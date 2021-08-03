Николай Брико: ведутся работы по созданию универсальной вакцины от коронавирусной инфекции

Академик РАН рассказал о борьбе с новыми штаммами коронавируса

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Борьба с новым штаммом коронавируса продолжается и становится все сложнее, так как он мутирует. На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с заслуженным деятелем науки РФ, академиком РАН, профессором, директором института общественного здоровья им. Ф.Ф.Эрисмана, зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им.Сеченова Николаем Брико.

- Можно ли считать штамм "дельта" новым вирусом из-за большой заразности?

- Нет, конечно, это не новый вирус, здесь речь идет об антигенной изменчивости вируса SARS-CoV-2, формировании нового антигенного варианта вируса. Это естественный биологический процесс, который отмечается при всех РНК-содержащих вирусах, включая SARS-CoV-2, особенно если он перепрыгивает с иммунного организма на неиммунный, то скорость этой мутации увеличивается. Да, конечно нужен глобальный мониторинг за изменчивостью вируса, он ведется параллельно с тем же вирусом гриппа в системе цифровых платформ для отслеживания изменений в SARS-CoV-2 и вируса гриппа Gisaid и Nextrains и SARS-CoV-2 платформа Pango, где отслеживаются новые вариантные штаммы и скорость их распространения. Прежде всего вирулентность вируса и репродуктивный коэффициент.

- А вот эти цифры что значат?

- Коэффициент репродуктивности, Rо, который характеризует, скажем так, заразность вируса, то есть сколько один человек может заразить других людей. Так вот, при SARS-CoV-2 он составлял в начале пандемии где-то 2,5, а при кори - 12, при ветрянке, с которой сравнивает ряд авторов, он составляет где-то промежуточное значение. Антигенный вариант "дельта", есть данные, обладает большей заражающей способностью, но есть и сведения о снижении вирулентности. Посмотрим, как дальше будет мутировать вирус.

- Скажите, пожалуйста, а не получается так, что вот мы вакцины делаем, вирус еще больше мутирует, мы еще вакцины делаем, он еще больше мутирует, и, таким образом, такая догонялочка будет, пока неизвестно чем закончится?

- Это общий процесс, возьмите тот же грипп и другие инфекции с изменяющимся возбудителем. Да, придется нам поспевать за изменениями вирусов, сегодня вакцины против гриппа готовят именно с учетом мутации вируса. ВОЗ дважды в год (для Южного и Северного полушарий) дает рекомендации о штаммовом содержании вакцин против гриппа. Вообще противостояние вирусов, микроорганизмов и человека длится на протяжении всей истории существования мира, и к сожалению, не всегда в пользу человека. Эволюция микроорганизмов происходит порой очень быстро и не всегда заметна для человека. В последние годы много внимания уделяется системе совершенствования глобального биологического мониторинга, прогнозирования развития эпидемического процесса инфекционных болезней, особенно с воздушно-капельным механизмом передачи инфекции. С тем, чтобы готовить и лекарственные препараты и особенно вакцины с учетом циркулирующего варианта возбудителя.

Но, правда, тут вот китайцы нас обнадежили: есть публикации, что они собираются приготовить какую-то универсальную вакцину против коронавирусной инфекции Принимая во внимание обстоятельство, что вакцина, содержащая только рецептор-связывающий домен (RBD), не может вызвать длительный защитный иммунитет, авторы для того, что бы усилить процессинг антигена и перекрестную презентацию в дренирующих лимфатических узлах (DLN), разработали RBD, управляемый интерфероном (IFN), димеризованный фрагментом иммуноглобулина (IRF).

Кстати, при гриппе также ведутся исследования по созданию универсальной вакцины против всех возможных антигенных вариантов вируса. Так что коронавирус – это не исключение. Да, очень важно своевременно отслеживать изменения вируса и быть готовым к изменению и состава вакцины, и лекарственных препаратов. Слава богу, что пока такой потребности нет. Все-таки изменения вируса, не касаются глубинного антигенного состава, и существующие вакцины защищают против всех вариантов циркулирующего вируса.

- То есть нынешние вакцины, они эффективны в отношении этого штамма?

- Да, такие данные приводятся и в зарубежных публикациях, об этом свидетельствуют и наши отечественные данные. Может, в разной степени, потому что сейчас вакцин очень много. По-моему, где-то 26 вакцин используются в широкой практике и создаются новые вакцины на новых платформах. В большинстве случаев вакцины защищают и от заболевания, но в большей мере от тяжелых форм. Вакцина не предупреждает инфицированность, она не может предупредить попадание вируса в организм, но она предупреждает от заболевания и прежде всего от тяжелой формы заболевания – это касается всех вакцин существующих, не только применительно к COVID-19.

- Получается, что вероятность тяжелого течения болезни снижается все-таки даже при нынешних вакцинах?

- Она существенно снижается. И публикаций по этому поводу очень много. Вакцинированные болеют легче гораздо, чем невакцинированные, и показатели летальности у них гораздо ниже.