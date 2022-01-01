Владимир Чижов: рассчитываем, что председательство Франции в Совете ЕС позитивно скажется на подходах к России

Постпред России при ЕС рассказал об итогах года в отношениях ЕС и России и поделился своими ожиданиями от года наступившего

Владимир Чижов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов в связи с переходом председательства в Совете ЕС от Словении к Франции на первое полугодие 2022 года ответил на вопросы "Интерфакса".

- Чем для вас как главы российской дипломатической миссии при Евросоюзе запомнится прошедший год и два председательства Совета ЕС в 2021 году – португальское и словенское?

- Надо сразу сказать, что ни я, ни мои сотрудники, ни, думаю, даже наши коллеги в Европейской внешнеполитической службе и тем более в Еврокомиссии не живем "от председательства к председательству". Хотя, конечно, страна, которая в течение полугода возглавляет Совет ЕС, имеет определенное – как минимум, формальное – влияние на повестку дня Евросоюза и его внешнюю политику, ЕСовский Брюссель не "обнуляет досье" дважды в год. Иногда, откровенно говоря, не знаешь – радоваться этому или огорчаться, но факт остается фактом.

Что касается упомянутых вами двух председательств, то они, как и 2021 год в целом, оказались богаты на события, в том числе во внутриесовской жизни и в отношениях России с этой организацией. В частности, когда партнеры объявили о запуске стратегической дискуссии по будущему диалога с Москвой, мы закономерно испытали, скажем так, прилив сдержанного оптимизма. Казалось, что это давно назревшее решение окажется способно исправить известные перекосы и вернуть траекторию российско-ЕСовских контактов на путь конструктивного взаимовыгодного сотрудничества.

К сожалению, эти надежды не оправдались. Устроенная здесь вакханалия, подчеркну – необоснованная, вокруг февральской поездки главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву, а также усердная раскрутка старых и новых антироссийских вбросов – саги вокруг так называемого отравления Алексея Навального, мутной истории со взрывами в чешской Врбетице, настоящей истерии вокруг якобы планируемого нападения России на Украину и тому подобное – предопределили сохранение ущербного для интересов народов России и ЕС статуса-кво и даже дальнейшую деградацию отношений. К сожалению, отнюдь не входящие в круг наиболее оголтелых ЕСовских русофобов португальцы и словенцы не смогли переломить тенденцию.

- Каковы ваши ожидания от председательства Франции в том, что касается отношений ЕС – Россия?

- Строить прогнозы – дело неблагодарное. За нами-то, как говорится, не заржавеет: мы последовательно на всех уровнях – и публично, и в кулуарных контактах – подтверждаем, что готовы к диалогу настолько, насколько готова другая сторона. Другое дело, что говорить о возможности каких-то прорывов, увы, сейчас не приходится, поскольку Россия не намерена ни идти на необоснованные односторонние уступки в вопросах, касающихся ее национальных интересов – а фактически именно этим евробюрократия обусловливает полноформатное возобновление контактов, ни тем более поддаваться на угрозы и откровенный шантаж.

В то же время Париж, открыто претендующий на лидерство в Евросоюзе, безусловно, воспользуется предоставившейся возможностью, чтобы упрочить свои позиции в этой организации, а заодно и на общеевропейском пространстве, и в мировых делах. Тем более после существенных политических пертурбаций, связанных с недавним "брекзитом" и с уходом с поста канцлера ФРГ без преувеличения живой легенды европейской политики Ангелы Меркель. А значит, Франции придется, как минимум, ясно сформулировать – или, если угодно, переподтвердить – свое видение стратегии Евросоюза на российском направлении.

Конечно, в свою очередь многое будет зависеть от развития внутриполитической ситуации в этой стране – ведь, как известно, председательство в Совете ЕС для французов совпадает с очередными президентскими выборами. Нельзя исключить активное разыгрывание в ходе обещающей быть бурной избирательной кампании "российской карты". Остается надеяться, что она не будет использована во вред наших отношений с Парижем и окажет позитивное влияние на трансформацию соответствующих подходов в Брюсселе.