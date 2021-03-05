Валентин Юдашкин: маска - это как вуаль

Известный модельер рассказал о жизни во время пандемии, вакцинации и постковидном возрождении моды

Модельер Валентин Юдашкин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Всемирно известный российский модельер Валентин Юдашкин рассказал "Интерфаксу" о жизни во время пандемии, вакцинации и постковидном возрождении моды.

- После любых войн, после разрушений, после эпидемий наступает эпоха возрождения - ренессанса. Мы уже год живем в условиях ковида, в условиях различных ограничений, как вы считаете, пришло время для возрождения, для красоты?

- Я думаю, что только-только все оживает, люди пытаются, хотя Европе ещё не до этих ощущений, поскольку основными центрами моды все-таки остаются Милан и Париж. Естественно, никто и не думает, что мы вернёмся к прежней жизни, к тем показам, которые были до того, как... , т. е. большие залы, большие показы, байеры, которые приезжали со всего мира.

Мы видим, к сожалению, глянцевые издания за последний год очень сильно сели. Все экономят, это касается и командировок, и путешествий. Плюс очень много вопросов связано с ковид-паспортами, с вакцинами, тестами. Поэтому все начинает жить локально или как мы сейчас – в видеоверсии. Мы подготовили показ, он будет 9 марта в Париже в формате онлайн. На неделе мы высылаем отдельно снятые фотосессии, будут видеоматериалы для представителей СМИ и, конечно, наше пресс-досье.

- Вы затронули техническую и экономическую часть индустрии, а что касается потребности в красоте, у людей она сохранилась после года жизни в условиях пандемии?

- Мы оба с вами сейчас одеты практически одинаково, в удобной домашней одежде. Но жизнь идет, особенно у молодежи. Девушки хотят надеть по весне мини-юбки, показать ноги, вылезти из кроссовок, надеть туфли и пойти на свидание. Также и у ребят. Мы все ждем солнца. Кончено же мода изменится, это естественно, она не будет такой, какой она была, больше будет практичных вещей. Сейчас идёт борьба с перенасыщением, а также за использование старых вещей в новом формате. Есть такое понятие "рестайлинг", как в машинах, из старого делается новое. Я думаю, и это очень важно, что показы станут более камерные, более ориентированы на клиента, на локального клиента, будет не массовый продукт, а индивидуальный.

- Какой завтра на ваш взгляд будет женщина, которая сейчас вынуждена ходит в маске?

- Маска - это как вуаль, которая когда-то придавала всему нотку загадочности. Но тем не менее хочется снять эту маску, хочется посмотреть на открытое лицо женщины. Мы вакцинируемся и таким образом скидываем какие-то "оковы", "цепи" и боязнь. Наконец в дома стали приглашаться гости, и уже не по принципу "кто переболел или с вакциной", а потому что хочется уже всех увидеть, год жизни прошел. Я думаю, что женщины, как никто другой, хотят больше выходить, наряжаться и нравиться. В этом и есть женщина, она будет искать, как лучше выглядеть в любой истории - с маской, без маски; в брюках или в мини-юбке.

- Считается, что нельзя проводить параллель между красотой и здоровьем, но вы, насколько я знаю, придумали проект для женщин, страдающих онкозаболеваниями. Расскажите об этом.

- Эта тема волнует всех. Я очень долго молчал, но, к сожалению, когда ты набираешь своё имя в Google, чтоб узнать новости о моде, в первую очередь выскакивает информация о твоём состоянии, болезни. Очень много "моется костей" на эту тему.

А женщина в такой ситуации теряет веру в себя, в свои возможности. Есть разные случаи, это и облучение, и химиотерапия, все это отражается на волосах, на цвете лица, на физической силе. Главная цель этой идеи - дать женщине возможность поверит в себя, понять, что можно и нужно жить дальше, лечиться! Наука идёт вперёд, медицина идёт вперёд, и у нас есть уникальные доктора, которые могут помочь.

Мы затеяли эту историю с Московским Клиническим Научным Центром имени А.С. Логинова ДЗМ. Вместе с директором Центра, профессором Игорем Хатьковым и уникальным химиком, заместителем директора Людмилой Жуковой, мы решили сделать этот проект и дать женщинам надежду, возродить веру в себя, в своих близких. И он оказался еще и таким весенним.

Мы решили одеть женщин в платья, сделать мейкап, и, хотя бы на час, отвлечь их от проблем, связанных со здоровьем. Скоро мы сделаем этот продукт и порадуем наших женщин.

- А правда, что наряды после этой фотосессии остались у участниц проекта?

- Это было мое желание - сделать какой-то подарок, оставить память об этих днях. Для меня очень важна памятная история, очень важно, что они поверили и согласились, важно, что им это было интересно, что они понимали, что это не какой-то ход для зарабатывания денег. Исключено. Потому что я сам был в этой "лодке". Чем могу - тем помогу. Хотел создать им настроение.

- Как вы пережили этот год?

- Скажем, ленно, если честно. Тяжело выходить из состояния, когда можно быть большую часть дома, можно не одеваться, можно никуда не бежать, можно вести какой-то иной темп, размеренный. Это, кончено, ужасно. Если после отпуска ты не знаешь, как выйти, как себя настроить на рабочий лад, то после года... Хотя за это время я сделал и несколько спектаклей, сделал сольный концерт Аниты Цой, сделал коллекции, был занят студентами онлайн. Но пора выходить. И вот спасибо "Спутнику", я сделал эту прививку, и теперь есть силы. Открыли университеты, студенты уже будут не онлайн, а вживую, и я смогу их увидеть. Это очень радует.

- После прививки появилось другое отношение к жизни?

- Хочется всех увидеть, выпить шампанского! Жизнь продолжается. И, кончено, ждём лета. Нам так не хватает лета. Я люблю зиму, но не в таком количестве, как мы получили в этот раз. Хочется тепла, солнца, первых листочков. Вот и весна уже, и мы можем поздравить всех женщин с наступившим теплом.

- Есть страшный сон журналиста: записываешь интервью, а оно не записывается; пытаешься передать в редакцию материал, но не можешь дозвониться. А есть страшный сон у модельера?

- Есть. Особенно тогда, когда ты уже за кулисами, дело-то как и у вас - живое, уже не переписать, не пересмотреть, не перепроверить, все ли застегнулись молнии, крючки у корсетов, чтоб у девочек не упала юбка или ещё что-то. Такой сон есть.