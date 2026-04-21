Отраслевой союз: Сложности с экспортом зерна из РФ есть, но в целом он идет достаточно уверенно

Ксения Боломатова рассказала о работе в новых условиях на рынке

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия в этом году столкнулась с новыми трудностями в экспорте зерна, в том числе на фоне всплеска напряженности на Ближнем Востоке. Тем не менее динамика отгрузок и оценки экспертов, в том числе и зарубежных, говорят о том, что завоеванное несколько лет назад лидерство на мировом рынке пшеницы будет сохранено и в этом сезоне.

О том, что влияет на динамику экспорта, удалось ли российским зернотрейдерам адаптироваться к новым условиям на мировом рынке, каков потенциал экспорта зерна в текущем сезоне и что происходит с биржевой торговлей, в интервью "Интерфаксу" рассказала исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова.

- Динамика экспорта зерна в текущем сезоне во многом напоминает синусоиду. Но с марта идет уверенный подъем. С каким факторами это можно связать в первую очередь? В чем проявляется влияние ситуации на Ближнем Востоке? Как можно оценить ситуацию с экспортом в этом сезоне в целом?

- Безусловно, ситуация на Ближнем Востоке оказывает дополнительное давление на зерновой рынок. Она влияет на логистику, работу транспортных коридоров и стоимость фрахта, усиливая волатильность мировых цен. Хотя надо признать, что зерновые биржи реагируют не так остро, как, например, котировки энергоносителей. Но в целом сезон можно оценивать как рабочий и устойчивый, с хорошим экспортным потенциалом.

Если говорить конкретно об экспорте российского зерна, то ситуация в текущем сезоне в целом складывается достаточно уверенно, несмотря на ряд объективных сложностей. В 2025 году был собран значительный урожай зерновых - около 142 млн тонн. Это третий по величине результат в истории страны, и такой объем создает хорошие возможности для экспорта.

Динамика сезона оказалась неоднородной. Июль 2025 года (начало сезона - ИФ) показал минимальные значения - менее 3 млн тонн. Это было вызвано засухой и низкой стартовой урожайностью на юге, а также задержкой уборочных работ из-за дождей в центральных регионах.

Однако затем наметился рост: в октябре отгрузки превысили средние показатели в 6,2 млн тонн, в ноябре и декабре экспорт достиг рекордных уровней - 6,9 млн и 7,9 млн тонн соответственно.

Начало 2026 года для зернового экспорта оказалось более сдержанным на фоне сложных погодных условий: отгрузки замедлились из-за тяжелой ледовой обстановки в Азовском и Каспийском морях и штормов в Черном море. Однако март переломил негативный тренд - итоговый показатель января-марта превысил 11 млн тонн. Рост, можно сказать, стал впечатляющим - в полтора раза к уровню прошлого года. При этом достигнутый результат соответствует среднему значению за последние пять лет.

- Можно ли тогда говорить о том, что процесс адаптации зернотрейдеров к нынешним условиям торговли завершился, или им стоит ждать новых сюрпризов?

- Вообще в нынешних условиях зернотрейдеры проявляют высокую адаптивность. Работа идет в непростой внешней среде. К примеру, в текущем сезоне конкуренция резко возросла из-за рекордного урожая пшеницы в Евросоюзе, Канаде, Австралии и Аргентине. Мировой урожай пшеницы превысил прошлогодние показатели сразу на 42 млн тонн, в то время как потребление, по последней оценке, на 20 млн тонн меньше.

К тому же в России в 2025 году изменилась карта зернового производства: урожайность значительно выросла в Центре, Поволжье и Сибири. Новая географическая модель увеличивает логистические издержки и создает дополнительное давление на цены. Зернотрейдерам приходится оптимизировать затраты и повышать эффективность бизнеса.

- Меняется ли форма взаимодействия с покупателями - напрямую или через посредников?

- Что касается формата взаимодействия, то здесь важно учитывать специфику каждого рынка, логистику и регуляторные особенности.

Конечно, приоритет отдается прямым контрактам с крупными покупателями, такими как государственные агентства или ведущие переработчики. Это позволяет минимизировать посреднические издержки, обеспечить стабильные объемы поставок и контроль качества продукции, а также повышает прозрачность ценообразования.

- У союза уже есть прогноз отгрузок зерна, в том числе пшеницы, в текущем сезоне?

- Да, по нашим оценкам, экспорт зерна может составить не менее 60 млн тонн.

Российская пшеница уже пять сезонов подряд уверенно лидирует на мировом рынке. И есть прочные основания для сохранения лидирующей позиции в текущем сезоне. Ближайший конкурент - Европейский союз планирует экспорт порядка 30-31 млн тонн, что подчеркивает значимое преимущество отечественного экспорта.

Основа для экспорта любой страны, прежде всего, профицит производства. Прошлый год оказался на пшеницу урожайным - 91,1 млн тонн при заметном росте урожайности. Это обеспечивает достаточный ресурсный потенциал для экспорта, который в 2026 году может составить до 54 млн тонн.

Даже с учетом сложной внешней конъюнктуры и логистических ограничений Россия остается одним из ключевых поставщиков зерновых культур, в частности пшеницы, на мировом рынке.

Поддержку экспорту окажет и решение правительства о дополнительной квоте на экспорт зерна в 5 млн тонн. В результате суммарный объем разрешенного вывоза до конца сезона составит 25 млн тонн (квота действует с 15 февраля по 30 июня - ИФ).

- За счет каких стран есть перспективы увеличения поставок российского зерна, прежде всего пшеницы, за рубеж?

- Российское зерно традиционно сохраняет сильные позиции на ключевых рынках Ближнего Востока и Северной Африки. В первую очередь это Турция и Египет, которые остаются крупнейшими покупателями. Турция после существенного сокращения закупок в прошлом сезоне удвоила объемы импорта и сегодня вновь лидирует среди стран-покупателей российского зерна. За девять месяцев сезона 2025/26 российские экспортеры поставили на турецкий рынок 7,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 5,9 млн тонн пшеницы.

В Египте также сохраняется тенденция к увеличению импорта зерна на фоне роста внутреннего потребления продовольственных и фуражных культур. В текущем сезоне Россия экспортировала на его рынок более 7,6 млн тонн зерна, преимущественно пшеницы.

Наряду с этим формируются и другие точки роста - Иран, Судан, Китай, Израиль. Отдельно стоит отметить Ирак, который уверенно увеличивает закупки пшеницы и рассматривается как перспективное направление для дальнейшего расширения поставок.

- Как изменилась доля африканских стран в российском экспорте зерна? Какой она может быть по итогам текущего сезона?

- Африка, действительно, остается одним из наиболее перспективных направлений для российского зерна. Это большой и динамично растущий рынок, и интерес к нему со стороны российских экспортеров закономерен.

Население Африки стремительно увеличивается, однако местное сельскохозяйственное производство не поспевает за растущим спросом на продовольствие, особенно на пшеницу. Это усиливает зависимость региона от внешних поставок и формирует устойчивую потребность в импорте зерновых культур.

Сегодня африканские страны уже занимают заметное место в структуре российского экспорта. Это происходит, прежде всего, за счет стран Северной Африки и ряда государств континента, которые активно закупают пшеницу.

В сезоне 2024/2025 доля стран Африки в российском экспорте зерна достигла рекордных 40%. В частности, заметно активизировалось сотрудничество с Нигерией после временного спада в 2022-2023 годах. Годовой экспорт в Кению за последние несколько лет вырос в четыре раза, и сегодня российская пшеница покрывает свыше половины импортных потребностей этой страны.

Союз ожидает, что в текущем сезоне доля Африки сохранится на высоком уровне. Для более точной оценки необходимо дождаться итогов сезона, но вектор очевиден: Африка становится все более значимым направлением для поставок российского зерна.

- Как оцениваете нынешнее состояние биржевой торговли зерном в РФ?

- Биржевая торговля зерном обладает значительным потенциалом. Достаточно сказать, что она способствует повышению устойчивости цепочек поставок и инвестиционной привлекательности российского зернового сектора. На биржевых торгах формируются объективные ценовые индикаторы, а это очень важно для участников рынка в условиях ценовой волатильности. Создаются нормальные условия для планирования работы.

Союз принимает участие в этих процессах, в том числе активно взаимодействует с Национальной товарной биржей.

И позитивные результаты в сфере развития биржевой торговли сельхозпродукцией уже, как говорится, налицо. Так, если в 2021 году базовым активом на биржевых торгах была только пшеница, то сейчас номенклатура товаров включает зерновые и зернобобовые, масличные культуры и другую сельхозпродукцию.

Для дальнейшего развития формата организованных торгов ведется работа по нескольким направлениям. Речь идет как о привлечении на биржу физического товара, так и о расширении торговли производными финансовыми инструментами.

- Что показал опыт спот-торгов пшеницей, запущенных на НТБ в январе?

- Вообще запуск формата двустороннего встречного аукциона стал значимым институциональным шагом. Этот механизм консолидирует спрос и предложения в едином анонимном "биржевом стакане". Число аккредитованных поставщиков уже превысило 150 компаний и продолжает увеличиваться.

Продавцов стимулирует отсутствие биржевых сборов, что важно для низкомаржинального зернового рынка, а также возможность обеспечить логистику с заранее известными тарифами и приоритетом при железнодорожных перевозках.

С 20 апреля география расширилась за счет нового базиса поставки. К ключевому для российского экспорта зерна СРТ Новороссийск прибавился СРТ Ростов-Азов. В проработке у НТБ - дальнейшее расширение географии торгов.

По сравнению с экспортным грузопотоком зерна объемы спот-торгов пока небольшие. Но ключевым для рынка показателем является устойчивый и надежный ценовой индикатор и поэтому стабильность торговли важнее объемов. Сейчас индикатор рассчитывается в тестовом режиме, а в ближайшее время итоги спот-торгов будут интегрированы в расчет ценового индекса, это повысит доверие к биржевым котировкам как к бенчмарку внутреннего рынка.

Развивается и рынок производных инструментов на российском рынке. Сейчас торгуется расчетный фьючерс на пшеницу с исполнением по биржевому индексу. Вместе с НТБ и Банком России работаем над созданием благоприятных регуляторных и операционных условий для банков и других финансовых организаций, которые привлекаются на торги в качестве маркет-мейкеров. Это позволит повысить ликвидность и откроет возможности для хеджирования рисков и финансового планирования всем участникам рынка - от производителей до переработчиков и экспортеров.

- Союз ежегодно проводит Всероссийский зерновой форум. Какие темы и проблемы будут основными для обсуждения в этом году?

- Вот мы говорили об адаптивности российских экспортеров к современным условиям. Но, к сожалению, зерновой комплекс России продолжает сталкиваться с вызовами глобального рынка - от неопределенности, которая связана с все более частыми климатическими аномалиями, до острой мировой конкуренции. В этих условиях очень важно пересматривать и усиливать свои стратегические опоры, чтобы продолжать процесс адаптации.

Всероссийский зерновой форум, который проходит в Сочи в конце мая, собирает ключевых игроков отрасли. Это позволяет сложить полную и объективную картину того, как развивается российский зерновой рынок.

В этом году дискуссия в рамках пленарной сессии с участием вице-премьера Дмитрия Патрушева будет сосредоточена на проблематике развития инфраструктуры зернового рынка и укрепления цепочек поставок. Здесь речь идет не только о расширении транспортных артерий, модернизации элеваторов и терминалов, но и о доступе к финансовым инструментам, которые позволяют оперативно реагировать на изменения, а также о бесперебойном обеспечении производителей всем необходимым. Для комплексного рассмотрения этих вопросов к участию в форуме приглашены представители Минтранса России, РЖД, Федеральной таможенной службы и Банка России.

В фокусе деловой программы в этом году - цифровизация и технологии. Это рычаги, которые трансформируют хранение, логистику и экспорт, делая их эффективнее в эпоху неопределенности.

Надеемся, что широкий круг участников позволит сформировать общее понимание того, каким должны быть дальнейшие шаги в развитии отечественного зернового рынка. Более того, рассчитываем, что компании получат практические советы для разрешения возникающих сложностей.

- Как изменилась миссия союза за последние годы, на каких задачах он сосредоточен сегодня?

- За годы работы союз эволюционировал от экспортного промоутера до полноценного представителя всей зерновой отрасли - от производства и хранения зерна до внутренних перевозок и глобальных экспортных поставок. Члены союза - ведущие игроки российского зернового рынка: агрохолдинги, производители, логистические компании и терминалы, трейдеры, на долю которых приходится около 80% российского экспорта зерновых и зернобобовых культур.

Сегодня союз является ключевым коммуникационным каналом между бизнесом и государством. Важной задачей, как и прежде, остается продвижение российской продукции на внешних рынках. В ближайших приоритетах - деловые миссии на перспективные рынки, где спрос на российское зерно продолжает расти.