходят: китайцы заключили соглашение о поставке природного газа американского до 2025 года. К тому же бизнесмены, поддерживающие Демократическую партию, крайне не хотят терять огромный китайский рынок.

Подписанное Соглашение китайцы считают большим успехом. Так считают не только они, но и во всех азиатских странах, потому что они шли к этому решению 8 лет. В итоге получилось очень серьезное соглашение. В результате его осуществления будет приблизительно 92% номенклатуры промышленных изделий освобождены от торговых пошлин. Сняты ограничения и на происхождение компонентов, что, безусловно, расширяет рынки. Для сравнения можно вспомнить что, что Трамп буквально на третий день после своей инаугурации ликвидировал Тихоокеанское торговое партнерство, достичь которого было одной из больших задач администрации Обамы. Подписание Азиатского соглашения состоялось, и оно впечатляющее, хотя к нему еще не присоединилась Индия. Эта стран переживает достаточно глубокий кризис: падение индийской экономики в 2020 году ожидается около 9-10%. Индусы боятся, что в результате этого подписания они начнут поддавливать свою промышленность.

- Но это дает возможность нам расширить экономические отношения с Индией.

- Да, это так. Но я хочу еще отметить, что это подписание состоялось в виртуальной форме, а центр находился во Вьетнаме.

- Кроме установления расового спокойствия, какие задачи сейчас стоят перед Байденом в первую очередь?

- Перед Байденом в первую очередь стоит задача преодолеть пандемию. Развитие идет по исключительно драматическому сценарию. Сегодня можно назвать, что в Соединенных Штатах гуманитарная катастрофа, потому что погибших от коронавируса либо превысило, либо через пару дней превысит 250 тысяч (напомним, что потери США во Второй мировой войне составляли 420 тысяч). Авторитетные американские эксперты ожидают, что к январю-февралю будет уже 300 тысяч. Вот в чем его первоочередная задача. Развитие экономики сейчас несколько притормозилось. По оценкам нашего Института, мы ожидаем падение американской экономики в 2020 году более 3%.

- До коронавируса у Трампа были очень хорошие успехи в экономике.

- Да – это один компонент. Но еще он сумел развернуть масштабную помощь в стране. Она поддержала и занятость, и усилила уверенность предпринимателей. Я уверен, что если бы не этот корона-кризис, то Трамп бы легко выиграл выборы.

- Как по-вашему будут развиваться отношения США с Европой и НАТО? Трамп был прав, что Америка слишком много тратит средств на поддержание НАТО?

- Судя по реакции ведущих столиц западноевропейских стран, прежде всего Лондона, Берлина, Брюсселя – там царит эйфория. Эмоциональная радость при этом у них, конечно, присутствует, и даже несмотря на то, что Байден делал жесткие замечания в адрес Бориса Джонсона, Джонсон первым его поздравил. Поэтому у европейцев очень радужные ожидания, они считают, что острота критики НАТО будет снижена. Для Европы остается очень острый вопрос – это Brexit, по какому сценарию он будет дальше развиваться? Я думаю, что позиция Байдена не очень обрадует британцев, потому что у него ирландские корни, и он настаивает на сохранении открытой границы, что не очень симпатично британским консерваторам. Это станет некой конфликтной точкой.

- И остается такой вопрос: какие ожидания в отношениях США и России?

- У меня большие сомнения в том, что Америка будет договариваться с Европой об улучшении отношений с Россией и снятии санкций. Но любопытный факт в том, что, если посмотреть на торговый оборот России с Соединенными Штатами, он в 2019 году был на уровне 26 млрд долларов. США являются нашим пятым торговым партнером, наша торговля с Соединенными Штатами гораздо больше, чем скажем с Францией и Казахстаном. Это примерно на уровне нашей торговли с Турцией. И наш торговый оборот с США в 2019 году, хотя тогда еще не было кризиса, возрос на 5%. Американские бизнесмены, несмотря на санкции, заинтересованы в развитии отношений с Россией. Если говорить о европейцах, то бизнес заинтересован в торговых отношениях с Россией, а руководство политических тинэйджеров как раз наоборот и не проявляют такого стремления. Как сложатся дальше отношения, сейчас прогнозировать трудно.

Конгресс во время администрации Трампа кодифицировал все санкции. Все указы, которые были проведены еще и при Обаме, и при Трампе были как исполнительные указы президента. Таким образом, другой президент может отменить предыдущие. Но Конгресс это кодифицировал их, причем объединил в один закон, и поэтому выйти из американских санкций чрезвычайно сложно. Вспомним, сколько лет прошло, чтобы отказаться от поправки Джексона-Вэника, но Конгресс за это держится. А в Европе достаточно, чтобы одна страна проголосовала против отмены, и они будут продлены. Ясно, что Прибалтика и Польша не дадут такого разрешения: они будут двумя руками голосовать за санкции. Но есть еще такие страны, как Италия, Венгрия. Поэтому мне кажется, что все-таки, что снять европейские санкции легче, чем американские.

- А возможно?

- Возможно, конечно. Было бы желание.

- Желание чье?

- Конечно, европейских стран, всех стран. Но его не наблюдается.

- И даже при предстоящей смене канцлера Германии?

- Канцлер поменяется в конце следующего года. А ее потенциальный сменщик ни разу не высказывался в пользу снятия санкций.

А с Украиной что?

- По поводу Украины. Отношение Трампа к Украине было если не сказать никакое, то прохладное. Отношение Байдена к Украине было слишком активным. Можно ожидать теперь серьезные кризисы в самой Украине из-за изменения отношения американского президента к этой стране?

- Я думаю, что Киеву, конечно, приятнее иметь дело с демократической администрацией. Экономисты говорят – есть такая интуициональная память. Хотя у демократов не было поставок летального оружия на Украину, но все-таки, я думаю, что Украина для Байдена не будет в числе первых приоритетов. Это будет приоритет второго или третьего уровня. Но сами украинцы будут приглашать американцев поддержать их. Не так давно Петр Порошенко сказал следующую фразу: Украина – самая проамериканская страна на свете.