Исполнительный директор РСА: прогнозируем объем выплат из средств компфонда на уровне 10-11 млрд руб. в 2022 г.

Евгений Уфимцев рассказал о ситуации с системой ОСАГО

Исполнительный директор РСА: прогнозируем объем выплат из средств компфонда на уровне 10-11 млрд руб. в 2022 г. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рост премий в ОСАГО в 2021 году оказался близок к уровню инфляции, средняя премия в автогражданке не меняется почти три года, а средняя выплата растет из-за подъема цен на авторемонт. В самой системе ОСАГО ощущается рост напряжения, для ее баланса задействованы механизмы расширения тарифного коридора, гарантий защиты интересов клиентов-физлиц, планируется распространить механизм выравнивания убытков на сегмент юрлиц. Между тем, законодатели готовятся увеличить выплаты по ОСАГО по рискам ущерба жизни и здоровью. Как обеспечить баланс в системе ОСАГО, рассказал в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

- Ближайшие изменения в закон об ОСАГО, планируемые депутатами, связаны с повышением лимитов выплат за ущерб жизни и здоровью в 4 раза - до 2 млн рублей. Понятно, что прогноз тарифных корректировок появится позже, но могли бы вы предварительно оценить в целом, как эта новация скажется на стоимости полисов?

- Напомню, что в последние годы мы уходим от модели, когда каждое конкретное решение в законе об ОСАГО, требующее корректировки тарифов, одинаково влияет на всех водителей. Происходит это из-за расширения границ тарифного коридора в ОСАГО Банком России. И, как показывает практика, каждый шаг в сторону расширения тарифного коридора приводит для одних автовладельцев (которые не виноваты в ДТП) к сохранению или снижению стоимости полиса, а для других (по чьей вине возникают ДТП и убытки для страховщиков) - к росту стоимости полиса ОСАГО, но в пределах установленного тарифного коридора. Это - результат индивидуализации тарифов: раз водитель потенциально наносит больший вред, он заплатит больше за обязательное страхование. Таким образом, плавное освобождение тарифа работает на стабильность системы в целом. Из сказанного следует, что изменение средней цены полиса ОСАГО - вещь условная.

Тем не менее поясню: при условии принятия поправок о повышении лимита выплат в ОСАГО за ущерб жизни и здоровью до 2 млн рублей и одновременном расширении тарифного коридора, например, на 30%, добросовестные автовладельцы могут вообще не почувствовать повышения цен на страховую защиту. Им увеличение лимита страховой защиты до 2 млн рублей обойдется в ноль рублей дополнительных затрат по премии. А неаккуратные водители ощутят существенный рост стоимости полиса - это и есть реализация справедливого подхода в "автогражданке". При этом в среднем цена полиса ОСАГО может вырасти, допустим, на 7%.

Я напомню, что, согласно данным, РСА скидку к стоимости ОСАГО за безаварийную езду получают в РФ в настоящее время около 80% водителей. Таким образом, при изменении лимита выплат по жизни подавляющее большинство водителей страны существенного роста цен не почувствуют.

В дополнение - опросы водителей, проведенные по инициативе РСА, показывают, что дисциплинированные страхователи готовы немного приплатить за полис при условии значительного роста объема возмещения. Они считают такое нововведение полезным.

- Однако депутатами заявлялся и второй блок изменений в ОСАГО - связанных с переходом на выплаты "по железу" без учета износа автомобиля. Когда они последуют? В структуре выплат по ОСАГО более 90% приходится на выплаты за вред имуществу. Рост выплат по этой линии окажется более ощутимым, а что будет с ростом базовых тарифов?

- Нам кажется, что самое правильное движение - поэтапное. Логично сначала поднять лимит выплат по "жизни", оценить результат, затем планировать следующий шаг. Но законодательное решение об увеличении лимитов выплат должно сопровождаться расширением тарифного коридора в ОСАГО. Получается, что мы одновременно усовершенствуем страховую защиту для потребителей в ОСАГО и движемся к свободным тарифам.

- Минувший год прошел для рынка ОСАГО сравнительно благополучно. По итогам 9 месяцев 2021 года сборы страховщиков по ОСАГО выросли на 5%, за 11 месяцев - на 7%. Каким ожидается показатель премий за весь 2021 год?

- Мы полагаем, что показатель общих сборов за прошлый год в целом может составить 236 млрд рублей. Действительно, за 11 месяцев сборы российских страховых компаний по ОСАГО увеличились на 7% - до 214,4 млрд рублей по сравнению с 199,8 млрд рублей годом ранее. Однако, с учетом уровня инфляции, который к концу года достигал 8,4%, реально показатель сборов по "автогражданке" практически не вырос за год. Общие выплаты в ОСАГО за 11 месяцев увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 130,3 млрд рублей.

Количество заявленных страховых случаев за январь-ноябрь 2021 года выросло на 12% - до 1,7 млн единиц по сравнению с 1,5 млн случаев за аналогичный период 2020 года. В то же время страховщики ОСАГО урегулировали 1,81 млн убытков за 11 месяцев завершившегося года, что на 10,4% больше показателя в 1,64 млн годом ранее.

- В 2020 году мы видели падение показателя частоты аварий и страховых событий, это явление эксперты связывали с ограничительными мерами из-за COVID-19. А что теперь с частотой убытков в ОСАГО?

- Показатель частоты ДТП (страховых событий в ОСАГО), конечно, рос после снятия ограничительных мер в ряде регионов в 2020 году. Вместе с тем, мы отмечаем общее снижение показателя уже в 2021 году и связываем это с действием мер ГИБДД, принятых в сфере безопасности дорожного движения. Кроме того, индивидуализация тарифа ОСАГО все больше дает ощутимо разный результат по цене страхования для тех, кто ездит аварийно или аккуратно. Напомню, что по итогам первого полугодия 2021 года скидку к цене ОСАГО за безаварийное вождение получили на 3,3 млн человек больше, чем годом ранее. Снижение цены полиса ОСАГО для безубыточных автовладельцев уже стало серьезным экономическим стимулом для автовладельцев водить безопасно.

- В конце прошлого года ЦБ отозвал лицензии у челябинской компании "АСКО-Страхование", в том числе на ОСАГО. Этот страховщик по итогам 9 месяцев 2021 года входил в десятку лидеров по показателю сборов в ОСАГО. Предполагал ли РСА подобный исход дела?

- Решение Банка России по этой компании в большой степени определялось ее способностью отвечать общим требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности, которые вступили в силу с 1 июля 2021 года (положение 710-П). Со стороны РСА нарушений правил деятельности этой компанией не отмечалось. Сам страховщик вел переговоры с потенциальными инвесторами, но они не увенчались успехом. Видимо, регулятор опасался роста обязательств страховщика, не отвечающего новым требованиям по финустойчивости, последовал отзыв лицензии.

Добавлю, что после отзыва лицензии у страховщика РСА как правило имеет дело с двумя категориями компаний. Это проявляется на следующем за отзывом лицензии этапе взаимодействия со страховщиком. По одной группе компаний становится ясно, что работа, в том числе внутренний документооборот, были организованы откровенно плохо, не было четко выстроенной исполнительской вертикали, достаточного контроля за процессами и людьми. Когда происходит отзыв лицензии или банкротство в таких компаниях, зачастую проявляются самые разные негативные аспекты, такие как, например, повышенная частотность страховых событий в ОСАГО, факты воровства бланков, акционеры уклоняются от нормального участия в процедурах банкротства и т.п. И есть группа компаний, в которых все адекватно организовано, нормально поставлен учет бланков строгой отчетности (полисов ОСАГО), отлажена система работы с посредниками и менеджерами. Руководители таких компаний часто демонстрируют стремление помочь проверяющим и минимизировать объем выплат по портфелю заключенных договоров. Ко второму типу относится компания "АСКО-Страхование". Если бы это было не так, объем обязательств, перешедших к РСА после отзыва ее лицензии, мог составить не 7 млрд рублей, как мы прогнозируем сегодня, а 12-20 млрд рублей.

- Но 7 млрд рублей по обязательствам ушедшей компании, которые предполагается покрыть за счет средств гарантийного фонда РСА - совсем не маленькая сумма... Каков объем гарантийного фонда РСА по итогам 2021 года? Не потребуется ли от действующих страховщиков ОСАГО внесения дополнительных взносов для обеспечения выплат по обязательствам покинувших рынок ОСАГО страховщиков?

- РСА за всю историю существования ОСАГО не приходилось собирать дополнительные взносы в гарантийный фонд в связи с его истощением. Вплоть до 2019 года наблюдался ежегодный прирост средств в фонде, затем началось снижение объемов, выплаты превосходили поступления.

- Если выплаты по обязательствам "АСКО-Страхования" вынесут из фонда 7 млрд рублей, в нем останется всего 0,5 млрд рублей? Чего ждать дальше?

- Это неправильный расчет. Сейчас объем гарантийного фонда РСА составляет 7,5 млрд рублей по итогам 2021 года. В течение 2022 года мы получим еще порядка 7 млрд рублей обязательных отчислений на пополнение фонда гарантий РСА, всего в фонде будет 14,5 млрд рублей. Выплаты по обязательствам компаний, которые покинули рынок помимо "АСКО-Страхования", согласно оценке РСА, составят на этот год около 4-5 млрд рублей. Плюс не все 7 млрд рублей по обязательствам "АСКО-Страхования" мы заплатим в этот год, часть выплат перейдет на следующий, 2023 год. По "АСКО-Страхованию" оценка объема выплат на 2022 год составляет порядка 5 млрд рублей. Таким образом, в этом году из 14,5 млрд рублей средств фонда мы заплатим 10-11 млрд рублей. На конец текущего года в компенсационном фонде может остаться денежных средств порядка 3 млрд руб.

- Главное - чтобы больше никто из значимых страховщиков ОСАГО не ушел с рынка на горизонте этого года?

- Да.

- Депутаты Госдумы рассматривают законопроект о формировании перестраховочного пула в ОСАГО. Пул заменит систему перераспределения убытков РСА "Е-Гарант", чем он лучше нее?

- Во-первых, перестраховочный пул - классический механизм перераспределения убытков на страховом рынке, во-вторых, такое выравнивание убытков внутри системы станет возможным не только для физлиц, но и для юрлиц, что открывает дополнительные возможности. В-третьих, действительно, со временем пул сможет полностью заменить систему "Е-Гарант", при этом сфера решения задач через пул гораздо шире. Для потребителя возвращается возможность купить полис именно в той страховой компании, которую он выбрал изначально. Система перераспределения "Е-Гарант" перенаправляла покупателя к другому автостраховщику на тех же условиях. Этого не будет.

- Правда, что создание пула потребовалось в первую очередь для выравнивания убыточности в сегменте такси? Таксисты считают цену полиса ОСАГО слишком высокой. Сколько стоит средний полис такси и каков средний убыток, каков уровень выплат в этом сегменте?

- Средняя частота ДТП для такси, по данным РСА, составляет на данный момент 30%, это в шесть раз выше средней частоты ДТП по всем автомобилям в целом. Средняя премия по полису ОСАГО для такси (причем речь идет именно о тех полисах, при заключении которых автовладелец честно указал, что автомобиль используется как такси) составляет 19,5 тыс. рублей. А средняя выплата - 67,5 тыс. рублей. Надо ли говорить, что выплаты по ОСАГО по этому виду транспорта уверенно превышают сборы. Но перестраховочный пул в ОСАГО не ориентирован исключительно на сегмент такси, убытки могут перераспределяться и в других проблемных сегментах, просто надо понимать, что пул смягчает проблему, но не решает ее принципиально.

После вступления в силу поправок о пуле каждый из страховщиков ОСАГО получит, с одной стороны, возможность по собственному усмотрению передавать риски по тем или иным договорам ОСАГО в перестрахование, а с другой стороны - будет вместе со всеми остальными действительными членами РСА нести обязательства по убыткам по всем переданным в перестрахование через пул договорам обязательного страхования (предположительно - соразмерно доле страховщика в целом на рынке ОСАГО).

Такое нововведение за счет более справедливого распределения между страховщиками обязательств в наиболее проблемных сегментах ОСАГО, где суммы выплат часто превышают сборы, повысит финансовую устойчивость страховщиков и, что не менее важно, улучшит ситуацию с доступностью услуг обязательного страхования - страховщики будут не так сильно опасаться заключать потенциально убыточные договоры.

- РСА обновит методику расчета восстановительного ремонта, каким образом?

- Ключевая позиция - предварительно подготовленные данные справочников с расценками восстановительного ремонта на автотранспорте мы будем размещать на сайте для их публичного обсуждения, чтобы собрать замечания и устранить ошибки. Поэтому в феврале 2022 года мы планируем вывесить на сайте РСА новый проект справочников, срок подачи замечаний - 20 рабочих дней. Такая работа будет проделываться один раз в три месяца, определенную часть споров о ценах в авторемонте это снимет.

- А если вам пять тысяч замечаний поступит?

- Мы их будем рассматривать. Если замечания правильные, исправим ошибку.

- В 2021 году РСА много сил потратил на обновление информационной системы АИС ОСАГО, была создана новая версия базы. Какие задачи она позволяет решать, а какие - нет?

- Обновленная база отличается чистотой данных. Это совсем нетривиальная задача с учетом того, что ошибочные данные могут вкрадываться в полисы из-за ошибок самого страхователя, сотрудников страховщиков, оформляющих договоры, страховых агентов или брокеров, банков-посредников, цифровых площадок, где оформляются полисы. Кроме того, нам надо выявлять категорию полисов с признаками страхового мошенничества, где сведения в договоре умышленно искажаются.

Какой бы прекрасной ни была информационная система РСА, она не может повлиять на сроки взаимодействия с госорганами. Если заключение договора ОСАГО тормозится в связи с ожиданием подтверждения данных из баз органов федеральной исполнительной власти, мы бессильны. Но и здесь заметно продвижение, госорганы активно дорабатывают свои IT-системы, надеемся, что такие проблемы уйдут в прошлое. Успешным примером можно считать взаимодействие с ПФР по созданию технических возможностей для обеспечения автоматического, беззаявительного порядка возврата 50% страховых премий по полисам ОСАГО инвалидам - тем категориям лиц, кому это право гарантировано по закону. Автоматизация процессов при продаже полисов ОСАГО упрощает жизнь потребителей. Вызовом на ближайшую перспективу становится внедрение процессов, которые позволят расширить практику удаленного урегулирования убытков в ОСАГО. Эта задача гораздо сложнее внедрения полного цикла продажи полиса, ведущие автостраховщики, РСА и законодатели прорабатывают варианты ее решения.