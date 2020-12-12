Посол Черногории в РФ: Новое правительство Черногории нацелено на развитие и продвижение сотрудничества с Москвой

Милорад Шчепанович рассказал о перспективах нового туристического сезона

Милорад Шчепанович Фото: Пресс-служба

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Посол Черногории в Москве Милорад Шчепанович рассказал в интервью "Интерфаксу" о планах по укреплению отношений между двумя странами, о возможном сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом и о ситуации с туризмом в период пандемии, а также поделился оценкой членства страны в НАТО

- Буквально несколько дней назад в Черногории было избрано новое правительство страны. В Москве ранее выражали надежду на то, что Черногория при новом правительстве может изменить ставший уже антироссийским курс в отношении РФ. Действительно ли есть основания для таких ожиданий? Можно ли рассчитывать, что отношения России и Черногории будут нормализованы?

- Не могу согласиться с констатацией того, что курс Черногории в предыдущие годы можно считать антироссийским. Никогда за нашу долгую историю, - позвольте напомнить, что в следующем году мы будем отмечать 310 лет с момента установления официальных политических и дипломатических отношений между нашими странами, - ни одна политическая структура или кто-либо из руководства Черногории, не инициировали и не проводили антироссийской политики.

Были периоды, когда наши отношения испытывали застои, кризисы, у нас бывали разногласия по каким-то важным вопросам и во времена существования СФРЮ и СССР, но мы всегда принимали Россию и российский народ как дружественный и близкий. Мы всегда принимали решения суверенно, учитывая только наши национальные интересы, всегда имея в виду то, что лучше для самой Черногории. При этом мы не руководствовались тем, нравится ли это, устраивает ли наших внешних партнеров, даже таких важных, как Россия.

Мы не имеем какой-либо негативной позиции по отношению к другим государствам, тем более к России. В конце концов, именно так ведет себя и сама Россия, и любое другое суверенное государство. Мы должны уважать права всех стран в соответствии с принципами суверенитета, независимости, невмешательства во внутренние дела, а также взаимного уважения и уважения права каждого выбирать свой собственный путь развития.

С другой стороны необходимо понимать реалии и принимать различия, существующие между двумя государствами, в данном случае между Черногорией и Российской Федерацией, - мы хотим, можем и должны развивать наши отношения и продвигать сотрудничество, для которого есть много возможностей и взаимных интересов. Задача правительств и политического руководства двух стран - поощрять и помогать друг другу в достижении интересов наших народов.

Поэтому, я убежден, что новое правительство Черногории во главе с профессором Здравко Кривокапичем сделает все возможное не только для нормализации наших отношений, но и для их укрепления, а также для развития всестороннего сотрудничества, основанного на взаимных интересах и уважении. Я настроен оптимистично в этом смысле, и мой мандат в качестве нового посла Черногории в Российской Федерации будет полностью посвящен этому.

- Черногория неоднократно за последние годы обвиняла Россию во вмешательстве в свои внутренние дела, в частности, во вмешательстве в выборы несколько лет назад. Как вы считаете, насколько обоснованы в целом утверждения, что Россия пытается как-то повлиять на вашу страну? Как вообще можно объяснить тот разлад, который случился в отношениях двух стран несколько лет назад, учитывая их духовную и культурную близость?

- Россия - великая держава, играет важную роль в европейской и мировой политике, а также в международных отношениях, и безусловно заинтересована в присутствии и влиянии в Балканском регионе посредством сотрудничества со всеми странами нашего региона, руководствуясь своими национальными интересами.

Я думаю, что тот факт, что Черногория является членом НАТО, и что мы являемся лидером в процессе вступления в ЕС, не умаляет важности сохранения суверенных прав принятия решений при выполнении союзнических обязательств. Очевидно, у нас были разногласия по этому поводу в предыдущий период, но я убежден, что мы найдем способы сделать так, чтобы существующие между нами различия не становились препятствиями и тем более причиной работать друг против друга, но необходимой реальностью, которая не мешает налаживанию отношений и укреплению сотрудничества в духе выдающейся традиции дружбы и близости наших народов.

Недавно, когда я вручал верительные грамоты вашему президенту Путину, он указал на наши исторические традиции и состояние отношений, выражая надежду, что межгосударственные отношения будут на том уровне, которого заслуживает история, и подтвердил, что Россия готова работать над этим. Моя страна также полностью к этому готова. Друзья - это не только те, с кем вы разделяете все, если это вообще возможно в современном мире и сложных международных отношениях, но и те, кого вы понимаете и чьи различия уважаете, с намерениями взаимодействовать и искренней готовностью реализовать существующие многочисленные возможности для сотрудничества.

- В Москве заявляли, что после вступления Черногории в НАТО Россия оставляет за собой право на защиту собственных интересов и национальной безопасности. Что по-вашему, по прошествии нескольких лет, дало Черногории членство в НАТО? Насколько правильным было это решение?

- Как я уже сказал, каждая страна в первую очередь заботится о своих национальных интересах и защищает их, а также думает и действует в целях собственной нацбезопасности. Наше членство в НАТО не было достигнуто из-за страха перед Россией или кем-либо еще, и поэтому оно не было направлено против кого-то, включая Россию. То, что мотивировало нас и что привело к членству в НАТО, - это стремление укрепить национальную безопасность за счет эффективных коллективных действий системы безопасности, с пониманием реальности в нашем регионе, что очень важно в остающемся неспокойным регионе Балкан. В то же время это открыло нам дверь к наиболее развитым странам мира и позволило разделять результаты их развития, этот шаг также обеспечил доверие к Черногории и тем самым стимулировал наше многостороннее сотрудничество со всеми членами этого альянса. Это укрепило наш авторитет на пути к членству в ЕС. Поэтому мы считаем, что это было правильное и полезное решение для Черногории.

- Черногория наряду с другими государствами присоединилась в свое время к антироссийским санкциям ЕС. При этом в начале сентября господин Кривокапич называл поддержку западных санкций Черногорией ошибкой. Как взаимная санкционная война сказалась на экономике Черногории? Может ли Черногория пересмотреть это решение при новом правительстве?

- Санкции ЕС против России, к которыми присоединилась Черногория, не являются санкциями Черногории, но решение присоединиться к ним является результатом принятых обязательств в качестве кандидата в процессе интеграции в ЕС, чтобы присоединиться к общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза. Россия зеркально ответила Черногории, и мы это понимаем. Санкции нас не радуют, но это решение изначально не было в наших руках.

Мнения о введении санкций на политической арене Черногории различны и можно услышать заявления политиков, выступающих против этих санкций и считающих их вредными. Санкции, конечно, не являются взаимовыгодными для нашего сотрудничества и оказывают соответствующее влияние на экономику, а также на политические отношения, но, к счастью, они не затрагивают некоторые жизненно важные отрасли Черногории в сотрудничестве с Россией, такие как туризм и транспорт. Правительство Черногории, безусловно, обратит должное внимание на этот вопрос и будет стремиться найти modus vivendi между подтвержденной стратегической целью членства в ЕС и продолжением этих обязательств, и сильной заинтересованностью в нормализации, улучшении и дальнейшем развитии, в меру своих возможностей, сотрудничества с Россией, с другой стороны.

- Ваша страна всегда отличалась привлекательностью для российских туристов, которые не только ездили туда отдыхать, но и приобретали там недвижимость. Как сказался коронавирус на потоке россиян, посещающих Черногорию? Есть ли какие-то перспективы и понимание по поводу открытия нового туристического сезона и как сейчас обстоит вопрос с пересечением границы между Россией и Черногорией?

- Мы рады, что рост интереса и посещений российских туристов и бизнесменов в Черногорию сохранился и в предыдущий период. Российские туристы - желанные гости в нашей стране, и их количество подтверждает наши традиционно дружественные и близкие отношения. В 2019 году российские туристы оказались второй по численности группой туристов в Черногории, было зарегистрировано более 400 тысяч гостей.

Важно, чтобы сохранялся интерес российских предпринимателей к сектору недвижимости, а также к другим возможностям бизнеса. Хочу отметить, что две важные российские компании - ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК- беспрепятственно осуществляют договорную деятельность в Черногории.

К сожалению, в этом году пандемия коронавируса оказала огромное негативное влияние на туризм, который является важной отраслью в такой туристической стране, как Черногория. Ущерб огромен, так что в этом году может быть реализовано только до 20% туристического потока в сранвнении с показателями прошлого года. Несмотря на то, что Черногория открыла свои границы для граждан России в начале августа без каких-либо условий, окончание летнего сезона и отсутствие прямых рейсов повлияли на то что их количество осталось на уровне около 40 тысяч. Но то же самое происходит и со многими другими странами. Компетентные органы Черногории уже переходят к подготовке к новому туристическому сезону.

Такому подходу будет привержено и наше новое правительство, ожидается более благоприятная перспектива в отношении преодоления пандемии, но уроки будут извлечены из опыта этого года, и к новому сезону мы подготовимся гораздо лучше с учетом сложившихся специфических условий. Поэтому режим пересечения границы между Россией и Черногорией на данный момент полностью свободен с нашей стороны, въезд в Россию ограничен для наших граждан, кроме особых категорий лиц.

Мы надеемся, что, в зависимости от эпидемиологических условий, ситуация улучшится, и я особенно хочу подчеркнуть нашу заинтересованность в возвращении наших молодых людей, обучающихся в России, и приезде новых студентов, которые в этом заинтересованы. Мы также ожидаем возобновления авиасообщения, наши компетентные органы и авиакомпании готовы к этому, и я считаю, что есть значительный интерес и с российской стороны. Хочу с оптимизмом смотреть на развитие этого вопроса. Как посольство мы сделаем все, что в наших силах, для улучшения и дальнейшего развития всесторонних связей и сотрудничества.

- Как известно, уровень заболеваемости коронавирусом растет и в Черногории, власти страны объявили новые ограничения в связи с этим. Мы знаем, что Черногория присоединилась к механизму COVAX для обеспечения закупок вакцины от коронавируса. Есть ли у Черногории интерес к сотрудничеству с Москвой по российским вакцинам? Ведется ли какое-то обсуждение этого вопроса?

- Действительно, к сожалению, в последние месяцы в Черногории, как и в большинстве стран мира, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, несмотря на все меры, введенные властями для ограничения его распространения. Первые меры нового правительства Черногории и Министерства здравоохранения также направлены на достижение этой цели. Мы безусловно заинтересованы и стремимся предоставить наилучшие возможности для закупки вакцин против коронавируса как необходимого средства борьбы и преодоления этого "невидимого и столь опасного противника".

С самого начала мы присоединились к механизму COVAX через ВОЗ, подписав соглашение с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и выплатив авансом сумму, которая покрывает потребность в вакцинации до 20% наиболее уязвимых категорий населения. Конечно, этого недостаточно, поэтому наше правительство обязательно рассмотрит другие возможности сотрудничества в предоставлении дополнительного количества признанных и проверенных вакцин, среди которых российская вакцина "Спутник V", она безусловно, находится на рассмотрении для нашей страны, учитывая существующие в отношении нее гарантии безопасности и эффективности. Вот почему я хотел бы выразить свою полную признательность России за усилия и результаты в исследованиях и производстве вакцин, тем более за приверженность международному сотрудничеству и солидарность, проявленную в этом случае с самого начала. Мы еще не обсуждали это с российской стороной, но я ожидаю этого в ближайшее время.

- Болгария предлагала странам-соседям участие в проекте АЭС "Белене" через миноритарные доли и договоры на покупку электроэнергии. Черногория интересовалась приобретением доли, сохраняется ли этот интерес? О каком пакете может идти речь? Интересен ли вариант с долгосрочным договором поставки?

- В отношении проекта "Белене", прежде всего, хочу отметить, что это была инициатива болгарской стороны во время одного из визитов официальных лиц этой страны в Черногорию. Черногория впоследствии попросила разъяснить инициативу болгарской стороны относительно возможного участия Черногории. С точки зрения Болгарии, участие Черногории в совместном проекте рассматривалось таким образом, чтобы энергия, производимая на этой электростанции, могла в дальнейшем транспортироваться по черногорскому подводному электрическому кабелю.

Однако на встречах компетентных ведомств двух стран Черногория так и не подтвердила свою заинтересованность в этом проекте и проинформировала болгарскую сторону о необходимости сформировать экспертную рабочую группу в Черногории, которая изучит рентабельность участия нашей страны в проекте.

Так что на данный момент никаких конкретных шагов в реализации этого предложения болгарской стороны сделано не было. Кроме того, я отмечаю, что Черногория остается открытой для регионального сотрудничества в этой области, особенно через Энергетическое сообщество стран Юго-Восточной Европы, в стремлении повысить ценность недавно завершенного проекта подводного энергетического кабеля между Черногорией и Италией.