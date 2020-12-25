Координатор МИД ФРГ: политические конфликты не должны мешать сотрудничеству граждан РФ и Германии

Йоханн Заатхофф рассказал о текущем состоянии двусторонних отношений и планах на 2021 год

Координатор МИД ФРГ: политические конфликты не должны мешать сотрудничеству граждан РФ и Германии Фото: FlorianGaertner/photothek.net

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Йоханн Заатхофф с 26 августа занимает должность координатора межобщественного сотрудничества с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнёрства". В интервью "Интерфаксу" он рассказал о текущем состоянии отношений между Россией и Германией и приоритетах работы на будущий год.

- Двусторонние отношения между Германией и Россией фактически разрушены, при этом одиозная правая партия "Альтернатива для Германии" активно играет на "российском" поле: германо-российская межпарламентская группа дружбы состоит по большей части из представителей "Альтернативы для Германии", недавно представители партии ездили в Москву и встречались там с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Правильно ли было в сложившейся ситуации и в условиях сложных отношений между двумя странами передавать политическую ответственность в этой сфере в руки "Альтернативы"?

- В бундестаге во всех фракциях есть депутаты, активно прилагающие усилия в интересах наших взаимоотношений с Россией. Однако я бы не хотел передавать какую-либо ответственность партии, которая считает преступления национал-социализма "брызгами птичьего помета на истории", а вермахтом хочет прежде всего гордиться. Тем более в контексте отношений с государствами бывшего Советского Союза, где во время Второй мировой войны погибло 27 миллионов человек.

Федеральное правительство активно старается поддерживать германо-российские отношения, мы очень серьезно относимся к своей ответственности в данной сфере. Министр иностранных дел Маас в этом году приезжал с визитом в Москву и Санкт-Петербург, где общался с людьми, пережившими блокаду Ленинграда вермахтом во время Второй мировой войны. Кроме того, за пределами ЕС едва ли найдется министр иностранных дел, с которым он поддерживал более регулярные контакты, чем с министром иностранных дел России Лавровым. В прошедшую пятницу состоялось открытие Германо-Российского года экономики и устойчивого развития, на котором прозвучали приветственные слова обоих министров.

Мы убеждены в том, что особенно во времена, когда контакт на уровне правительств осложнен, гражданское общество остается мостом между нашими странами – будь то партнёрские связи между городами, совместная работа над социальными вопросами или молодежный и культурный обмен. Эти отношения очень глубоки, намного глубже, чем можно было бы ожидать, учитывая общую историю, которую я уже упомянул.

- Правильно ли было в свете политического противостояния останавливать и межобщественное сотрудничество двух стран? Есть ли какие-то сферы, в которых диалог все еще возможен? Что Вы думаете по поводу виз для студентов и молодежи, по поводу давно ведущейся дискуссии о необходимости свободного передвижения?

- Сотрудничество продолжается, оно никоим образом не остановлено. Однако на данный момент оно осложняется последствиями коронавирусной пандемии – не хватает непосредственных контактов. Говоря о межобщественном обмене и сотрудничестве, более вредными мне кажутся законопроекты, которые могли бы очень осложнить международное сотрудничество в России.

Политические вопросы не должны препятствовать гражданскому обществу, а напротив создавать условия для активного обмена. Здесь я хочу обратить внимание на совместное заявление представителей гражданского общества в рамках форума "Петербургский диалог", в котором они однозначно требуют отказаться от подобных законопроектов.

Содействие межобщественным контактам и общению – это долгосрочная мирная политика. Это особенно относится к обмену между молодыми людьми, будь то по линии вузов, по линии профессиональной подготовки или в сфере профессиональной деятельности. Поэтому я принципиально поддерживаю инициативу отмена визового режима для лиц младше 25 лет.

- В этом году в отношении России были введены санкции минимум по двум поводам – так называемые киберсанкции ЕС после хакерских атак на Бундестаг и санкции в случае с отравлением Алексея Навального. Возможны ли новые санкции? Планирует ли Германия ужесточение штрафных мер и ограничений для России?

- Основные ориентиры политики Германии в отношении России не изменились. Наша цель, как минимум, заключается в разумной, а еще лучше – конструктивной позиции в сотрудничестве с Россией. Но есть происшествия, которые мы, федеральное правительство, не можем не замечать: управляемая Россией хакерская атака на Бундестаг является серьёзным ударом по обоюдному доверию, на такие инциденты мы и впредь будем однозначно обращать внимание: так, как это несколько раз сделал министр иностранных дел Маас в Москве.

Помимо этого существуют направления, по которым мы готовы работать с Россией над поиском решений в рамках многостороннего сотрудничества, основанного на правилах. Мы хотим сотрудничать на базе норм международного права и европейских ценностей, закрепленных прежде всего в документах ОБСЕ и Совета Европы. Они являются основой для общей политики ЕС в отношении России.

- Какую роль на ваш взгляд играет Россия в борьбе с крупными международными кризисными ситуациями как, например, в Ливии?

- В этом контексте Россия, как и другие участники Берлинской конференции по Ливии, несет большую ответственность. Прекращение огня и продолжение политических переговоров между ливийскими сторонами являются обнадеживающими знаками, однако существует множество препятствий. Все действующие лица должны уважать и поддерживать политический процесс под эгидой ООН, а также волю ливийцев относительно вывода из Ливии иностранных боевиков

- Какие цели вы ставите перед собой в качестве координатора по межобщественному сотрудничеству в 2021 году и на каких темах вы сделаете акценты в работе?

- Прежде всего я хотел бы наконец-то посетить Россию и ближе узнать страну и ее жителей. Технологии цифровой связи предоставили мне возможность пообщаться со многими людьми, играющими важную и активную роль во взаимоотношениях между нашими странами. Но каждый раз я замечаю, что мне многого не хватает, так как личную встречу, в конечном итоге, ничем заменить нельзя.

Говоря о содержании своей работы, я бы хотел воспользоваться перекрестным годом для обсуждения вопроса о будущем нашего сотрудничества в сфере энергетики. Переход на возобновляемые источники энергии в долгосрочном плане изменит наши взаимоотношения. Нам нужно уже сегодня позаботиться о том, чтобы теми возможностями, которые открывают возобновляемые источники энергии, могли воспользоваться все жители Европы, в том числе и России.