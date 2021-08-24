Замгендиректора "Мосгортранса": с улучшением COVID-ситуации в Москве кратность санобработки не стали уменьшать

Юлия Темникова рассказала, что 100% поверхностей в столичном транспорте дезинфицируют

Юлия Темникова Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 повлияла на все сферы столичной жизни, и городской транспорт не стал исключением. О том, как изменилась его работа в новых условиях "Интерфаксу" рассказала заместитель генерального директора государственного унитарного предприятия (ГУП) "Мосгортранс" Юлия Темникова.

В беседе также были затронуты вопросы развития московского парка электробусов и водного общественного транспорта, модернизации остановочных павильонов и Южного речного вокзала.

- Москва уже полтора года живет в условиях пандемии COVID-19. Как к работе в этих обстоятельствах приспособился общественный транспорт?

- Действительно, Москва, как и другие города в мире, полтора года назад столкнулась с серьезным вызовом, который представляет собой COVID-19. Нужно было оперативно определить, как обеспечить безопасность на общественном транспорте. От этого, не побоюсь таких слов, зависела жизнеспособность города.

Те меры, к которым мы в итоге решили прибегнуть, были позитивно оценены не только в России, но и за рубежом. О чем идет речь? В первую очередь, об упоре на тотальную дезинфекцию транспорта.

Мы начали проводить обработку 100% поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, – это сидения, поручни, валидаторы и стекла. Дезинфекцию подвижного состава осуществляем ежедневно по несколько раз: на конечных станциях маршрутов и при каждом возвращении машины в парк. До и после смены наши водители проходят обязательный медицинский осмотр.

- Мы говорим сейчас о наземном транспорте?

- Да, но в метро действует аналогичная система. Кроме того, туннельная вентиляция столичной "подземки" позволяет постоянно проводить обеззараживание воздуха. Я знаю, что эту технологию после Москвы подхватили некоторые другие мировые города.

- Ситуация с коронавирусом в Москве в августе улучшилась. Привело ли это к снижению объемов дезинфекции?

- Нет, мы решили оставить прежнюю кратность проведения санитарной обработки транспорта. Придерживаемся в этом отношении рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе и при подборе средств дезинфекции.

Замеры, которые выполнялись на московском транспорте, показали, что такой подход к обработке электробусов, автобусов, трамваев и вагонов метро дает положительные результаты.

- Одной из COVID-мер в наземном транспорте стал запрет на оплату проезда наличными деньгами водителю. После того, как пандемия исчезнет из нашей жизни, вернется ли эта опция?

- Ни в одном городе мира водители не продают билеты. Это, во-первых, отвлекает их от работы, а, во-вторых, задерживает движение. Мы решили последовать тем же путем и сделать постоянным введенный из-за коронавируса запрет на оплату проезда наличными непосредственно в транспорте.

Сегодня существует множество альтернативных способов оплаты – с помощью карты "Тройка", мобильного приложения "Московский транспорт" и банковских бесконтактных инструментов.

- Москвичи не жалуются на запрет оплаты наличными водителю?

- Не жалуются. Горожане понимают, что такое решение мы приняли для их собственной безопасности.

- Давайте обсудим состояние парка наземного общественного транспорта в Москве. Каков средний возраст и как идет его обновление?

- Модернизация столичного парка – это наша основная задача, наравне с развитием пассажирских сервисов. Для пассажиров работает комфортный транспорт, где есть климат-контроль, USB-зарядки, WI-FI, информационные табло. Машины полностью адаптированы для маломобильных граждан.

Сегодня средний возраст транспортных средств в Москве равняется 3,5 годам. Обновление происходит главным образом за счет закупки электробусов. Уже сейчас российская столица может похвастаться самым большим в Европе парком этих машин.

Снижать темпы мы не собираемся: к 2022 году по городу будут курсировать более чем 1 тыс. электробусов. Количество маршрутов, которые они обслуживают, вырастет до 75. Планируем, что через девять лет все столичные маршруты станут электробусными.

В 2022 году мы также собираемся начать тестирование водородного электробуса, созданного предприятиями "КАМАЗ" и "Роснано". Чем привлекательна эта разработка?

Во-первых, своей экологичностью. Использование обыкновенных электробусов вместо автобусов только за прошлый год сократило выбросы загрязняющих веществ в воздух Москвы на 40 тыс. тонн. Их водородный собрат при работе выделяет только пар и тепло, а значит, выбросы можно снизить еще более чем в десять раз.

Во-вторых, электробусы издают меньше шума при движении. Это могут подтвердить жители тех домов, которые прилегают к маршрутам данного общественного транспорта. То есть значительно улучшается и качество жизни горожан.

- Выйдем из электробуса на московские остановки. Некоторые из них оборудованы цифровыми табло, с помощью которых пассажиры могут следить, когда подойдет тот или иной транспорт. Это удобно. Планируете ли увеличивать их количество?

- Информационные табло сегодня установлены на 1 тыс. 161 московской остановке, это 9,7% от их общего количества в городе. Пассажиры, которые ими пользуются, позитивно реагируют на это нововведение и предлагают его тиражировать.

Поэтому планируем за следующие два года установить еще около 250 таких табло. В 2022 году ими оснастят 48 остановок, в 2023 году – еще 193.

- Все эти остановки расположены в центре или до периферийных районов Москвы новация тоже доберется?

- Информационные табло появляются на остановках с самым высоким пассажиропотоком. Они наиболее репрезентативны с точки зрения обратной связи.

- Мы с вами сегодня беседуем на Северном речном вокзале. Примерно год назад была завершена его реставрация. Как эти перемены повлияли на работу объекта?

- Северный речной вокзал – филиал ГУП "Мосгортранс". Он отвечает за обеспечение работы инфраструктуры речного транспорта. Отсюда можно добраться до десятка городов, среди которых: Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград и другие.

После реставрации Северный речной вокзал стал не только главным столичным портом, но и достопримечательностью с обширной парковой зоной, где есть игровые площадки для детей и пляжная зона с бассейнами.

Такая модернизация не могла не сказаться на популярности локации: каждые выходные сюда приходит около 40 тыс. человек. С момента открытия вокзал принял уже более 1 млн гостей. За прошедший год он получил семь наград, три из них – мирового уровня. Это ценно для нас.

Осенью 2022 года планируется открытие после реконструкции второй важной транспортной точки – Южного речного вокзала.

- Южный речной вокзал станет столь же значимым объектом, как и Северный?

- Думаю, что сравнивать значимость этих двух объектов не слишком корректно. Южный речной вокзал – столь же важная географическая локация, ее развитие даст толчок внутреннему туризму. Причем в масштабах не только города, но и всей страны. Потенциал велик.

Кроме того, вокруг Южного речного вокзала будет создана сопутствующая инфраструктура. Он тоже станет интересным местом.

- В этом году много говорят о развитии речного общественного транспорта в Москве. Какие маршруты появятся в столице?

- Речные трамвайчики начнут курсировать по водным артериям Москвы в 2022 году. На первых порах по двум маршрутам. Первый свяжет район Фили и Киевский вокзал, второй – Автозаводский мост и Печатники. Каждый такой маршрут сможет перевозить 15-16 тыс. пассажиров в день.

Рассчитываем, что горожане будут пользоваться этими трамвайчиками не только с туристическими, но и с сугубо транспортными целями – например, при поездках на работу.

- Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в прошлом году начал работать в наземном транспорте. Планируете ли увеличить количество маршрутов, где действуют его сотрудники?

- Говорить про ЦОМП я, честно говоря, могу почти бесконечно. Это мой любимый пассажирский сервис – самый добрый и эмпатичный.

История этого центра началась с метро, впоследствии его сотрудники начали работать и на наземном транспорте. Сегодня они трудятся на 48 маршрутах, которые связывают ближайшие станции метро с важными социальными объектами.

Как мы выбираем эти маршруты? Совместно с обществами инвалидов и фондами прорабатываем пути движения людей с ограниченной мобильностью, определяем важные для них медицинские, культурные и иные точки. Затем смотрим, какие маршруты общественного транспорта их соединяют, и запускаем на них сервисы ЦОМП. Работу такую планируем продолжать до тех пор, пока не будет охвачена территория всей столицы.

Популярность услуг по сопровождению маломобильных москвичей высока. За это лето центр обслужил почти 9 тыс. пассажиров, а с момента запуска сервиса сотрудники помогли более 1 млн человек. Причем в центр обращаются неоднократно, многие горожане пользуются услугой вновь и вновь. Мы этим довольны и потому стараемся закреплять одного и того же инспектора за определенным клиентом.

- В конце июля "Мосгортрансу" исполнилось 63 года. В связи с этим напрашивается вопрос: какие планы есть у предприятия по развитию на ближайшие годы?

- История предприятия началась в 1958 году. К сегодняшнему дню "Мосгортранс" стал крупнейшим оператором наземного городского транспорта: в столице работает около 7,6 тыс. наших автобусов, которые курсируют по более чем 750 маршрутам.

Мы увеличили свой парк электрических автобусов с нуля до 700. Планируем и дальше наращивать их число. Важно, что это машины московской сборки.

В последние годы на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) прошла масштабная реконструкция. Сейчас на базе СВАРЗ специалисты КАМАЗа собирают электрические автобусы. Так, до конца года оттуда выйдет еще около 200 машин.

Кроме того, мы продолжим работать над развитием пассажирских сервисов. В перспективе весь транспорт города должна охватить бесшовная сервисная система.