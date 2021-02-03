Алексей Маслов: Байден изберет более гибкую тактику наступления на Китай

И.о. директора Института Дальнего Востока рассказал, как изменятся отношения Вашингтона и Пекина при новой администрации США

Алексей Маслов Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос об отношениях США и Китая безусловно является одним из важнейших вопросов в международной политике. В какой степени изменятся их отношения при новой администрации США? На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседовал с исполняющим обязанности директора Института Дальнего Востока Алексеем Масловым.

Трамповский багаж Байдена - каков он?

- В какой степени политика администрации Байдена по отношению к Китаю будет отличаться от политики предыдущей администрации?

- Я бы выделил три момента. Так, меняется риторика. Но это ничто иное, как косметическое исправление Байденом политики Трампа. Если Трамп был всегда агрессивен в своих высказывания о Китае и нападал на Китай как на виновника всех бед, то Байден, скорее, изберет более гибкую тактику наступления на Китай. Но в целом, очевидно, политика не изменится. Трамп наступал на Китай по нескольким позициям. Посмотрим, что меняется, что остается.

Скорее всего в отличие от Трампа Байден вернется к вопросу о переговорах по тарифным барьерам и по частичной их отмене. Ясно, что тарифы наносят удар не только по Китаю, но и по американским производителям, которые из-за них не могут поставлять, например, ряд сельхозпродукции в Китай. Высокие тарифные ставки ограничивают и импорт из Китая. Скорее всего, Байден постарается изменить это положение.

- Какую политику Трампа будет продолжать Байден?

- Наверняка усилится наступление на Китай в области нарушения прав человека. И это мы видим уже на примере Синьцзяна (регион на северо- западе Китая - ИФ). По сути дела, эта кампания началась еще при Трампе, и новый госсекретарь продолжает обвинять Китай в нарушении прав мусульманских меньшинств в этом регионе, и это, скорее всего, будет точкой большого раздора.

Сохранится и негативный подход Трампа к Китаю в области высоких технологий. Я думаю, что США не будут отменять серьезные ограничения на действия китайских компаний типа Alibaba и Huawei и многих других. По сути, речь идет не столько об отдельно взятых компаниях, сколько об ограничении выхода китайских технологий на зарубежные рынки. Но и как следствие - не дать Китаю перехватить лидерство в XXI веке в области искусственного интеллекта, передачи информации в сети 5G. Такая американская политика может разделить мир на страны, которые следуют американским технологиям, и на те, которые сохраняют приверженность китайским технологиям.

Китай больше не будет коммунистическим?

Наконец, еще один важный момент. В период Трампа Китай очень сильно критиковали за его коммунистический строй и идеологию. Американцы считали, что коммунистическая власть Китая является источником всех бед. На самом деле это было возвращение к риторике 60-70-х годов, и это не возымело большого успеха. Поэтому скорее всего обвинение в коммунизме с Китая будет снято.

Вместе с тем, США будут пытаться очевидным образом вбить клин между правящей верхушкой Китая и различными элитными группами. В Вашингтоне считают, что между высшим руководством Китая и средним и тем более низшим звеном существуют сильные противоречия. По их мнению, якобы в Китае очень многие люди недовольны амбициями личности Си Цзиньпина и его политикой быстрого и масштабного развития Китая. Они считают, что такая политика ставит китайскую экономику под угрозу.

В реальности мы не видим, по крайней мере, внутри Китая такой заметной дискуссии на эту тему. Дискуссия в Китае ведется, но она ведется по путям экономического развития страны, а не по вопросу, хорош или плох Си Цзиньпин лично. Поэтому я думаю, что в принципе создание антикитайской коалиции будет продолжено и при Байдене.

Но есть у Байдена полная преемственность в отношении Китая?

- Позиция Трампа по поводу спорных островов будет продолжена?

- Есть какие-то вопросы, где позиция США вообще не изменится. Это позиция по поводу японских островов и по поводу Тайваня. Более того, она обострится, и очевидно, что США станут более активными в плане раздувания конфликта в Южно-Китайском море, там, где Филиппины, Вьетнам и многие другие страны. Задача США - обложить Китай конфликтами и помешать его стабильному развитию.

- Политика по отношению к Гонконгу будет продолжаться?

- Да, безусловно. Будет продолжаться та же самая политика. Но при этом и надо учитывать, что формально США никогда не опротестовывали вопрос о том, что Гонконг является китайской территорией. Это было признано, но США будут продолжать будировать вопрос о нарушении права человека в Гонконге.

- Трамп пытался организовать союз четырех стран против Китая. Байден будет продолжать эти стремления?

- Да, безусловно, будет продолжаться попытка создания антикитайского фронта. Причем этот фронт будет создаваться все более и более разнообразным. На самом деле, это будет не одна какая-то коалиция, а серия блоков, которая не должна дать Китаю расти ни политически, ни экономически. США наверняка усилят свое присутствие в тихоокеанском партнерстве, которое в 2017 году развалилось из-за политики Трампа. Наверняка Китай постараются не пускать в другие организации, потому что Китай тоже решил вступить в это объединение. По сути дела, это партнерство, где будут США и Япония, Новая Зеландия и Австралия. Формально оно задумывалось как большое соглашение по стандартным тарифам, но в реальности как система ограничения развития Китая прежде всего в районе Восточной и Юго-Восточной Азии. Но в 2018 году Трамп решил покинуть его, и как следствие оно не состоялось.

Китай в декабре прошлого года изъявил желание присоединиться к этому партнерству, и тем самым он начал активно развивать свою геоэкономическую линию, т.е. присутствовать во всех крупных и мелких объединениях как в Азии, так во всем мире. США будут, наверняка, всячески противостоять этому. Более того, США будут противостоять любым попыткам Китая развить свои экономические блоки и создавать экономические центры во многих странах мира.

Очевидно, что США вмешивается в ряд сделок между Китаем и Украиной, чтобы она не пошла под Китай. США влияет на Израиль, чтобы он не развивал свои отношения с Китаем. США будут противодействовать политике Китая в Латинской Америке и Африке. То есть прежде всего речь идет не только о создании негативного мнения о Китае, но о вытеснении Китая со всех международных рынков.

Но удастся ли это Вашингтону – это большой вопрос!