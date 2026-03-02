Посол РФ в Маскате: Оман незаслуженно находился на периферии внимания российских туристов

Олег Левин рассказал о нынешнем уровне отношений между Москвой и Маскатом

Олег Левин Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Посол РФ в Омане Олег Левин рассказал в интервью "Интерфаксу", приуроченном к отмечаемому 10 февраля дню дипломатического работника, о динамике туристических обменов между двумя странами, перспективах расширения сотрудничества, включая авиасообщение, инвестиционную и культурную сферы.

- В последние годы наблюдается рост интереса россиян к Оману с точки зрения туристического направления. Как вы в целом оцениваете нынешнюю динамику туристических обменов, какие факторы влияют на рост этого интереса?

- В самом деле, до недавних пор Оман оставался – надо сказать, незаслуженно, – на периферии внимания туристов из России, уступая по популярности ОАЭ и другим арабским странам Персидского залива. Однако сейчас мы видим устойчивую тенденцию к увеличению числа туристических поездок соотечественников. Здесь большим подспорьем стало вступление в силу в июле 2025 г. межправсоглашения о взаимной отмене визовых требований. Этот документ был подписан в апреле 2025 г. в ходе первого в истории государственного визита Султана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Москву.

Поэтому сейчас все большее число россиян имеют возможность познакомиться с уникальной природой, богатейшей культурой и традициями Султаната Оман. Но его главным сокровищем, на мой взгляд, остаются люди. Открытые, гостеприимные, доброжелательные, готовые помочь –вероятно, сказываются многовековые традиции этой приморской страны. Такое доброе отношение наши люди сейчас встречают далеко не везде, и мы очень это ценим. Нет никаких сомнений, что именно человеческое измерение и составляет ткань российско-оманских отношений.

В целом, развитие туристической отрасли остается одной из приоритетных сфер государственной политики в соответствии с модернизационной программой "Видение Оман 2040", объявленной пять лет назад Султаном Хейсамом Бен Тареком. Она подразумевает увеличение доли этого сектора в национальный ВВП до 5% и наращивание числа иностранных туристов до 12 миллионов человек к 2040 г. Российские и оманские туроператоры готовы внести свой вклад в реализацию этих амбициозных целей.

- Как российские дипломаты адаптируются к возросшему интересу россиян к этому направлению? Есть ли в этой связи на нынешнем этапе необходимость в дополнительных инфраструктурных решениях, например, в расширении прямого авиасообщения между двумя странами?

- Безусловно, увеличивающееся количество росграждан, посещающих Оман, ведет к большему числу ситуаций, которые требуют подключения посольства, особенно в пиковый сезон, начинающийся обычно в ноябре. Причем речь идет далеко не только о консульском аспекте нашей работы, но и разного рода содействии представителям деловых, культурных и научно-образовательных кругов. Со своей стороны стремимся не оставлять без внимания такие обращения, подходить к каждой ситуации неформально, с искренним стремлением помочь с учетом нашей вовлеченности в реалии оманской жизни. Видим в этом ключевую задачу повседневной деятельности нашего посольства.

В этих условиях, как вы верно подметили, новые инфраструктурные решения становятся все более востребованными. Работа идет по различным направлениям. Активизация авиасообщения является одним из них. Признательны оманским партнерам, которые увеличивают число регулярных рейсов между столицами наших стран в зимний период. В декабре 2025 г. были запущены чартеры из Москвы в Салалу. В дальнейшем акцент стремимся делать на расширении географии полетов в Россию с тем, чтобы открывать различные города нашей страны. Например, имеются планы связать чартерными рейсами Санкт-Петербург и Салалу. Рассчитываем, что в самое ближайшее время они будут осуществлены.

- Насколько активно взаимодействуют Россия и Оман в сфере культурных обменов? Есть ли в планах проведение перекрестных годов?

- Не будет преувеличением сказать, что взаимодействие в сфере культуры является одним из флагманских направлений российско-оманского сотрудничества. Здесь ведущую роль играет Министерство культуры Российской Федерации, которое в прошлом году реализовало в Омане всемирно известный проект "Русские сезоны". Соответствующие договоренности были достигнуты в феврале 2025 г. в ходе визита Министра культуры Российской Федерации О.Б.Любимовой в Маскат.

В рамках "Русских сезонов" в Омане состоялось несколько мероприятий, продемонстрировавших ярчайшие образцы отечественной культуры и искусства. В Султанской опере Маската состоялись концерты прославленного Мариинского театра во главе с маэстро Валерием Гергиевым и Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова под руководством Владимира Андропова. В Национальном музее Омана организованы выставки Государственного Эрмитажа и Музеев Московского Кремля, которая, кстати, будет экспонироваться до 3 апреля. "Роскино" был проведен первый в истории фестиваль российского кино в Омане. "Росконцерт" осуществил значимый проект – "Музыкальные сезоны" в Национальном музее, запуск которого 27 октября 2025 г. был приурочен к открытию политически значимой выставки, посвященной 40-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.

Перечисленные события стали значимыми элементам культурной жизни Омана. Более того, они разожгли неподдельный интерес к нашей стране. Надеюсь, нам удастся поддерживать его и в нынешнем году. Рассчитываем на содействие "Росконцерта", а также наших соотечественников из числа меценатов-покровителей русской культуры, которые проживают в России и странах региона.

- Какие сферы взаимодействия России и Омана в настоящий момент развиваются наиболее активно, в каких областях вы видите нереализованный потенциал для сотрудничества?

- Говоря о сферах сотрудничества, мне представляется не вполне корректным выделять что-то одно. Мы стремимся действовать в русле задач, поставленных высшим руководством наших стран – это комплексное развитие российско-оманских отношений во всем их возможном разнообразии и полноте.

Как я уже упомянул, в 2025 г. мы отметили 40-летие установление дипломатических отношений между нашими странами. Следует отметить, что документ, с которого начинается их официальная история, был подписан в Нью-Йорке "на полях" юбилейной сессии Генассамблеи ООН в 1985 г. С оманской стороны его подписал Султан Хейсам Бен Тарек, который тогда занимал пост заместителя министра иностранных дел Омана.

В прошлом году состоялся государственный визит Султана, о котором уже говорил. Ведется интенсивное взаимодействие в политической сфере, проводится регулярная "сверка часов" по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Наши страны тесно сотрудничают в ООН и на других международных площадках. Активно идет диалог по проблематике региональной безопасности.

Разумеется, магистральным направлением является торгово-экономическое сотрудничество. Планируем в текущем году провести первое заседание Российско-Оманской межправкомиссии. Важным является уже затронутое мной взаимодействие в сфере культуры, науки, образования и туризма, где имеются хорошие перспективы для их дальнейшего развития. Наконец, сотрудничество по линии субъектов Российской Федерации, которые проявляют к Оману растущий интерес. Наибольшую активность здесь проявляют Татарстан, Дагестан, Москва, Санкт-Петербург.

- Недавно власти Омана объявили о запуске Международного финансового центра. По вашей оценке, какой вклад эта инициатива может внести в развитие торгового и инвестиционного сотрудничества наших стран?

- Учреждение Международного финансового центра – еще один проект, направленный на реализацию программы "Видение Оман 2040". Его ключевая задача – адаптировать к оманским реалиям лучшие мировые практики и стандарты для создания благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения иностранных инвестиций. Для нас эта инициатива представляет несомненный интерес. Готовы поделиться имеющимся у нас опытом и передовыми практиками, что в конечном счете позволит наполнить наше торгово-инвестиционное взаимодействие практическими инициативами.

Следует также подчеркнуть важность скорейшего заключения межправительственного соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций. Очередной раунд его обсуждения состоялся в Маскате в конце января 2026 г. Надеемся, что до конца текущего года стороны будут готовы завершить работу над ним.