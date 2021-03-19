Спецпредставитель ЕС по Арктике: Евросоюз намерен тесно работать с Москвой во время председательства РФ в Арктическом совете

Майкл Манн прокомментировал наиболее острые проблемы Арктического региона

Майкл Манн Фото: Пресс-служба

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Спецпредставитель ЕС по Арктике в интервью "Интерфаксу" прокомментировал наиболее острые проблемы Арктического региона и задачи по его развитию и защите.

- Россия в 2021-2023 годах будет председательствовать в Арктическом совете. Какие в связи с этим возможны сферы и проекты сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза в регионе?

- Если говорить о приоритетах предстоящего российского председательства, то Москва заявляет о своих планах сосредоточиться на экономическом, социальном и экологически устойчивом развитии. Эти сферы являются также значительным приоритетом и для деятельности ЕС в Арктическом регионе.

У арктической политики ЕС три приоритета – борьба с изменением климата и защита экологии, поощрение устойчивого развития и обеспечение максимально широкого международного сотрудничества.

Очевидно, что, как и всем, жителям арктических регионов необходимы экономические возможности для того, чтобы остаться в этих регионах и строить свое будущее. Разумеется, это должно быть сделано при ответственном подходе к экологии, чтобы не создавать угрозу хрупкой арктической экосистеме.

Мы надеемся, что мы сможем тесно работать с председателем и передать некоторые лучшие практики, которые выработал ЕС как мировой лидер в области защиты окружающей среды.

ЕС также тесно работает с Россией над экологическими проектами в рамках инициативы "Северное измерение". Эта работа сосредоточена на уменьшении выбросов черного углерода, борьбе с последствиями ядерного загрязнения и очистке водных ресурсов. Мы надеемся, что мы сможем углубить это взаимодействие также посредством значительного вклада в деятельность рабочих и экспертных групп Арктического совета.

- Сохраняет ли ЕС заинтересованность в получении статуса наблюдателя в Арктическом совете? Что этому препятствует, возможны ли подвижки в ходе российского председательства?

- ЕС подал заявку на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете. В ожидании получения этого статуса было заключено соглашение на министерском заседании Арктического совета в Кируне в 2013 году, которое позволяет ЕС работать в рамках Арктического совета на условиях, схожих с условиями работы наблюдателей.

Надеемся, что по нашей заявке будет принято положительное решение, но, тем не менее, готовы внести практический вклад и в рамках нынешних договоренностей.

- В последние годы ряд стран, включая Россию, усиливает военную активность и развивает военную инфраструктуру в Арктике. Как в ЕС оценивают безопасность в Арктическом регионе, отмечают ли рост военных угроз, опасаются ли милитаризации Арктики? Возможно ли создание в Арктике зоны, свободной от ядерного оружия?

- В последние годы в Арктике наблюдается очевидное увеличение военной деятельности. При том, что необходимо внимательно следить за этой активностью и сохранять бдительность, Арктика остается регионом, характеризующимся хорошим международным сотрудничеством и стабильной ситуацией. Все стороны должны работать сообща, чтобы так было и впредь.

- В декабре 2019 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия против присутствия иностранных военных кораблей на Северном морском пути, который, по его словам, является "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией". Россия заявляет о готовности защищать свои национальные интересы в бассейне Северного морского пути. Что вы об этом думаете?

- ЕС считает, что крайне важно соблюдать международное право. В случае с Арктикой это, в первую очередь, значит соблюдение Конвенции ООН по морскому праву.

- В связи с таянием льдов Арктики интерес к маршруту Северного морского пути растет. Россия призывает иностранные компании изучить возможности использования Северного морского пути для перевозок грузов из Европы в Азию и обратно. Каково ваше видение развития этого транспортного коридора для расширения связей между Европой и Азией?

- Использовать Северный морской путь или нет — это коммерческое решение частных компаний. Согласно имеющейся на сегодняшний день информации, российские и китайские компании все более заинтересованы в Северном морском пути. В то время как европейские компании предпочитают традиционные пути, обеспечивающие большую уверенность относительно условий навигации и имеющие сложившуюся портовую инфраструктуру. Учитываются также страховое обеспечение, условия лоцманской проводки и другие финансовые аспекты.

- Выступает ли ЕС за большее иностранное участие в Северном морском пути, видит ли в нем свой экономический интерес? Есть ли европейские компании, которые проявляют интерес к возможностям российского Северного морского пути? О перевозках каких грузов может идти речь?

- Как я уже сказал, это коммерческое решение частных компаний. Главное, чтобы торговля осуществлялась в соответствии с международным правом и обеспечивались соответствующие условия безопасности, в том числе потенциал по предотвращению промышленных аварий и загрязнения.

- Россия усиливает безопасность работы вдоль линии Северного морского пути (гидрометеорологическая база, системы связи и др.). Готов ли ЕС участвовать в формировании систем обеспечения Северного морского пути?

- Евросоюз вовлечен в те сферы арктического сотрудничества, где имеет правоспособность и может принести пользу.

- Насколько активно, по вашей оценке, в настоящее время идет освоение минерально-сырьевых ресурсов арктической зоны Евросоюза? В какой степени минерально-сырьевой потенциал арктической зоны важен для экономического будущего Евросоюза?

- Очевидно, что определенные минерально-сырьевые ресурсы будут играть важную роль для ЕС в достижении цели стать климатически нейтральной экономикой к 2050 году по мере того, как мы все активнее отказываемся от использования углеводородов в пользу зеленой экономики. Это также учитывается Европейским зеленым курcом.

В европейских арктических регионах уже ведется добыча важных минерально-сырьевых ресурсов. Например, Швеция планирует производить сталь без выбросов углекислого газа к 2035 году.

Принятие решений о добыче минерально-сырьевых ресурсов находится в компетенции национальных властей. Но, разумеется, ЕС заинтересован в повышении своей устойчивости в том, что касается безопасных и устойчивых поставок важнейших минерально-сырьевых ресурсов для обеспечения перехода к зеленой экономике и цифровизации.

Повышающийся спрос на важнейшие минерально-сырьевые ресурсы может быть удовлетворен только за счет сочетания следующих элементов: полный переход к экономике замкнутого цикла, диверсификация устойчивых и ответственных поставок из третьих стран и повышение устойчивости национальных поставщиков внутри ЕС. Европейская комиссия в сентябре прошлого года учредила Европейский сырьевой альянс, чтобы способствовать этому процессу, сосредотачиваясь на повышении устойчивости ЕС в цепочках поставок редкоземельных элементов (это является важным для большинства промышленных экосистем ЕС, например, в сфере возобновляемой энергии), а также на прогнозировании поставок сырья для хранения и преобразования энергии.

- Ряд стран, как арктических, в том числе Россия, так и не из Арктического региона (например, Китай) в последние годы заявляют о намерении наращивать экономическую деятельность на Крайнем севере. Несет ли это угрозу для состояния окружающей среды в Арктике, необходимы ли, с точки зрения ЕС, ограничения экономической деятельности в регионе для борьбы с загрязнением и изменением климата?

- Ответ на вопрос, создает ли рост экономической активности угрозу хрупкой экологии Арктики, полностью зависит от того, каким образом эта активность ведется. Целью ЕС является поощрение поиска баланса между мерами по сохранению и защите окружающей среды Арктики, с одной стороны, и стремлением использовать арктические ресурсы во благо населения арктических регионов - с другой.

Арктика состоит из нескольких регионов, население которых имеет обоснованные социально-экономические устремления, и мы не можем и не будем пытаться остановить их хозяйственную деятельность. Однако подобная деятельность должна вестись при соблюдении строгих экологических стандартов, с использованием наиболее современных зеленых технологий.

В качестве законодателя европейского арктического региона ЕС играет значительную положительную роль в достижении этой цели.

Необходимо советоваться с коренным населением, проживающим в различных регионах Арктики на протяжении столетий, и учитывать их мнение.

- Как, с вашей точки зрения, видится современное освоение Россией своей арктической территории? Достаточное ли внимание уделяется экологическим проблемам при этом?

- Россия четко дала понять, что рассматривает ресурсы в арктической части своей территории как жизненно важные для экономического и стратегического статуса всей страны.

В зоне ответственности арктических государств находится политика, которую они проводят на своей суверенной территории в соответствии с международным правом.

Очевидно, что в арктической зоне России есть ряд экологических вызовов, среди которых унаследованные от прошлого ядерные вопросы, выбросы черного углерода, недавний инцидент с разливом дизельного топлива в Норильске.

Российская программа председательства в Арктическом совете предполагает, что вопросам экологии будет уделяться больше внимания в следующие два года. И в новой арктической стратегии России говорится о важности защиты окружающей среды.

Мы обратили внимание на тот факт, что на Норникель был наложен огромный штраф за нанесенный в результате разлива дизтоплива ущерб, а также на заявление бывшего замминистра Крутикова (бывший первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков - ИФ), который оценил возможное влияние изменения климата на инфраструктуру российской Арктики в 99 млрд евро.

Это говорит о том, что Россия уделяет все больше внимания проблемам экологии.

Мы считаем важным лучше понять, как повлияет таяние вечной мерзлоты на уязвимую инфраструктуру, а высвобождение критической массы метана - на изменение климата и, в конечном счете, на здоровье людей.

- Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов предложил провести в Арктике генеральную уборку мусора. Для этого может появиться специальная программа. Вместе с тем власти Чукотского автономного округа, арктической территории, предложили правительству создавать полигоны твердых коммунальных отходов в арктической зоне. Как вам видится решение проблем мусора в Арктике и восстановления биоразнообразия после пагубного влияния человеческой деятельности?

- Очевидно, что человеческая деятельность во многих случаях оказывает негативное влияние на экологию многих арктических регионов, как, впрочем, и других регионов мира. В качестве примера можно привести проблему мусора и загрязнения пластиком Северного Ледовитого океана.

Необходимо сделать больше для устранения ущерба, нанесенного деятельностью человека.

ЕС уже разработал целый ряд жестких законодательных мер по защите окружающей среды, которые применяются в европейской Арктике не только Данией, Финляндией и Швецией, но и Норвегией и Исландией, поскольку последние два государства являются членами Европейского экономического пространства.

Среди этих мер есть те, что направлены конкретно на восстановление биоразнообразия. Кроме того, не так давно была утверждена Стратегия биоразнообразия на период до 2030 года, которая ставит амбициозную задачу выйти на восстановление биоразнообразия в следующем десятилетии.

Конференция стран-участниц Конвенции ООН по биоразнообразию, которая состоится в Китае в 2021 году, предоставит нам всем возможность вернуть природу на путь восстановления. Достижение в Куньмине договоренности по глобальной рамочной программе по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года представляется необходимой и срочной задачей.

Кроме того, ЕС активно развивает экономику замкнутого цикла, основанную на таких принципах, как снижение уровня загрязнения окружающей среды и приспосабливание вещей на выброс для других целей; продление срока службы изделий и восстановление природных систем. Это будет также важным и для защиты арктической экосистемы. Помимо этого, ЕС принимает серьезные меры по сокращению использования пластика во всех секторах экономики.

- В последние годы в СМИ неоднократно поднималась тема радиоактивного загрязнения Арктики. Намерен ли ЕС предпринимать дополнительные шаги по борьбе с ним, сотрудничать в этом вопросе с Россией?

- Радиоактивное загрязнение Арктики, действительно, является серьёзным вопросом, поскольку ветшающие атомные подводные лодки советских времен создают серьезную угрозу как экосистеме, так и рыболовству.

Сотрудничество между ЕС и Россией по программам очистки от радиоактивных отходов на Кольском полуострове хорошо продвигается вперед, но еще многое необходимо сделать.

Кроме того, есть возможность расширить сотрудничество в рамках экологического партнерства "Северного измерения", и конкретные предложения теперь должна делать Россия.

- Ключевая задача всех арктических стран - сохранение природы Арктики в условиях усиливающегося антропогенного влияния. По вашему мнению, получится ли у арктических стран выработать единую экологическую политику в Арктике? Какие меры по сохранению экологии региона однозначно должны быть согласованы всеми странами?

- Конечно, было бы предпочтительнее, если бы арктические государства выработали единую природоохранную политику. И прецеденты уже есть — это достигнутые в рамках Арктического совета три юридически обязывающих соглашения. Разумеется, решают сами страны. И занятая новой администрацией США твердая позиция по вопросу защиты окружающей среды будет, безусловно, способствовать этому.

Как я уже сказал, природоохранная политика ЕС обеспечивает применение жестких стандартов в Дании, Швеции и Финляндии, а также в ассоциированных странах – Норвегии и Исландии.

Еще остается большое число сфер, где необходимо ввести жесткие экологические нормы, например, черный углерод, радиоактивные отходы, загрязнение пластиком, мусор, адаптация к изменению климата, утрата биоразнообразия, а также многие другие.