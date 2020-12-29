Михаил Гальперин: нам предстоит напряженный год с точки зрения международных разбирательств

Замминистра юстиции рассказал, как Минюст готовится к продолжению тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа и к другим делам в иностранных судах

Михаил Гальперин Фото: Пресс-служба

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель министра юстиции РФ, уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин рассказал обозревателю "Интерфакса" Кириллу Мазурину, как Минюст готовится к продолжению тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа в новом году и к другим делам в иностранных судах.

- Михаил Львович, 18 февраля этого года Апелляционный суд в Гааге отменил решение голландского суда первой инстанции и удовлетворил требования бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с России в их пользу 57 миллиардов долларов. В мае Россия обжаловала это постановление в Верховный суд Нидерландов. Какие шаги предпринял и продолжает предпринимать Минюст России с той поры?

- С этого времени шел интенсивный обмен письменными позициями между сторонами и судом, а на 5 февраля 2021 года уже назначены устные слушания в Верховном суде. Наши адвокаты прогнозируют, что решение по делу может быть вынесено во второй половине 2021 года. Напомню, что само дело ЮКОСа в разных международных и иностранных инстанциях длится уже 16 лет.

Безусловно, мы не просто ждем пока появится решение Верховного суда, ежедневно ведется работа по защите национальных интересов в этом деле на многих направлениях. Юридические битвы по делу ЮКОСа идут не только в Нидерландах, но и в других юрисдикциях. Например, в ноябре федеральный суд США по нашему заявлению приостановил исполнение арбитражного решения против России до окончания процесса в Нидерландах, то есть на территории США сейчас невозможно арестовать российское имущество по этому решению. В марте 2021 года нас ждет заседание в британском суде по поводу приостановления исполнения решения в Великобритании. Вы знаете, что предприятию "Союзплодимпорт" осенью этого года удалось отбить в нидерландском суде неправомерные попытки оппонентов, пользуясь решением против России, наложить аресты на принадлежащие предприятию товарные знаки (водка "Столичная" в том числе). Здесь зарубежный суд встал на сторону российской компании.

- В чем будет заключаться позиция России в Верховном суде Нидерландов?

- Позиция строится на десятке фундаментальных аргументов, подкрепленных сотнями страниц обоснований, юридических заключений и доказательств. Основной международно-правовой довод заключается в том, что Россия вообще не соглашалась на передачу этого дела в международный арбитраж, соответственно, у арбитров не было компетенции рассматривать иск акционеров ЮКОСа против Российской Федерации.

Напомню, что правовым основанием для подачи иска в международный арбитраж стал так называемый Договор к Энергетической хартии, который представители российского правительства подписали в 1994 году. Тогда казалось, что этот многосторонний договор заложит базу для сотрудничества России и других постсоциалистических стран Восточной Европы с западными экономиками, привлечет в российскую энергетику необходимые иностранные инвестиции. Эти надежды не вполне оправдались. Напротив, положениями этого международного договора воспользовались недобросовестные российские предприниматели, которые, спрятавшись за юридическим "фасадом" иностранных оффшорных компаний, под видом "иностранных" инвесторов предъявили многомиллиардные иски к собственной стране.

Но Договор к Энергетической хартии не прошел необходимую по российскому законодательству и самому Договору процедуру ратификации, то есть одобрения международного договора российским парламентом. Более того, Государственная дума в свое время вообще не стала рассматривать законопроект о ратификации этого договора, потребовав просчитать все последствия присоединения к нему. Договор так и не был ратифицирован парламентом, а в 2009 году подпись под ним была официально Россией отозвана.

В связи с этим положения международного договора о передаче возможных споров в инвестиционный арбитраж вообще не могли применяться, они не имели юридической силы для России. В противном случае пришлось бы признать, что не действуют универсальные принципы демократии, верховенства права и разделения властей, характерные для всех цивилизованных стран. В силу этих принципов некоторые внешнеполитические решения не могут приниматься исполнительными органами власти без явно выраженного согласия парламента. Одним из таких случаев является уступка государством судебной юрисдикции международному трибуналу, выражение согласия на компетенцию международных арбитров выносить решения против государства.

Невозможность применения без ратификации положений международного договора о передаче компетенции инвестиционному арбитражу совсем недавно – 24 декабря – была в очередной раз подтверждена и российским Конституционным судом, который сослался в том числе на Суд Европейского Союза, вообще лишивший в 2018 году арбитражные оговорки в инвестиционных договорах между государствами - членами ЕС силы, директивно перенаправив инвесторов из международных арбитражей в государственные суды.

Используемая нами в деле ЮКОСа позиция в отношении принципа разделения властей вытекает не только из основных положений российской конституции и конституций других европейских стран, но полностью соответствует Венской конвенции о праве международных договоров, Европейской конвенции о защите прав человека, другим основополагающим международным документам. Кстати, наше толкование вопросов применения международных инвестиционных конвенций перекликается и с позициями Финляндии, Италии, Германии, других стран.

- Но попытки арестовать российские зарубежные активы бывшими акционерами ЮКОСа продолжаются?

- У истцов пока сохраняется юридическая возможность попытаться исполнить в ряде стран арбитражное решение против России. Начиная с 2014 года, они предпринимали недобросовестные попытки наложить аресты не только на государственную собственность, но и на активы российских компаний в странах Западной Европы. Все эти атаки были пресечены. В уходящем году в переписке с Верховным судом Нидерландов истцы заявили, что до конца декабря 2020 года не планируют возобновлять попытки ареста российского имущества. Соответственно, мы не исключаем того, что процессуальные шаги акционеров ЮКОСа в разных странах могут возобновиться сразу после боя курантов. Без лишней бравады могу сказать, что мы во всеоружии, готовы эффективно противостоять попыткам арестов в любых странах мира. У российской юридической команды уже накоплен богатый опыт защиты государственных интересов в различных юрисдикциях, а за последние 15 лет сформирована солидная библиотека доказательств незаконной деятельности истцов, которые будут использованы в иностранных судах.

- Какие еще события принесет 2021 год в международных процессах с участием России?

- Уже ясно, что нам предстоит напряженный год с точки зрения международных разбирательств. Многие процессуальные события перенеслись с уходящего года, который прошел под знаком карантинных ограничений. Теперь иностранные и международные суды снова набирают обороты. Уже на 14 января назначено оглашение решения Европейского суда по правам человека по приемлемости межгосударственной жалобы Украины против России в связи с присоединением Крыма. 20 января я выступаю на заседании Большой палаты ЕСПЧ по жалобе, связанной с защитой прав некоторых категорий лиц, выдаваемых из России в Кыргызстан.

21 января ЕСПЧ обнародует постановление по другому межгосударственному делу – Грузия против России - в связи с событиями в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. В сентябре 2021 года ЕСПЧ уже запланировал публичное заседание по жалобам Украины и Нидерландов против России в отношении событий, имевших место на востоке Украины в 2014 году.

Как я сказал, в феврале состоятся слушания в Верховном суде Нидерландов по делу ЮКОСа. Идет подготовка и к запланированным в новом году заседаниям по искам украинских лиц, утративших активы в Крыму (в том числе по иску Нафтогаза Украины против России на 8 млрд долларов), по защите права собственности нашей страны на православные храмы во Франции, по другим делам.

В любом судебном процессе важны скрупулезная подготовка, ясные и четкие аргументы, суперпрофессиональные и креативные адвокаты, воля и стремление к победе. Но не менее важно, чтобы суд был равно справедлив к обеим сторонам, чтобы твои аргументы были услышаны. Надеюсь на то, что в новом году во всех российских делах так оно и будет, и на первом месте будут юридические, а не политические соображения.