Фатин: в условиях пандемии коронавируса ГлавУпДК развивает свои филиалы как точки роста внутреннего туризма

И.о. начальника ГлавУпДК рассказал о реставрации объектов, находящихся в ведении управления

Вячеслав Фатин Фото: пресс-служба

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - И.о. начальника Главного Управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК при МИД Рооссии) Вячеслав Фатин в канун 100-летия со дня образования предприятия рассказал в интервью "Интерфаксу" о работе в условиях пандемии коронавируса, графике предстоящих мероприятий, которые планируется провести, о ходе реставрации ряда объектов, а также высоко оценил кадровый резерв, входящий в дочернюю структуру предприятия.

- Вячеслав Николаевич, наш разговор проходит в канун 100-летия возглавляемой вами организации ГлавУпДК при МИД России. Организация уникальная, первая в своем роде, позже по "лекалу" ГлавУпДК создавались аналогичные и в других странах. Что собой представляет ваше предприятие? В чем его успех?

- Совершенно верно, 24 августа наше предприятие отмечает 100 лет со Дня своего образования.

В 1921 году по распоряжению В.И.Ленина при Народном комиссариате иностранных дел было создано Центральное бюро по обслуживанию иностранцев в Москве – сокращенно Бюробин. В задачи предшественника ГлавУпДК входило обеспечение помещениями, мебелью, инвентарем и продовольствием иностранных дипломатов из стран, поддерживающих дипломатических отношения с РСФСР. Тогда же Бюро получило 38 особняков, многие из которых и по сей день используются для размещения посольств.

С развитием международных отношений, росло наше предприятие, оказывая услуги, которые были востребованы дипломатами и требовались для обеспечения их комфортного пребывания в столице.

Сегодня ГлавУпДК – современное многопрофильное мероприятие. Мы по-прежнему предоставляем в аренду недвижимость. Не будет преувеличением сказать, что Главное управление не только старейший участник столичного рынка аренды недвижимости, но и крупнейший. В ведении предприятия более 1 миллиона квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости, в том числе уникальные московские особняки.

Помимо этого, обеспечиваем высококвалифицированное медицинское обслуживание (филиал "Мединцентр"), бухгалтерские и кадровые услуги (фирма "Инпредкадры"), организуем деловые мероприятия, приемы в нашем Культурном центре. Также среди филиалов – загородные комплексы отдыха "Москоу Кантри Клаб", где функционирует первый в стране гольф-клуб с профессиональным 18-луночным гольф-полем, и "Завидово" на Волге.

Можно сказать, что успех ГлавУпДК складывается из чуткого отношения к потребностям клиента, своевременной реакции на изменения рынка, постоянного совершенствования и расширения оказываемых услуг.

Замечу, в странах, где нет подобных нашей организаций, дипломаты самостоятельно решают вопросы аренды и целого спектра бытовых проблем. Мы же все эти вопросы снимаем.

- Добавила ли работы и осложнила ли работу предприятия пандемия коронавируса? Возникли ли какие-то новые задачи и, может, новые проблемы?

- Ситуация, в которой мы существуем уже полтора года, конечно, не обошла ГлавУпДК стороной. В большей степени это коснулось загородных комплексов отдыха, где с учетом введенных ограничений был внедрен ряд новых механизмов и инструментов для обеспечения комфортного и, главное, безопасного отдыха гостей.

На наш взгляд с задачей мы справились. В сегодняшних реалиях "Москоу Кантри Клаб" и "Завидово" со своим уровнем сервиса, широким выбором развлечений для всей семьи и возможностями для рекреации востребованы россиянами. Уникальные концепции отелей – гольф-курорт в 13 километрах от Москвы "Москоу Кантри Клаб" и уединенный комплекс "Завидово" на Волге – сейчас воспринимаются нами как точки роста в сфере внутреннего туризма. Это направление мы и дальше планируем развивать.

- ГлавУпДК предоставляет широкий спектр услуг от аренды недвижимости до медицинского обеспечения. Последнее приобрело, наверное, особую актуальность в последние полтора года. Есть ли статистика оказанной помощи в вопросе вакцинации сотрудников зарубежных дипмиссий? Вакцинация проводилась на безвозмездной основе? Много ли обратилось дипмиссий за содействием, в частности, представителей западных стран?

- Соглашусь, вопрос здоровья и его сохранения как никогда актуален.

В этой связи и с учетом потребностей клиентов, помимо стандартных check-up программ, наш филиал "Мединцентр" разработал и начал проведение комплексных программ реабилитации после перенесенного COVID-19. Эти программы позволяют восстановить здоровье и быстро вернуться к привычной жизни. Пройти их можно как в Клинико-диагностическом центре, так и в стационаре "Мединцентра", расположенном на территории Боткинской больницы.

Что касаемо вакцинации, – "Мединцентр" ее не проводит.

- Продолжительный период времени ГлавУпДК был монополистом в своей деятельности, а сегодня услугами ГлавУпДК могут пользоваться и россияне. Как развивается предприятие, расскажите, пожалуйста, о трансформации предприятия в этой связи?

- Действительно, сегодня услуги Главного управления доступны российским юридическим и частным лицам. Тем нашей первоочередной задачей было и остается выполнение функций по исполнению предусмотренных международными обязательствами Российской Федерации мероприятий по размещению и обслуживанию дипломатических и других иностранных представительств в Москве. Уровень сервиса и спектр услуг востребованы аккредитованными в России дипломатами, представителями международного делового и корреспондентского сообщества из более чем 190 стран мира.

Вместе с тем, комплексный подход, уникальный имущественный комплекс и опыт работы востребован среди российских частных и юридических лиц.

Например, так называемая цивилизованная аренда недвижимости –крайне популярна среди россиян; "Мединцентр" привлекает российских клиентов высочайшей экспертизой врачей и более чем 70-летним опытом работы; о ситуации с загородными комплексами отдыха я упоминал ранее.

Разнообразие клиентских групп требует от нас большей гибкости. И, конечно, в этой связи мы совершенствуемся, оказывая услуги современного уровня и востребованные всеми группами клиентов.

К слову, сотрудники наших филиалов регулярно занимают призовые места на конкурсах профессионального мастерства. Комплекс отдыха "Завидово" в 2018 году был признан победителем Национального рейтинга туристических брендов в номинации "Загородный отель", а "Москоу Кантри Клаб" – лучшим отелем Московской области (2018 год) и неоднократно становился лауреатом World Golf Awards как лучший в России гольф-отель.

- ГлавУпДК известно рядом мероприятий, не относящихся к основной бизнес-миссии предприятия, например, традициями проведения Летних и Зимних дипломатических игр, Международного благотворительного турнира по гольфу. Расскажите подробнее об этих мероприятиях и как их воспринимает иностранное сообщество? Внесла ли в них свои коррективы пандемия и когда планируется вернуться к привычному формату и графику этих мероприятий?

- Помимо создания комфортных условий для жизни и работы, мы стремимся познакомить иностранных дипломатов с традициями, культурой, национальными особенностями нашей страны. Это и упомянутые Вами Дипломатические игры - спортивная олимпиада для дипломатов, Международный благотворительный турнир по гольфу, мероприятия в Культурном центре. Все они способствуют сближению людей разных национальностей, служат поводом и местом для общения и диалога вне политики. Идея проведения таких мероприятий находит большой отклик среди дипломатического сообщества.

Конечно, пандемия внесла коррективы в планы. Тем не менее, в этом – юбилейном для ГлавУпДК году, с учетом стабилизации обстановки, мы проведем ряд мероприятий. Конечно же, с учетом действующих норм и ограничений.

Например, сейчас завершаем подготовку к Летним дипломатическим играм, которые пройдут 21 августа в гостеприимном "Завидово". Мероприятие пройдет в юбилейном формате – "100летника", как мы его ласково называем. Надеемся, что традиционные спортивные соревнования и отдых на берегу Волги, зарядят наших гостей оптимизмом и укрепят иммунитет.

10 сентября в нашем филиале – "Москоу Кантри Клаб" пройдет XXV Международный благотворительный турнир по гольфу – яркий спортивный праздник и эффективный инструмент для сбора благотворительных средств на лечение тяжелобольных детей. Также планируем яркую и насыщенную программу для гостей.

- С начала августа в результате принятого Россией решения в ответ на очередной пакет санкций посольство США сократило остававшихся в их штате 182 гражданина РФ. Сколько из них обратилось в дочернюю структуру ГлавУпДК "Инпредкадры"? Легко ли им найти сейчас работу?

- Обращались ли чехи, которым тоже сократили возможности в найме сотрудников, с просьбой о содействии в найме новых сотрудников и есть ли продвижение по этому вопросу?

Деятельность по исполнению функций работодателя иностранными посольствами в системе ГлавУпДК ведет филиал - Фирма "Инпредкадры". В кадровом резерве фирмы свыше 5000 профессионалов различных специальностей.

Относительно обращений бывших сотрудников посольств с целью включения в кадровый резерв. Люди с опытом работы в посольствах – специалисты высокой квалификации, которые крайне востребованы как в других диппредставительствах, так и в частных российских и зарубежных компаниях. Обращаться к нам или искать работу самостоятельно, с учетом профессиональной востребованности, – решение, которое каждый принимает сам, поэтому от озвучивания каких-либо цифр, в рамках этого разговора, воздержусь.

Так как "Инпредкадры" работают со всеми диппредставительствами и множеством зарубежных организаций, можем отметить высокий спрос со стороны клиентов на наших специалистов.

- Как обстоит ситуация с американскими дачами в Серебряном бору? С учетом того, что земля, на которой находятся эти дачи, не принадлежит американцам, изучается ли вопрос о том, чтобы аннулировать договор аренды с США на эту землю или готовы вернуть их, когда нам будет возвращена наша собственность? Что вообще с ними собираются делать, какие планы?

В свое время говорилось о том, что РФ может аннулировать аренду Спасо-хауса. Сохраняются ли такие планы сейчас?

- Даже исходя из названия нашего предприятия, Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса – организация вне политики. Информацией о подобных планах ГлавУпДК не располагает.

- Было много сообщений, что представители западных стран избегают услуг ГлавУпДК. За последние годы число дипломатов западных стран, которые прибегают к услугам предприятия при поиске жилья действительно уменьшилось?

- На своей практике мы подобной тенденции не наблюдаем. Со многими нашими клиентами из числа дипломатических представительств работаем десятилетиями. На это есть объективные причины.

Арендовать у ГлавУпДК удобно как иностранным дипломатам, так и физическим, и частным лицам, в том числе российским. Вся недвижимость находится в федеральной собственности, прозрачное ценообразование – стоимость аренды рассчитывается специализированными компаниями. Учитывается и местоположение, и состояние помещения: ремонт, меблировка, оборудование. Все это находит свое отражение в заключаемых договорах.

Наши клиенты не платят комиссионное вознаграждение за услуги, для арендаторов есть ряд преимуществ: охрана, паркинги, круглосуточные управляющие компании.

Кроме того, объекты расположены в центре Москвы, на западе и юго-западе, в комфортных для проживания и работы районах, немаловажно и окружение - соседи.

- В ведении ГлавУпДК уникальная коллекция объектов недвижимости – более 100 московских особняков, настоящих жемчужин архитектуры. Расскажите какие проекты сейчас реставрируется или реставрация каких проектов планируется?

- Нашей программой на этот и следующий годы предусмотрено ведение работ разного объема и характера, а также разработка документации по 33 историческим особнякам.

Например, сейчас мы завершаем реставрацию настоящего шедевра архитектуры – особняка Саввы Морозова авторства легендарного Федора Шехтеля, в котором располагается Дом приемов МИД России. На этом объекте проведены работы по фасаду и кровле, организована архитектурная подсветка, отреставрирован участок центральной ограды с воротами.

Также разрабатываем научно-проектную документацию по реставрации фасадов, кровли и интерьеров с приспособлением к современному использованию Особняка Шехтеля в Ермолаевском переулке. Ранее в здании располагалось посольство Уругвая.

Реставрируем фасады и кровли, проводим другие работы в Денежном переулке, д.3, Еропкинском переулке, д. 3, Спасопесковском переулке, д. 8, на Поварской улице, д. 9.

- Уверена, тема реставрации вам как президенту Союза реставраторов России очень близка. Какой из особняков, находящихся в ведении ГлавУпДК, вызывает вашу наибольшую гордость и восхищение?

- Сложно выделить, что-то одно. Многие из реализованных ГлавУпДК проектов становятся событиями.

Взять хотя бы работы в доме Льва Кекушева на Остоженке. В конце 2017 года Главное управление воссоздало по архивным чертежам и установило на крышу здания статую льва, утраченную при невыясненных обстоятельствах в начале XX века.

Недавно были филигранно отреставрированы два уникальных камина в особняке на Спиридоновке, созданных еще при Савве Морозове. Как реставратора, меня эта работа восхищает.

С гордостью отмечу, что мероприятия ГлавУпДК по сохранению объектов культурного наследия получают позитивную оценку профильных организаций, надзорных органов, москвичей. Практически ежегодно Предприятие становится лауреатом конкурса Правительства Москвы "Московская реставрация", коллектив Главного управления неоднократно получал Благодарности и другие награды Мэра Москвы за большой вклад в сохранение объектов культурного наследия столицы.

Такую оценку мы получаем не в последнюю очередь из-за того, что ГлавУпДК имеет возможность действовать масштабно - восстанавливать или реставрировать открытые при проведении работ, но не отраженные в документации, элементы, возвращать утраченные скульптурные композиции.

Главная заслуга ГлавУпДК – созидательный результат ответственного труда, благодаря которому неповторимый исторический облик столицы сохраняется для будущих поколений.