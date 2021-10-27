Глава Профессорского собрания РФ: Аккредитация вузов усилит конкуренцию за студентов

Владислав Гриб рассказал, как контролировать студентов во время аттестаций онлайн

Владислав Гриб Фото: Пресс-служба

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В текущем году, который был объявлен Годом науки и технологий, в РФ появилось много дискуссий относительно будущей этой сферы, ее взаимодействия с бизнесом, роли и положения ученого во всей системе. Одновременно с этим происходило реформирование диссертационных советов, появились планы по изменению правил аккредитации вузов, которые снова вводят удаленный режим обучения для студентов. На эти темы "Интерфакс" поговорил с председателем Российского профессорского собрания Владиславом Грибом.

- Владислав Валерьевич, в марте 2022 года изменится система аккредитации вузов, в чем заключаются новшества, для чего необходима аккредитация, и как перемены повлияют на функционирование вузов?

- Идея с аккредитацией вузов – правильная. Она заключается в том, чтобы образовательные программы высших учебных заведений соответствовали государственном стандартам. У нас есть вузы, которые работают без аккредитации, просто по лицензии, которая создает условия для осуществления образовательной деятельности, но в этом случае как вуз, так и обучающиеся в нем, не получают ряд льгот и привилегий, к примеру, студент не имеет отсрочки от армии. Аккредитация – это практика признания вуза, как государственного, так и частного. Главное отличие новых правил от пока действующих в том, что если раньше аккредитация предоставлялась вузу на 5 лет, то с 2022 года она будет бессрочной. Это, конечно не означает запрета по проверку деятельности учебных заведений, но контроль на начальном этапе будет дружелюбным.

В общем-то, в России за последние 10-15 удалось "вычистить" основную массу недобросовестных, некачественных учебных заведений. Задача на сегодняшний день заключается в том, чтобы те вузы, которые есть (их с учетом частных в РФ около 1000 – ИФ), обеспечили качество обучения и образования. Новые правила аккредитации пока обсуждаются, но вот некоторые из них: баллы ЕГЭ при поступлении в ВУЗ (количество поступивших абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ), сколько выпускников были трудоустроены по окончанию вуза, наличие профессорско-преподавательского состава. Вуз должен иметь хороший состав, иметь преподавателей с научными степенями, чтобы давать определенный уровень знаний. Обсуждение критериев аккредитации завершится к 1 ноября, этот вопрос также поднимался на прошедшем недавно Профессорском форуме. Я думаю, что базовых критериев должно быть 5-6.

- Правильно ли понимать, что бессрочная аккредитация поможет условно благонадежным вузам стать еще более успешными, а тем, кто не соответствует требованиям уйти с рынка?

- Бессрочная аккредитация сможет усилить конкуренцию, слабым вузам ее выдержать будет трудно. Не важно, государственный это университет, или частный, центральный или региональный – правила и требования о качестве образования должны быть одинаковы для всех. Кроме того, с рынка могут уйти отдельные направления подготовки в непрофильных государственных вузах, потому что у нас были случаи, когда юридический факультет был в медицинских академиях. Вот это не нужно и не правильно.

- В РФ новая волна коронавируса, как по-вашему, готовы ли вузы вновь перейти на дистант, не считая вот этого короткого периода нерабочих дней? Что сделано за год, чтобы при использовании дистанционных технологий качество знаний не терялось?

- Я думаю, что у тех вузов, у которых были проблемы с техническим обеспечением дистанционного обучения, проблемы уже решены, появилось много новых программ (для обучения онлайн - ИФ), вузы перестроились, преподаватели перестроились, то есть шок прошел. Но осталось одна из главных проблем: отношение студентов к дистанционному обучению. Это все-таки расхолаживает студентов, не всех, но некоторых. Вуз – это среда, ты входишь в университет, общаешься с преподавателями, сокурсниками. При дистанте, к сожалению, теряется, скорее не качество тех знаний, которые дают, а контакт с преподавателем, что и влияет на процесс обучения. Такая психологическая проблема. Я понимаю, что дистант в сегодняшних условиях необходим, возможно, даже, что некоторые поточные лекции уже останутся с нами навсегда только дистанционными.

Но надо также признать и положительную роль дистанта: переход на удаленный режим заставил вузы менять форматы и подходы к обучению, использовать новые технические возможности, к примеру, видеопрезентации, чтобы лекции становились интереснее. И дальше, я думаю, будут постоянные улучшения данного формата.

- А как обеспечить контроль во время проведения аттестаций, чтобы студент думал сам, а не списывал из Интернета?

- Мы сейчас находимся на таком этапе, когда необходимо уже разрабатывать этику общения в онлайне между студентами и преподавателями, особенно время проведения аттестации. Одна из существующих сегодня практик контроля - введение системы прокторинга, то есть такого онлайн- мониторинга, который автоматически обнаруживает любые запрещенные действия студента перед и во время экзамена. И эта система должна быть введена законом.

Но я категорически против итоговых аттестаций, таких как сдача дипломных работ, государственных экзаменов в дистанте. Я убежден, что здесь надо находить возможности для личного участия как студентов, так и преподавателей, комиссии.

- Как продвигается процесс реформирования диссертационных советов? Что он подразумевает, как долго продлиться и насколько это может повлиять на улучшение качества работ?

- Сегодня пересмотрены барьеры для создания совета диссертационных советов, раньше они должны были состоять из 20 членов, сейчас допустимо 11, в них можно включать кандидатов наук и PHD, допускается онлайн-участие, за исключением председателя совета и соискателя. Эти правила начнут действовать с декабря.

Почему это сделано? Потому что у нас защищается только 10-15% аспирантов, ученые уходят, кто куда.

Но важно, чтобы от расширения возможностей диссоветов качество диссертационных работ от этого не пострадало. Как это сделать? Прежде всего, надо укреплять организационные и финансовые основы советов, усиливать контроль над отбором и качеством работ.

Первый отсев должен происходить на кафедре, где готовятся работы. Второй - заключением диссертационного совета при принятии работы к защите. Третий - справка об антиплагиате. И крайне важно решить проблему с научными руководителями, желающих на эти роли не так уж много, эта работа слабо оплачивается, но требует большой ответственности. Если мы хотим, чтобы качество диссертационных работ было на уровне, необходимо оказывать финансовую поддержку научным руководителям, а также тем, кто успешно защищает свои работы.

- То есть вопрос поддержки ученых в большей степени лежит не в плоскости реформирования диссертационных советов, а в финансовой сфере?

- Я бы предложил, чтобы государство целенаправленно в лице Российской академии наук и Российской академии образования заказывало научные работы. Нужны приоритетные направления, которые важны государству, и они могут быть профинансированы. Нужно, к примеру, определить набор тем, в технической сфере, в сфере естественных наук, в медицине, праве, образовании, где государство могло бы эти работы оплачивать, если человек работает над ней, особенно, если она успешно защищена и внедрена в науку, в учебный процесс. Такая уверенность в реализации будет поддерживать молодых ученых, стимулировать их к тому, чтобы вести свою научную работу здесь, в России.

- Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы наука стала интересна бизнесу? Почему, на ваш взгляд, бизнес мало интересуется наукой и как сильно это влияет на научно-техническое развитие страны?

- Я считаю, что нам нужно очень активно давать налоговые льготы для тех компаний, которые не боятся инвестировать в фундаментальную и прикладную науку. Это риск, правда, потому что не угадаешь, получится или не получится. И самое главное заключается не только в том, чтобы шло финансирование, а в том, чтобы разработка была внедрена. Нужен стимул и заказ на разработки, возможность дальнейшего внедрения. У нас многие холдинги имеют свои научные центры, лаборатории, сотрудничают с вузами, а отдельные научные центры взаимодействуют даже с западными компаниями. Но нужно помнить, что бизнес идет туда, где есть "выхлоп" от науки и от учёных. Они сами их находят, даже без льгот. А система льгот будет дополнительно стимулировать.

Нужно развивать государственно-частное партнерство, нацеливать бизнес на финансирование госзаказа в сфере прикладных и фундаментальных научных исследований, выделить несколько проектов, которые дадут отдачу, как ему, так и государству, а также обеспечат научный прорыв. Бизнес у нас очень креативный, мобильный, и это он продемонстрировал при внедрении в производство российских вакцин от коронавируса. Но и ему нужна поддержка, иногда просто не хватает ресурсов и помощи государства.

- Определены ли "точки роста" российского образования и науки? К чему нужно стремиться?

- Вы знаете, деньги всегда на втором месте, самое главное - это люди. Нам нужно работать людьми, с бакалаврами с магистрантами, отбирать молодёжь, агитировать и рекрутировать ее в науку, сопровождать талантливых студентов чуть ли не с первого курса вуза, обучать, помогать с внедрением разработок, чтобы ученые не уезжали за рубеж. Сейчас время развернуться лицом к ученым, молоды кадрам, только так мы сможем продвигать науку вперед, решать при ее помощи актуальные для страны задачи.