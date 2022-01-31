Посол РФ в Канаде: диалог Москвы и Оттавы профессионален и уважителен

Олег Степанов рассказал об отношениях России и Канады, а также о возможности проведения хоккейных суперсерий

Олег Степанов Фото: Посольство РФ в Канаде

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Посол России в Канаде Олег Степанов рассказал в интервью "Интерфаксу" в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля, о своей службе, которая началась в разгар пандемии, о возможностях двух стран для сотрудничества в сфере экономики, о перспективах проведения отдельного хоккейного матча к юбилею суперсерии "Канада-СССР" и о позиции Оттавы в ситуации на Украине.

- Как бы вы охарактеризовали отношения России и Канады? Ведь можно сказать, что Канады нет сейчас во внешнеполитическом графике России. С чем это связано? В прошлом году некоторые эксперты по Канаде прогнозировали наступление оттепели в наших отношениях. Сейчас ее ждать уже не приходится?

- Россия – открытая страна. Мы предельно ответственно и прагматично выстраиваем внешнеполитический курс. В его основе – стремление к развитию взаимовыгодного и уважительного сотрудничества со всеми, кто проявляет встречный настрой.

Российско-канадские отношения сейчас не в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть, и какими им следует быть между соседями. С 2014 года не по нашей вине Оттава в одностороннем порядке свернула большинство форматов взаимодействия. Со своей стороны, мы не уклоняемся от диалога и готовы обсуждать самые острые вопросы.

- Можно ли говорить, что сотрудничество России и Канады в Арктическом совете скорее исключение из правил?

- Арктика перестала быть периферией мировой политики. В одиночку решить проблемы этого региона невозможно. Востребованы коллективные подходы для использования потенциала "северных широт". Подобная позиция близка канадцам. Поэтому Крайний Север - одно из важных направлений нашего двустороннего диалога.

Отмечаем высокий уровень координации наших стран в Арктическом совете. Убеждены, что действующее председательство России в этой структуре будет способствовать развитию профильного российско-канадского взаимодействия.

Приоритеты нашей "вахты" созвучны подходам канадских партнеров. Мы уделяем первостепенное внимание поддержанию устойчивого развития Севера, продвижению мер по адаптации его жителей к изменению климата, повышению благосостояния, здоровья, образования и качества жизни в Арктике. Кроме того, Москва и Оттава одинаково смотрят на необходимость сохранения уникальной экологии региона.

- В этом году отмечается 80 лет со дня установления дипотношений на уровне миссий наших стран. Какие-то мероприятия планируются по этому поводу? Будет ли эта дата как-то отмечаться?

- Нынешний год особенный. Это и 80-летие установления дипотношений и 50-летие хоккейной суперсерии 1972 года. Обсуждаем с канадской стороной возможную программу мероприятий. Хотелось бы сделать ее максимально насыщенной. Разумеется, с оглядкой на санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

- Существуют ли и насколько развиты программы образовательных и культурных обменов между Россией и Канадой?

- Несмотря на известные политические разногласия, образовательные и культурно-гуманитарные обмены по-прежнему остаются востребованными. Сотрудничество в этой области в настоящее время развивается преимущественно за счет прямых контактов между научно-исследовательскими центрами и вузами. Стараемся поощрять такую деятельность и принимать в ней деятельное участие. Надеемся, что по мере снятия карантинных ограничений удастся воплотить в жизнь договоренности с канадскими партнерами о полноценном восстановлении таких контактов.

Один из примеров – конференция Арктического государственного агротехнологического университета и Университета Мемориал из провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в марте 2021 года. Участники условились совместно изучить возможности восстановления популяции северных оленей (карибу) в Канаде на основе якутского опыта, вести исследования динамики таяния вечной мерзлоты, а также в сфере обеспечения устойчивого развития коренных народов Севера.

- Несмотря на непростые отношения, существующие, например, между Россией и Великобританией, товарооборот между странами постоянно растет и бьет все новые рекорды. Есть ли у нас с Канадой какая-то сфера, в которой можно отметить прорыв? Как обстоят дела в сфере экономики и какой товарооборот сейчас между нашими странами?

- Последние несколько лет выдались непростыми. Пандемия и политическая ситуация не помогали интенсификации торгово-экономических связей. Вместе с тем очевидно, что ставка на необходимость сохранения и уплотнения ткани взаимодействия сработала.

Сейчас мы наблюдаем период восстановления. За 11 месяцев 2021 года наш взаимный товарооборот в стоимостном выражении увеличился более чем на 75% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, превысив 2 млрд долларов США. При этом практически удвоился российский экспорт. Существенно возросли поставки нефтепродуктов, минеральных удобрений, палладия, меди, серебра и даже крабов.

Иными словами, "окно возможностей" для наращивания взаимовыгодной торгово-экономической кооперации остается широко открытым. Со своей стороны, всегда готовы поддерживать такие инициативы, продолжая оказывать необходимое содействие российским и канадским деловым партнерам по линии наших диппредставительств.

В целом отмечаем устойчивый интерес канадских предпринимателей к ведению бизнеса в России. Об этом свидетельствуют регулярные встречи по линии Канадской деловой ассоциации по России и Евразии (СЕРБА). На ее площадке бизнесмены "страны кленового листа" имеют возможность поддерживать коммуникацию со своими российскими контрагентами по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

Одно из крупных событий состоится в виртуальном формате 1 февраля – 11-я ежегодная Конференция по развитию горнодобывающей промышленности. На этот раз в фокусе внимания – проблематика изменения климата и возможные пути кооперации на этом треке в контексте устойчивого развития и использования "чистых" технологий.

Кроме того, продолжает активно функционировать Российско-канадский деловой совет и его профильные рабочие группы, охватывающие магистральные направления взаимодействия бизнес-сообществ наших стран: по строительству и инфраструктурному развитию; естественным наукам, здравоохранению и фармацевтике; "чистым" технологиям в горнодобывающем секторе, металлургии и нефтегазовой отрасли; сельскому хозяйству и производству продовольствия; аэрокосмической промышленности и транспорту, а также по вопросам кооперации в информационно-коммуникационной сфере.

- Вы возглавили российскую дипмиссию в Канаде в разгар коронавируса. Как это сказалось на ваших рабочих контактах в Канаде и как в целом вас принимают в ходе встреч с канадской стороной? Как воспринимают Россию?

- Если не брать в расчет санитарно-эпидемиологические ограничения, то проблем с контактами у наших дипломатов и у меня нет. У канадцев очень талантливая дипломатическая служба, со своей школой и традициями. Диалог с МИД Канады идет профессионально и уважительно. Большой интерес к позиции России по актуальным международным вопросам проявляют законодатели, пресса и общественность. Со всеми посольство работает в режиме максимальной открытости. Ведь прямо, честно и детально разъяснять наши подходы – одна из главных задач дипломата.

Помимо этого, начал посещать регионы Канады. И каждый раз убеждаюсь, что у нас с канадцами много общего – в восприятии окружающего мира, бережного отношения к природе, отношения к людям. Нас связывает историческая память о боевом братстве в годы Второй мировой войны. Здесь гордятся и особой историей состязаний наших спортсменов на хоккейной арене. Как мне говорят сами канадцы, именно встречи с Россией на ледовой арене и сегодня вызывают у них самый большой интерес.

Есть, конечно и трудности, связанные с негативным фоном вокруг России, который во многом создается в США. Стараемся спокойно и вежливо разъяснять российскую позицию канадским СМИ, просвещая местную аудиторию, которая готова выслушать различные мнения. Наблюдаем постепенное улучшение отношения общественности к нашей стране.

- Министр Лавров в прошлом году рассказал, что побывал примерно в 150 странах, но при этом ни разу, например, не был в Канаде. Планируется ли это "исправить"? Есть ли интерес с обеих сторон и есть ли в планах его визит в эту страну в каком-то обозримом будущем?

- Мы настроены на преодоление искусственных проблем в двусторонних отношениях, которые в целом развивались вполне конструктивно до 2014 года.

В приоритете, конечно, оживить межмидовский диалог. Востребовано более плотное взаимодействие по линии профильных территориальных департаментов. Было бы неплохо возобновить консультации между подразделениями, занимающимися внешнеполитическим планированием, сотрудничеством в борьбе с новыми вызовами и угрозами, международной информационной безопасностью, а также по консульской проблематике и визовым вопросам.

Что касается контактов на уровне глав внешнеполитических ведомств, у министра иностранных дел Канады Мелани Жоли есть официальное приглашение Сергея Лаврова посетить Россию. Наш министр встречался со всеми ее предшественниками в последние годы. Будем рады принять ее с визитом в нашей стране.

- Можно ли сказать, что у Канады в отношении России нет собственной политики и что скорее она движется в фарватере США? С чем это связано?

- Мы прекрасно понимаем, что отношения Оттавы и Вашингтона, имеющих самую продолжительную сухопутную границу в мире (около 8893 км), это крепкая "ткань". Северного и южного соседей связывают интересы и разветвленные экономические отношения. Поэтому естественно, что канадско-американский тандем плотно взаимодействует по международной повестке, выступая единым фронтом.

Вместе с тем, убеждены, что Оттава обладает большим потенциалом самостоятельности в международных делах. Достаточно вспомнить период, когда во главе страны "кленового листа" был отец нынешнего премьер-министра Пьер Эллиот Трюдо. Это время показало, что принадлежность к разным идеологическим системам не мешала нам плодотворно сотрудничать, диалог развивался динамично. Кроме того, в те времена Оттава по праву могла претендовать на роль "честного брокера" в международных вопросах. Считаем, что канадцы способны и дальше быть таким суверенным голосом – это лишь укрепит их авторитет в современном мире. И это соответствовало бы нашим интересам.

- При этом мы видим, что в ситуации с Украиной Канада активно отправляет туда своих спецназовцев, предоставляет кредиты, а власти страны заявляют о готовности поставлять оружие Киеву. Мы находимся в контакте с Оттавой по украинскому вопросу и есть ли какие-то понимание позиций или это скорее разговор глухого с немым?

- Последние действия Канады в отношении поддержки Украины не делает отношения между нашими странами лучше. Более того, подобные шаги явно не способствуют стабилизации ситуации в Донбассе, равно как и укреплению общеевропейской безопасности в целом. Очевидно, что страны НАТО и Канада, в частности, поддерживает "горячие головы" в Киеве, выступающие за военное решение конфликта на востоке Украины под лозунгами противостояния мнимой "российской агрессии".

Несмотря на сигналы с нашей стороны, тема украинского урегулирования пока не обсуждалась с канадской стороной напрямую. Хотя в таком разговоре "по душам" могла бы быть добавленная стоимость. Оттава в состоянии повлиять на действия киевских властей. В частности, поделиться своим богатым опытом гармоничного сосуществования двух официальных языков и множества культур. Именно это, а не предоставление военной помощи и экспертизы, сейчас востребовано на Украине.

- Тот факт, что Канада третья в мире страна по численности украинцев, живущих там, накладывает какой-то отпечаток на позицию Оттавы по Украине?

- По одним оценкам, украинская община Канады составляет 1,5 млн человек, по другим, может достигать 2,5 миллионов. Здешние власти открыто говорят, что с момента независимости Украины в 1991 году принимают самое активное участие в становлении ее государственности, в частности, "строительстве демократии" и формировании рыночной экономики. Утверждается даже, что большинство учебников по украинской истории написаны выходцами из Украины, проживающими в Торонто.

На наш взгляд, налицо попытки нынешнего режима в Киеве в его русофобской политике недобросовестно использовать Оттаву. Многие представители канадского политистеблишмента, постоянно оглядывающиеся на влиятельную диаспору, наиболее восприимчивы к ее позиции и зачастую не сдерживают себя в антироссийской риторике и решениях.

Это часто "подставляет" официальную Оттаву. Нам, например, пока никто не смог объяснить, почему работа канадских инструкторов в рамках миссии "Юнифайер" подается как некий безобидный бойскаутский лагерь. А ведь там готовят боевые части ВСУ, включая спецназ, которые потом направляются в Донбасс. По сути, обучают одних украинцев убивать других. Не говоря о том, что параллельно, как выяснила канадская пресса, через эту программу прошли подготовку неонацисты из батальона "Азов". Причем преступники открыто бахвалились этим в соцсетях. Такой неожиданный сюжет вызвал закономерные вопросы здешней общественности. Правительство признало, что факты проверяются компетентными органами. С нетерпением ждем итогов расследования.

- Для многих наших соотечественников объединяющей повесткой для России и Канады остается хоккей. Обсуждается ли идея возобновления хоккейных суперсерий с канадцами, как это было в советское время? Или сейчас хоккейный мир следует глобальному тренду на многополярность и острота российско-канадского противостояния уже не та?

- Хотелось бы рассчитывать, что спорт остается вне политики. Наши хоккеисты регулярно встречаются на ледовой арене. Ожидаем в самое ближайшее время зрелищных сражений российской и канадской сборной на Зимних Олимпийских Играх в Китае. Конечно, в этот юбилейный год хорошо было бы провести отдельный матч, приуроченный к 50-летию знаменитой суперсерии "Канада-СССР". Уже обсуждаем планы с Владиславом Третьяком, нашим героем, которого знают и любят, без преувеличения, все канадцы. Но, опять же, многое зависит от победы над коронавирусом.