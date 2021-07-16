Андрей Тяжельников: жара может быть опасна даже для здоровых людей

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы рассказал, как сберечь здоровье в жаркую погоду

Андрей Тяжельников: жара может быть опасна даже для здоровых людей Фото: Пресс-служба

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Жара в Москве бьет температурные рекорды, и в этот период трудно приходится и здоровым, и людям с хроническими заболеваниями. О том, что поможет легче переносить жару, как избежать рисков для здоровья и как действовать в случае плохого самочувствия в интервью "Интерфаксу" рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы и главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников.

- Андрей Александрович, расскажите, как лучше всего переносить жару? Людям с какими хроническими болезнями осторожнее себя вести?

- Жара несет риски даже вполне здоровым людям. Длительное нахождение в условиях высокой температуры грозит обезвоживанием, перегревом, а вследствие этого - тепловым ударом, нарушением функций жизнедеятельности организма. В тяжелых случаях - необратимым. В особой группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, после перенесенных острых заболеваний или в период болезни. Проявлять осторожность необходимо людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем, страдающим неврологическими заболеваниями, людям, имеющим лишний вес и другие хронические состояния. Организм человека работает на пределе, компенсируя нагрузку, вызываемую заболеванием. Хронические болезни могут обостряться и приводить к осложнениям, поскольку у организма в силу болезни не хватает ресурсов на адаптацию к стрессу, который вызывает жара. Высокая температура окружающего воздуха - это стресс для организма.

- Какую еду лучше есть в жаркую погоду, а от какой следует воздержаться?

- В жаркую погоду не стоит нагружать себя тяжелой, жирной, горячей пищей. Горячим блюдам предпочитать холодные. Например, холодные супы, салаты. Стоит включить в рацион больше овощей и фруктов, зелень, ягоды.

- Врачи не рекомендуют употреблять алкоголь в жару. Чем это может быть опасно?

- Употребление алкоголя на жаре оказывает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, способствует обезвоживанию, нарушает терморегуляцию. Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья, поэтому спиртное стоит исключить. Или дожидаться вечерней прохлады.

- Расскажите, одежду из каких материалов лучше носить в жару?

- В жару нужно придерживаться светлых тонов в одежде, предпочитая натуральные ткани, которые хорошо впитывают влагу, не нагреваются на солнце. Одежду лучше выбирать свободного покроя. Обязательно нужно носить головной убор. И обязательно даже в городе на открытые участки кожи наносить солнцезащитные кремы.

- Во время жары популярен отдых возле водоемов. Нужно ли осторожнее купаться, соблюдать временной режим?

- Отдых у водоемов позволяет легче пережить жару. Самое главное - избегать резких перепадов температур. Поэтому, разогревшись на солнце, нужно с осторожностью заходить в воду, которая меньше прогрета, чем воздух. Нельзя прыгать в воду с разбегу, сразу нырять. Нужно заходить в воду постепенно, давая время организму на адаптацию. Также осторожно нужно быть с загаром. Не стоит находиться на открытом солнце долго. Лучше находить место для отдыха в тени. Выбирайте для воздушных ванн и водных процедур утренние часы и после 16-17, когда солнце уже не так высоко. И обязательно до выхода из дома нанести на кожу солнцезащитные средства, и возобновлять нанесение в течение дня. Также взрослым и детям, особенно у водоемов, лучше носить солнцезащитные очки с UV фильтром.

- Как избежать рисков для здоровья в жаркую погоду? Какие рекомендации вы можете дать?

- Чтобы избежать рисков в жаркую погоду, нужно придерживаться некоторых несложных правил: поддерживать комфортную температуру в помещении, проветривая и охлаждая его. Чаще принимать прохладный душ, умываться. Не выходить по возможности на улицу в самые жаркие часы. Если есть необходимость - одеваться соответственно погоде. Выходя из дома, наносить на кожу солнцезащитные средства, пользоваться очками с фильтром UV лучей, брать с собой воду и пить постоянно небольшими порциями. Носить с собой лекарства, избегать сквозняков и резких перепадов температур, придерживаться облегченного меню, не употреблять в жару алкоголь, слишком холодные напитки, а также сладкие, поскольку ими не утоляется жажда, но можно легко превысить норму потребления сахара.

В случае недомогания, головокружения, появления головной боли, ощущения лихорадки, утомляемости, слабости, покраснения кожи, одышки, холодного пота необходимо принимать срочные меры для охлаждения: перейти в тень, смочить лицо, затылок водой или приложить мокрую ткань, выпить воды. Если облегчение не наступает - обратиться за медицинской помощью.