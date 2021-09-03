Глава ОСК: предложили флоту несколько вариантов облика атомного эсминца "Лидер"

Алексей Рахманов рассказал о строительстве атомных подлодок и ремонте тяжелых крейсеров

Алексей Рахманов Фото: Интерфакс

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов в интервью обозревателю "Интерфакса" Павлу Коряшкину рассказал о строительстве атомных подлодок, ремонте тяжелых крейсеров, перспективах эсминца "Лидер" и оснащения кораблей ракетами "Циркон".

- Алексей Львович, ОСК завершила переезд основного офиса в Санкт-Петербург? Уже понятна окончательная стоимость передислокации?

- Переезд завершается. Большая часть сотрудников уже разместилась в офисе на Васильевском острове. Будет еще одна "волна" осенью – когда в Санкт-Петербург переберутся те, кто работает с тематикой гособоронзаказа – им требуются помещения с особыми условиями, отвечающими требованиям сохранения гостайны. Такие условия сейчас создаются.

Окончательную стоимость передислокации мы поймем по прошествии нескольких лет, когда станут очевидны как ситуативные, так и регулярные траты, в том числе, и на командировки в Москву. Мы изначально предполагали, что общая сумма будет около 1,5 млрд рублей.

- Как вы оцениваете выполнение предприятиями ОСК гособоронзаказа в этом году? Сколько всего военных кораблей и подлодок сдается в этом году, сколько в следующем?

- В мае мы передали ВМФ головной атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами проекта "Ясень-М" - "Казань". Это будущее подводного флота России, мы рассчитываем, что "Ясени" составят большую серию, которая надежно защитит не только границы страны, но и ее интересы на мировой арене.

Только что передали судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" и базовый тральщик "Георгий Курбатов". А до конца года наши предприятия завершают строительство еще четырех кораблей и ремонт трех.

В следующем году мы продолжим строительство серийных субмарин проектов "Борей-А" и "Ясень-М", а также приступим к испытаниям АПЛ "Красноярск" и "Генералиссимус Суворов".

- На каком этапе работы над новыми атомными подлодками - "Князь Олег" и "Новосибирск"? Планы передать их в этом году военным в силе?

- Эти корабли проходят заводские испытания и входят в число тех, которые должны быть переданы в нынешнем году.

- Многие пристально следят за судьбой двух тяжелых крейсеров – авианосца "Адмирал Кузнецов" и атомного "Адмирала Нахимова". Какова сейчас готовность кораблей? Какие сроки возвращения их в строй?

- Ход ремонта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" находится на особом контроле руководства Минобороны, ВМФ и руководства корпорации.

Основная причина, по которой "Звездочка" не сможет сдать авианесущий крейсер в 2022 году, это срыв сроков ремонта "Киров-Энергомашем" - речь о главных турбозубчатых агрегатах энергетической установки корабля.

В настоящее время работы развернуты в полном объеме. Ремонтируются системы и механизмы крейсера, закупается и грузится на корабль крупногабаритное оборудование, выполняются электромонтажные работы. Корабль готовится ко второму этапу докового ремонта летом 2022 года.

Аналогичная ситуация по "Адмиралу Нахимову", его ремонт должен быть завершен в следующем году.

- В каком году ОСК может начать передавать военным корабли и подлодки с гиперзвуковыми ракетами "Циркон"?

- Решение по оснащению наших кораблей тем или иным типом ракет в любом случае остается за Министерством обороны. Когда такое решение будет, мы его выполним.

- В 2019 году вы говорили, что ОСК ведёт подготовку к началу серийного строительства атомных эсминцев "Лидер". Недавно вы сообщили, что ждете на эсминцы новое техническое задание от Минобороны. Эти эсминцы попадут к новую ГПВ?

- Вопрос строительства эсминцев "Лидер", как и формирования новой ГПВ - в исключительном ведении ВМФ и Минобороны как государственного заказчика. Со своей стороны, предприятия ОСК выполнили эскизное проектирование и предложили флоту несколько вариантов облика корабля.

Теперь военному ведомству предстоит определиться, каким оно видит перспективный эсминец, если считает его необходимым флоту.

- Когда, по вашей оценке, Россия начнет строить большие корабли – крейсеры, авианосцы? Они будут в новой ГПВ?

- Про формирование ГПВ уже было сказано раньше. Что же до кораблей больших размерений, то они строятся и сейчас. Можно вспомнить большие десантные корабли проекта 11711 с улучшенными характеристиками (зав. № 303 и 304), суда тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус", а также "Всеволод Бобров", который только что передан ВМФ.

Наконец, у нас есть фрегаты дальней морской зоны 22350, которые являются хорошей иллюстрацией того, что новые виды оружия позволяют строить корабли с большой степенью насыщения вооружением при меньшем водоизмещении.