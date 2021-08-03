Врио начальника антинаркотического главка: никакие наркотики не будут легализованы в РФ

Генерал-майор полиции Кирилл Смуров рассказал о борьбе с вовлечением подростков в наркопреступления

Кирилл Смуров Фото: Пресс-служба

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В этом году исполняется 30 лет со дня образования службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в системе МВД. О борьбе с наркопреступностью и новых тенденциях в работе подразделения рассказал в интервью "Интерфаксу" врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-майором полиции Кирилл Смуров.

- В ноябре прошлого года президент РФ утвердил новую Стратегию государственной антинаркотической политики. А каковы основные результаты реализации предыдущей Стратегии, действие которой закончилось в 2020 году?

- За последние десять лет реализации предшествующей Стратегии были решены задачи, оказавшие существенное влияние на оздоровление общества и на состояние криминогенной обстановки. В эти годы непрерывно совершенствовалось антинаркотическое законодательство Российской Федерации: сформирован институт побуждения наркопотребителей, совершивших правонарушения к прохождению лечения и реабилитации, создан механизм блокировки сайтов с противоправной информацией, совершенствовались нормы уголовного законодательства.

За период реализации предыдущей стратегии пресечена деятельность 8 тысяч преступных сообществ, в том числе носящих транснациональный характер. Из незаконного оборота за 10 лет изъято почти 400 тонн запрещенных веществ, в том числе 275 тонн наркотических средств, 14,7 тонны психотропных веществ, 9,6 тонны сильнодействующих веществ, 93,8 тонны прекурсоров.

Выявлено свыше двух миллионов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

- Какие новые тенденции учитывались при подготовке Стратегии на период до 2030 года, каковы ее основные направления и ожидаемые результаты?

- Несмотря на определенные позитивные результаты реализации предыдущей Стратегии наши оппоненты не стоят на месте. Наркопреступность изобретает новые формы противоправной деятельности, глобальный рынок наркотиков расширяется, появляются новые виды наркотиков.

Появились новые угрозы национальной безопасности. Это и использование информационных технологий для пропаганды и распространения запрещенных веществ, увеличение спроса на "синтетику", а также попытки либерализации системы контроля над наркотиками.

Целями новой Стратегии на период до 2030 года остаются сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для немедицинского потребления и связанных с этим последствий, формирование нетерпимости общества к распространению запрещенных веществ.

- Как принятие Стратегии государственной антинаркотической политики отразилось на работе антинаркотических комиссий в субъектах РФ?

- В целях обеспечения эффективной координации антинаркотической деятельности в Стратегии обозначено три уровня взаимодействия: федеральный, региональный и муниципальный. Такая структура взаимодействия органов власти в рассматриваемой сфере усилит контроль за реализацией мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в субъектах Российской Федерации. Это позволит оперативно принимать дополнительные меры по стабилизации наркоситуации в том или ином регионе.

Новая Стратегия закрепила ответственность руководителей субъектов РФ за работу антинаркотических комиссий, а также повысила роль этих координационных органов. В феврале 2021 года указом президента внесены изменения в состав и в Положение об антинаркотической комиссии в субъекте РФ, закреплено обязательное присутствие на заседаниях антинаркотической комиссии председателя и всех её членов.

- Откуда чаще всего поступают наркотики в РФ?

- В мире существуют устойчивые районы наркопроизводства, из которых в основном идут поставки наркотиков по всему миру, в том числе и в Россию. Если гашиш преимущественно ввозится из стран Центрально-Азиатского региона, Северной Африки и Европы, то кокаин – из стран Латинской Америки. Основной поток героина и опиатов поступает из Афганистана.

- Какие наркотики доминируют сейчас на черном рынке?

- В последние годы прослеживается четкая тенденция замещения традиционных наркотиков растительного происхождения на синтетические.

Но при этом немалую угрозу по-прежнему представляет и широкое распространение наркотических средств каннабисной группы. Это связано с их незаконным культивированием, а также с наличием в России – на Дальнем Востоке, в Сибири, на Северном Кавказе, в Крыму – значительных зон произрастания дикорастущей конопли.

- Как может отразиться на нашем государстве и обществе решение ООН об изменении уровня контроля за марихуаной?

- В январе 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не без помощи либерально настроенных государств предложила ООН пересмотреть позицию каннабиса (марихуаны) и его производных в списках наркотических веществ, подлежащих международному контролю. 2 декабря 2020 года Комиссия ООН по наркотическим средствам отклонила пять рекомендаций ВОЗ и оставила лишь одну – изменения коснулись некоторых возможностей его использования.

Если до этого каннабис находился в самом жестком Списке Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, то теперь он значится в Списке, который также является весьма строгим, но имеет возможности научного и терапевтического применения входящих в него наркотических средств.

Самое главное, что решение об изменении уровня контроля за оборотом каннабиса все равно остается за правительством конкретной страны. Российская Федерация категорически отвергает любую легализацию наркотиков и продолжит применять уже установленные меры контроля, а также и дальше будет активно взаимодействовать с другими странами по пресечению трансграничных каналов незаконных поставок каннабиса (марихуаны).

- Изменилась ли наркоситуация в странах, принявших решение о легализации марихуаны?

- Ухудшение ситуации в таких странах отмечается Международным комитетом по контролю над наркотиками (МККН). Так, в Докладе МККН за 2019 год, в котором анализируется функционирование системы международного контроля над наркотиками, констатировано, что в Канаде, когда рекреационное потребление каннабиса было легализовано, практически в два раза возросло число тех, кто впервые его употребил.

Там же отмечено, что легализация потребления марихуаны в Канаде и некоторых штатах США не способствовала сокращению ее незаконного оборота. Учитывая более высокую стоимость каннабиноидов в местах их легальной продажи и действующие ограничения по возрасту потребителей, нелегальный рынок наркотиков данного вида процветает.

Так, из отчета статуправления Канады за февраль 2020 г. следует, что меньше трети (29 %) потребителей каннабиса в Канаде покупают весь свой продукт в законных источниках. При этом четверо из 10 канадцев сообщили, что в 2019 году купили хотя бы часть каннабиса у нелегальных источников.

В США, преимущественно в штатах где марихуана легализована, продолжает увеличиваться ее незаконное производство местными, национальными и транснациональными преступными организациями.

Параллельно в Канаде и США отмечается резкий рост потребления синтетических опиоидов.

Во Всемирном докладе о наркотиках за 2019 год, подготовленном УПН ООН, сообщается, что в 2017 году ситуация с передозировками в этих странах достигла новых высот: более 47 000 случаев смерти от передозировки опиоидов было зарегистрировано в Соединенных Штатах (всего зарегистрировано 70237 случаев смерти от передозировок наркотиками), что на 13% больше, чем в предыдущем году, а также 4000 случаев смерти от опиоидов в Канаде, что на 33% больше, чем в 2016 году.

В настоящее время ведущие американские СМИ бьют тревогу: в 2020 году количество смертей в США от передозировок наркотиками достигло 87 тыс. случаев.

В течение нескольких последних лет отмечается стремление США сосредоточить внимание мирового сообщества и профильных международных организаций на проблеме производства и оборота наркотиков фентаниловой группы, предлагая реализацию международных проектов на базе МККН и привлекая внимание к данной проблеме посредством проведения мероприятий на полях ежегодных сессий Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Чтобы исключить подобные угрозы задачами нашей государственной антинаркотической политики является недопущение ослабления или пересмотра действующего режима контроля над наркотиками, в том числе в части, касающейся их легализации.

- Большинство преступлений сейчас ушло в виртуальную плоскость. Что предпринимается для пресечения вовлечения, в том числе подростков, в незаконный оборот наркотиков и их потребление?

- В рамках защиты подрастающего поколения от информации, распространяемой в сети Интернет, причиняющей вред их здоровью и развитию, принимается комплекс мер, не только фискальных, но и носящих профилактический характер.

Ведется работа по досудебному ограничению доступа к сайтам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках. В 2020 году Роскомнадзором по требованиям МВД заблокировано около 20,4 тыс. материалов, содержащих наркоконтент. В целях комплексного удаления из социальных сетей и видеохостингов запрещенной информации решения принимаются в отношении всего пронаркотического канала или профиля, а не отдельных его страниц.

Минпросвещения в образовательных организациях ограничен доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию не совместимую с задачами образования и воспитания. Сформирован Реестр безопасных образовательных сайтов, который представляет собой перечень интернет-ресурсов, рекомендованных и одобренных для использования в образовательном процессе, так называемый "белый список сайтов".

Кроме того, организована разъяснительная работа с педагогами и родителями о реагировании на деструктивное поведение детей. За три года в таких мероприятиях и образовательных программах участвовало свыше 4,5 миллионов родителей.

И это далеко не полный перечень мер, направленных на защиту детей от пронаркотической информации.

Совершенствуется законодательство РФ в части усиления ответственности за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств в СМИ и сети Интернет, в том числе в социальных сетях. Так, в ближайшее время у государства появится еще одна возможность ограничить распространение запрещенной информации. С 1 января 2022 года вступят в силу положения Федерального закона, которые обязывают владельцев иностранных медиакомпаний с ежедневной аудиторией от полумиллиона пользователей открывать официальные представительства в России. Филиалы компаний будут в полном объеме представлять интересы, отвечать за их деятельность и обеспечивать принятие мер по ограничению доступа к запрещенной в Российской Федерации информации.

- Насколько эффективно российское законодательство в области контроля за оборотом наркотиков и противодействия их незаконному обороту в сравнении с зарубежными правовыми нормами?

- Как ранее было озвучено реализация предыдущей Стратегии позволила добиться определенных положительных результатов и удержать ситуацию с оборотом наркотиков под контролем. При этом российское антинаркотическое законодательство достаточно лояльно.

Так, например, потребление наркотиков в РФ не является уголовно-наказуемым деянием в отличие, например, от Греции и Финляндии, где можно лишиться свободы на срок до 5 – 6 месяцев, в Турции – до 5 лет, в Сингапуре и вообще предусмотрен штраф до 20 тысяч долларов США или лишение свободы до 10 лет.

Для сравнения в России за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача предусмотрен административный штраф в размере от четырех тысяч до 5 тыс. рублей (примерно 54 – 68 долларов США) или административный арест на срок до 15 суток. Хотя предложения об ужесточении наказания и о повышении штрафов к нам поступают регулярно.

Самые жесткие санкции за незаконный оборот наркотиков предусмотрены законодательством стран Юго-Восточной Азии – вплоть до смертной казни – Лаос (в отношении признанных виновными в хранении более 500 г героина). Этот вид наказания есть в законах Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама, Саудовской Аравии, а также Египта и ряда штатов США.

Отдельными государствами легализуются некоторые виды наркотиков, предпринимаются попытки навязывания нам сомнительных, а точнее вредоносных концепций. Вместе с тем опыт этих стран показывает, что их нарколиберальная политика в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно сказывается на наркоситуации.

Так, например, в начале 2018 года опубликован доклад полиции Нидерландов, где с 70-х годов прошлого столетия разрешено потребление марихуаны, основным тезисом которого стало, что страна за последние 30 лет превратилась в наркогосударство. В этом докладе особо отмечено, что правоохранительные органы не располагают ресурсами для противодействия наркопреступности, прежде всего кадровыми, а мягкость наказания для наркопреступников превосходит все ожидания.

- Хотелось бы отметить, что в этом году исполняется 30 лет отдельной службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в системе МВД.

- Падение "железного занавеса", центробежные тенденции в СССР в конце 80-х годов прошлого века привели к значительному ухудшению криминогенной обстановки и были ознаменованы резким притоком наркотиков в страну. Усиленное внимание к нашему государству со стороны международного наркобизнеса определялось особенностями ее геополитического положения, несовершенством действующего на тот момент законодательства, значительными сложностями в организации таможенного и пограничного контроля.

Незаконное распространение наркотиков в конце прошлого века превратились в широкомасштабную угрозу для государственной безопасности, здоровья и благополучия населения.

Остро встал вопрос разработки концепции государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотиков, а также образования специализированных подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

В 1991 году впервые в качестве самостоятельной службы в МВД СССР создается четвертое Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков (таково его условное наименование), которое получает полномочия и соответствующие обязанности в области контроля и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, движением прекурсоров, используемых при изготовлении наркотических средств, а также решает задачи в борьбе с контрабандой наркотиков.

За прошедшие 30 лет подразделения по контролю за оборотом наркотиков прошли значительный путь в своем становлении и развитии. Менялись организационные формы и ведомственная принадлежность. Осуществлен значительный объем организационных и практических мероприятий, в том числе международных.

При воссоздании в 2016 году в системе МВД России подразделений наркоконтроля мы, безусловно, базировались на опыте, накопленном как в МВД, так и в ФСКН России. Это позволило сохранить преемственность и контроль за оперативной обстановкой.