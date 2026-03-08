Марина Ястребова: наблюдаю рост числа женщин на ответственных постах

Начальник отдела визитов на высшем и высоком уровнях Департамента госпротокола МИД РФ - о роли женщины в работе с иностранными делегациями

Фото: пресс-служба

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Начальник отдела визитов на высшем и высоком уровнях Департамента госпротокола МИД РФ Марина Ястребова в интервью "Интерфаксу" рассказала о нюансах подготовки к визитам иностранных делегаций и о женском факторе в своей работе.

- Как бы вы оценили визиты в Россию официальных делегаций из-за рубежа за последнее время с точки зрения количественного и географического параметров?

- Не секрет, что кому-то хотелось бы видеть нашу страну в изоляции, но говорю вам как очевидец: реальность демонстрирует обратное. К нам приезжают часто и буквально со всего мира. Год только успел начаться, а в России уже побывали делегации из Латинской Америки, Азии, Африки, Европы. В подтверждение своих слов приведу статистику: за 2025 год было проведено 209 визитов. Речь идет о главах государств и правительств, министрах иностранных дел и руководителях международных организаций – это категория гостей, подготовкой и обеспечением пребывания которых в нашей стране занимается Департамент государственного протокола. Более того, я уверена, что многие лидеры стран Запада были бы рады пообщаться с нашим руководством, будь они, скажем так, "посвободнее" от внутренних и внешних обстоятельств. И это неудивительно, ведь все эти государства имели преимущества от контактов с Россией – от политики и экономики до культуры, спорта, науки.

Многие зарубежные лидеры осознанно выбирали приезд к нам перед началом своих предвыборных кампаний, зная, что население их стран с большим уважением и даже любовью относится к России, ее народу и руководству.

- Подготовка к визитам делегаций из каких стран и регионов требует от вас наиболее детальной проработки их культурно-исторических особенностей, в том числе в части делового взаимодействия с женщинами?

- Женщины в целом более внимательны к деталям. Речь идет как о главах делегаций, так и о дамах в составе протокольных команд. Они скрупулезны, относятся к своей работе, как к ребенку, – на каком бы направлении они ни трудились, везде видна личная вовлеченность. В своей работе я наблюдаю рост числа женщин на ответственных постах. Это относится даже к странам, где еще недавно это было невозможно себе представить: их делегации теперь тоже украшены представительницами прекрасного пола.

Что же касается проработки визитов высоких зарубежных гостей, то мы одинаково внимательно подходим к их подготовке, независимо от страны или того, кем возглавляется делегация, мужчиной или женщиной. Изучаем биографию гостей, их интересы и предпочтения. Многое, конечно, зависит от продолжительности пребывания иностранных партнеров в нашей стране. К сожалению, из-за плотного графика высокопоставленных лиц удается показать лишь малую часть того, чем богата наша Родина, поэтому культурную программу мы стараемся готовить максимально адресно, создавая благоприятный фон для деловой части визита. Однако мы стремимся наверстать "упущенное", когда глава делегации приезжает в сопровождении второй половины, для которой прорабатывается отдельная насыщенная программа.

- Были ли в вашей карьере эпизоды, когда женский фактор способствовал сглаживанию протокольных или переговорных недопониманий?

- Я рада сказать, что живу в стране, где женщина – это женщина, а мужчина остается мужчиной. Я знаю, к примеру, что мне всегда придержат дверь, но при этом осознаю, что в работе для достижения качественного результата нужно быть в первую очередь профессионалом, преданным делу.

Что касается моего направления деятельности, то одной из ее задач можно назвать создание настроения и того самого "благоприятного фона" пребывания гостей в нашей стране, и женщины справляются с этим с особым изяществом. В моем отделе, требующем четкого и оперативного выполнения задач, порой самых нестандартных, в условиях далеких от "тепличных", трудятся несколько девушек. Я горжусь уровнем их профессионализма, который позволяет им успешно готовить и проводить визиты высоких зарубежных гостей в нашу страну, а это включает в себя, в том числе, взаимодействие с представителями самых "мужских профессий".

Отвечая на ваш вопрос, добавлю, что было бы лукавством сказать, что женщине не помогают присущие исключительно ей качества. Более того, женский фактор зачастую не просто сглаживает, а предотвращает возникновение протокольных недопониманий.