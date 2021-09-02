Глава AmCham: американские компании сами решат, рыночная ли в России экономика

Алексис Родзянко рассказал об эффекте от возможного признания российской экономики нерыночной и возрождении идеи "капитанов" бизнеса РФ и США

Алексис Родзянко Фото: Пресс-служба

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко в интервью "Интерфаксу" на полях Восточного экономического форума рассказал об американских инвестициях в российский Дальний Восток, эффекте от возможного признания российской экономики нерыночной и возрождении идеи "капитанов" бизнеса РФ и США.

- Поскольку мы находимся во Владивостоке, хотелось бы начать с дальневосточной тематики. Является ли ваше присутствие на ВЭФ сигналом, что Соединенные Штаты заинтересованы в инвестициях в российский Дальний Восток? Как российские власти реагируют на такой интерес?

- Это не интерес, а признание того, что такие инвестиции есть, причем серьезные, и они продолжаются. Вчера мы провели прием для американских компаний, которые работают и инвестируют здесь, на Дальнем Востоке, уже не первый год. Среди них, например, компания Honeywell, которая серьезно вовлечена в оснащение судов, перевозящих сжиженный газ, системами управления. Одно из них уже достроено и здесь работает, на потоке еще несколько таких судов, причем ледоколов. Также здесь, на Дальнем Востоке, расположено совместное производство компании GE. Самый же крупный из американских инвесторов, не только на Дальнем Востоке, но и в России в целом, это компания ExxonMobil, которая участвует в проекте "Сахалин-1". ExxonMobil сейчас осуществляет многомиллиардные инвестиции в проекты по сжижению попутного газа. Что же касается отношения российских властей к этим инвестициям, без положительного отношения с их стороны этих инвестиций просто не было бы.

- Каков сейчас общий объем американских инвестиций на Дальнем Востоке?

- Могу сказать, что американские инвестиции только в природный газ на Дальнем Востоке составляют примерно 10 млрд долларов, то есть это очень большие цифры.

- Соединенные Штаты несколько недель назад начали расследование на предмет соответствия российской экономики рыночному статусу. Как вы оцениваете возможные риски от признания российской экономики нерыночной? Как это скажется на репутации российского рынка для американских компаний, может ли привести к их уходу?

- Не думаю, что это будет иметь серьезные последствия. Это расследование - нормальное явление при конкретном споре по конкретным экспортным сделкам. Оно связано с поставками нитрата аммония, вопрос, который оно рассматривает, в том, есть ли субсидии, которые позволяют российской компании продавать по ценам ниже рынка. Если американские компании сами решат, что российская экономика рыночная, они будут здесь работать. А то, как ее назовут, рыночной или нет, это уже вопрос вторичный и скорее технический, важный в данном конкретном антидемпинговом споре.

- В июне этого года состоялся саммит РФ-США, договоренности, достигнутые по его итогам, вы ранее называли позитивным сигналом для бизнеса. Однако с тех пор диалог идет с трудностями, никаких подвижек нет. Тревожит ли вас медленный ход реализации договоренностей?

- Больше всего нас тревожит то, что в силу крайне низкого числа американских дипломатов, работающих в России, они перестали оказывать консульские услуги российским гражданам. Это нас сильно тревожит потому, что в американских компаниях, работающих в России, трудятся сотни тысяч россиян. Их "верхушка", а это десятки тысяч человек, должны время от времени бывать в США, участвовать во встречах и так далее. А попасть туда без визы невозможно. Разве что пешком через южную границу с Мексикой, но это не вариант для коллег из американских компаний, работающих в России. Вот это нас сейчас волнует, в этом вопросе мы ждем прогресса. Но нельзя сказать, что нет вообще никаких сигналов положительных. Одним из положительных фактов можно назвать то, что мы возобновили деятельность, направленную на организацию встречи лидеров бизнеса, о которой был разговор еще четыре года назад в ходе встречи Трампа и Путина. Эта же инициатива может быть продолжена при нынешней администрации. Я с американским послом общался, и знаю, что есть идеи ее возобновить. Даже сам факт того, что началось такое обсуждение, является мощным положительным сигналом.

- Есть ли сроки организации такой встречи?

- Сроков пока нет, но обсуждается, что она может быть организована на следующем Петербургском международном экономическом форуме или сопряжена с ним. Питерский форум очень удобен тем, что на нем в любом случае собирается много лидеров американского бизнеса. Но здесь очень важно, чтобы американское правительство пригласило своих бизнесменов принять участие в такой встрече, согласованный подход двух стран может стать еще большим положительным сигналом.

- По итогам визита в Москву спецпредставителя США по климату Джона Керри Россия и США договорились о развитии сотрудничества по вопросам климата. По итогам визита Керри отмечал, что Соединенные Штаты проведут оценку того, как санкции влияют на российские проекты в области климата, и что можно сделать, чтобы преодолеть это влияние. Как американские компании видят такое сотрудничество, действительно ли его тормозят санкции?

- Борьба с изменениями климата - направление глобальное, к нему очень внимательно относятся многие наши компании. Поэтому то, что Россия подключена к этой работе, это очень важно. То, что на глобальный климат без российского участия не повлиять, это факт. У двух стран есть заинтересованность в совместной работе, значит, и мы будем стараться.

- Если продолжать зеленую тематику, Еврокомиссия в июле представила схему углеродного регулирования, как она может сказаться на работе американских компаний в России?

- Понимание, что такой механизм будет запущен, есть, и мы внимательно следим за этими новостями. Американские компании работают во всех странах мира, в Европе в том числе, поэтому они уже готовятся. Надо сказать, что они давно занимаются темой экологии, поэтому мне кажется, новый механизм ЕС не застанет их врасплох.

- Российские власти в начале этого года говорили о возможности создания системы торговли так называемыми зелеными квотами по аналогии с системой, существующей в ЕС. Заинтересованы ли американские компании в появлении такой системы, будут ли покупать такие квоты в случае их появления?

- Думаю, да. Здесь у России большие возможности, один из вариантов получения таких кредитов на продажу - это высадки лесов. А как вы знаете, в России лесов больше, чем где-либо еще, так что тут огромный потенциал. Буквально вчера вечером я говорил с одним из членов нашей палаты, представителем одной из европейских компаний, который занимается тем, что ищет участки, где можно сажать деревья и тем самым получать кредиты, которыми можно торговать. Так что интерес очевиден.

- Вы упомянули возрождение идеи "капитанов бизнеса", какие еще положительные сигналы вы ожидаете от двухсторонних отношений России и США?

- Подготовка встречи бизнеса на верхах это для меня очень важная вещь. Особенно важно, чтобы инициатива прозвучала со стороны правительства США, которое такого сигнала уже много лет не давало. Также вернусь к больной теме - визовому обслуживанию. Создание какого-то пути для оказания консульских услуг США для российских граждан, хоть в России, хоть в других странах, хоть виртуального, который дал бы реальную возможность такие услуги получать, для меня стало бы большим шагом в развитии двусторонних отношений.