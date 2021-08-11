Гегам Варданян: для ускорения цифровой трансформации на производстве нужны лаборатории и полигоны

Член коллегии ЕАЭС по внутренним рынкам, информатизации и ИКТ рассказал об особенностях цифровой трансформации в промышленности

Гегам Варданян Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Промышленные данные - основа для цифровой трансформации производства и опора при переходе к Индустрии 4.0. Принятие стандартов и правил обмена промышленными данными будет способствовать повышению эффективности производств, качества управления и снижению энергопотребления предприятия. О специфике цифровой трансформации в промышленности рассказал член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Евразийского экономического союза Гегам Варданян.

- Сегодня много говорят о необходимости обработки промышленных данных. Так, например, Минэнерго РФ инициировало разработку соответствующего законопроекта. С чем связан такой интерес к теме?

Информация – это цифровая нефть, которая даст возможность преобразить реальную экономику и перейти к новому промышленному укладу с использованием интеллектуальных систем, интернета вещей и Big Data.

Наиболее прогрессивные предприятия и корпорации уже приступили к цифровой трансформации производства и внедрению промышленного интернета вещей (IIoT). Создавая решения на базе IIoT, компании снижают эксплуатационные расходы, сводят практически до нуля уровень аварийности, значительно увеличивают производительность труда. Промышленные данные – одна из основ "Индустрии 4.0", и для бизнеса внедрение соответствующих технологий – вопрос выживания в быстро меняющихся условиях.

- Что даст управление промышленными данными экономике?

Цифровая трансформация открывает новые возможности перед экономикой страны. Промышленные аналитические системы позволят сделать производства энергоэффективными. Для предприятий электроэнергия - одна из основных расходных статей. Снижение потребления даже на несколько процентов дает существенную финансовую экономию, делая производство более конкурентным.

Если речь идет о крупных распределенных компаниях со сложным производственным циклом, то можно сократить энергопотребление значительно. Например, доля промышленности в структуре энергопотребления России от 40% до 50% - это сотни миллиардов кВт*ч. То есть экономия за счет повышения эффективности энергопотребления в масштабах страны может достигать несколько десятков миллиардов рублей в год.

- Какие задачи можно решать с помощью промышленных данных?

Сегодня руководители различных уровней чаще опираются на свой опыт при решении тех или иных вопросов. Возможность работать с обработанными данными, представленными в удобном для восприятия визуализированном виде, например, в виде дашбордов, позволит более тонко оценивать положение дел на предприятии и принимать более корректные решения на всех уровнях.

Использование промышленных данных позволит отслеживать состояние оборудования и видеть малейшие изменения в его работе. Внедрение предиктивной аналитики снизит риски возникновения нештатных ситуаций, уменьшит расходы на техническое обслуживание оборудования и позволит избежать простоев производственных линий. В масштабах страны экономия составит десятки, а может и сотни миллиардов рублей в год.

- Подходы к регулированию рынка промышленных данных у различных ведомств России заметно отличаются. Одни поддерживают идею инициативы от участников рынка и саморегулирования, другие – настаивают на необходимости введения четких правил. Какая модель регулирования промышленных данных, на ваш взгляд, наиболее эффективна?

Вопрос живо обсуждается в профессиональном сообществе. Рассматриваемый сейчас законопроект "О промышленных данных" может стать основополагающим для отрасли, но пока еще находится в стадии проработки. Сегодня важно изучить опыт, который уже наработан в США и странах Евросоюза по регулированию в области оборота неперсональных данных. Затем выработать свою модель, которая не будет тормозить, а позволит эффективно развиваться промышленности.

- В чем специфика цифровой трансформации экономики? И зачем нужна межотраслевая кооперация, о которой часто говорят на конференциях?

Индустрия 4.0 отличается от предыдущих промышленных формаций тем, что она строится на основе цифровых информационных систем. При этом крайне сложно перестроить на новых принципах работу отрасли, используя только внутренние ресурсы. Без кросс-отраслевого взаимодействия объявленная цифровизация экономики невозможна в принципе. Так, разработчики информационных систем просто не в состоянии без привлечения отраслевых специалистов оцифровать процессы промышленных предприятий. Например, без знания технологического процесса невозможно создание цифрового двойника производства.

Более того многие новые решения появляются на стыке дисциплин. Сегодня как крупные международные концерны, так и российские привлекают коллективы разработчиков и инвестируют в технологические стартапы. Венчурное финансирование становится для промышленности явлением рутинным. Однако и этого может оказаться недостаточно для технологического прорыва. Когда речь идет о трансформации экономики в масштабах страны, кооперация должна быть систематической, постоянной и методичной. И разнообразные государственные институты, созданные в последнее время, должны способствовать этому.

- Нужна ли стандартизация промышленных данных? И как сделать так, чтобы стандарты работали не только в России?

Вопрос стандартизации промышленных данных будет актуален еще не один год. Сегодня даже на тех предприятиях, где собирают данные с различных промышленных систем, нередко их обработка становится непреодолимым препятствием: данные приходят в разных форматах и в разные системы. Операторские интерфейсы зачастую напоминают свалку устаревшего ПО, ориентироваться в том, что выводится на экран диспетчерских попросту сложно. На основании "свалок" информации крайне сложно решать даже текущие задачи, тем более проводить трансформацию бизнеса. Чтобы работу с данными можно было автоматизировать, необходимо введение стандартов для сбора, передачи и отображения данных. На первом этапе трансформации можно использовать открытые протоколы OPC (Open Platform Communications), которые уже применяют некоторые российские предприятия.

Сегодня Евразийская экономическая комиссия работает над "Соглашением о трансграничном обороте данных", которое бы помогло предприятиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС) эффективно взаимодействовать друг с другом. Чем теснее экономические связи в рамках ЕАЭС, тем острее чувствуется необходимость принятия правил оборота данных. На первом этапе необходимо ввести категоризацию, определив, какие данные полностью свободны, какие необходимо обезличивать, а какие в принципе передавать нельзя.

- Как ускорить процесс цифровой трансформации промышленности? Можно ли построить экосистему кооперации между промышленными предприятиями?

Промышленности нужны кросс-дисциплинарные инжиниринговые центры, которые позволяли бы привлекать к решению отраслевых задач специалистов из различных областей. Нужны независимые лаборатории и опытные полигоны для апробирования и отработки моделей, технологий и решений. У предприятий должен быть свободный доступ к наработкам этих центров и лабораторий. Важно, чтобы промышленный бизнес понимал зачем ему нужно меняться, перестраивать процессы, привлекать новые технологии. Трансформация должна быть экономически обоснованной и стратегически осознанной.