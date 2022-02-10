Антон Брейдо: в деле нет доказательств, что убийство Игоря Талькова было заказным

Руководитель отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел по Петербургу рассказал о ходе расследования убийства певца в 1991 году

Антон Брейдо: в деле нет доказательств, что убийство Игоря Талькова было заказным Фото: Инна Басова/"Интерфакс"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Со дня убийства певца Игоря Талькова в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" прошло 30 лет, но до сих пор в расследовании этого дела не поставлена точка. В конце января нынешнего года Петроградский районный суд северной столицы заочно арестовал вероятного убийцу – директора Талькова Валерия Шляфмана, который с 1992 года находится в Израиле. О перспективах возвращения фигуранта в Россию, версиях преступления и шансах раненого певца выжить в интервью "Интерфаксу" рассказал руководитель 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Антон Брейдо.

- Антон Валерьевич, расследование убийства Талькова было приостановлено в марте 1993 года из-за бегства обвиняемого из России. Почему в 2018 году, спустя 26 лет, производство возобновили?

- Преступники должны ответить перед законом, пусть даже через время, поэтому мы нередко возвращаемся к делам из прошлого, расследование которых не окончено по тем или иным причинам. За дело об убийстве Талькова снова взялись как раз-таки в рамках работы по делам прошлых лет. Хотим довести расследование до конца, дойти до процессуального решения.

- В октябре 2021 года следствие ужесточило Шляфману обвинение. С чем это связано?

- Изначально Шляфману вменялось убийство по неосторожности (ст.106 УК РСФСР – ИФ). Сейчас появились основания полагать, что он все же стрелял умышленно, желая из личной неприязни убить Малахова (Игорь Малахов – директор певицы Азизы, был участником конфликта в "Юбилейном" – ИФ). По нашей версии, умысла на убийство Талькова у Шляфмана, конечно, не было, но так случилось, что он промахнулся. Следовательно, перед нами так называемое убийство с косвенным умыслом. Этим и обусловлена переквалификация действий Шляфмана: на убийство Талькова при отягчающих обстоятельствах – способом, опасным для жизни многих людей, и покушение на убийство Малахова аналогичным образом (п."д" ст. 102 УК РСФСР; ст.15, п."д" ст.102 УК РСФСР – ИФ).

- После принятия решения о переквалификации действий Шляфмана следствие обратилось к компетентным органам Израиля по поводу его выдачи?

- Да, запрос о правовой помощи направлен. Ждем ответа.

- Есть ли вероятность того, что в случае отказа Израиля экстрадировать фигуранта материалы этого дела могут быть переданы в суд для заочного разбирательства?

- В Уголовно-процессуальном кодексе РФ есть нормы, предусматривающие направление дела в суд для рассмотрения без участия обвиняемого, который скрывается за пределами России. Но делать сейчас какие-либо предположения о дальнейших перспективах дела Талькова, "примерять" возможность заочного суда пока рано. У нас еще есть работа, мы продолжаем расследование. Примем решение, когда закончим.

- Когда истекают сроки давности привлечения к уголовной ответственности по этому делу?

- За умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. По закону вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, за которое грозит исключительная мера, решает суд после рассмотрения дела по существу (в случае менее тяжких преступлений срок давности применяется автоматически – ИФ).

- Что в настоящий момент происходит в расследовании этого дела? Насколько полно восстановлена картина преступления?

- Сейчас мы повторно проводим ряд экспертиз; в их числе, к примеру, генетическая. Это нужно, чтобы поставить точки в некоторых моментах, но об этом пока не хотелось бы говорить. Картина преступления, на наш взгляд, в целом понятна. Помимо экспертных заключений есть результаты следственных экспериментов, свидетельства участников, очевидцев конфликта в "Юбилейном" (многие из них уже умерли): каждый что-то видел, и их показания – как кусочки мозаики, собрав которую, мы увидели, кто мог быть убийцей. Если получим еще какие-то сведения, будем проверять их.

- Близкие говорят, что незадолго до смерти Тальков с кем-то конфликтовал, ему поступали угрозы.

- Действительно, имеются показания о том, что у Талькова были ссоры с определенными людьми. Данная информация тщательно проверялась, но доказательств того, что эти конфликты каким-то образом могут быть связаны с убийством, на данный момент нет. Здесь нужно учитывать, что так или иначе конфликты, неприязненные отношения есть практически у любого человека.

- Какие версии убийства Талькова отрабатывало следствие? Была ли среди них версия о заказном убийстве?

- Мы проверяем все версии, но нужно опираться на доказательства. Могу сказать, что к настоящему времени, когда проведена большая часть возможных следственных действий, у нас нет ни одного доказательства, которое бы указывало на заказной характер убийства. Повторюсь: ни одного. Все указывает на Шляфмана и на то, что выпущенная им пуля предназначалась не Талькову. Вообще в этой истории было столько совпадений: не случись их, артист был бы жив.

Преступление изначально считалось очевидным: был Шляфман, который заявил, что видел, как стрелял Малахов. Позже, когда следствие начало получать выводы экспертиз, стало понятно, что Шляфман врет, и так, как он рассказывает, быть не могло. Появились доказательства, указывающие на то, что именно его выстрел стал смертельным для Талькова.

- В медиа есть множество дискуссий о том, можно ли было спасти Талькова. Одни считают, что да, и пеняют на поздно приехавшую неотложку и неграмотную первую помощь. Другие, в том числе медики, непосредственно работавшие на месте, напротив, утверждают, что иного исхода в той ситуации быть не могло. Что может сказать следствие?

- Есть объективные данные о том, что Тальков получил смертельное ранение сердца. Без специализированной помощи в условиях стационара люди с таким повреждением, как правило, умирают за одну-две минуты. Да, после выстрела в "Юбилейном" Тальков даже смог пройти несколько шагов, но затем упал и умер. Как мы понимаем, все произошло очень быстро, практически сразу.

Скорая помощь, что бы ни рассказывали в медиа, оказалась на месте оперативно: время прибытия первой бригады установлено с точностью до минуты. Но Тальков к тому моменту уже был мертв – в больницу из "Юбилейного" увозили тело, чему также есть объективное подтверждение. Согласно показаниям одного из врачей, это перемещение произвели лишь для того, чтобы не спровоцировать волнения и беспорядки. Зрители во Дворце спорта были взбудоражены, атмосфера накалилась, и неизвестно, что бы могло начаться, если бы медики на месте объявили о смерти Талькова.

Версии о том, что раненого певца "добили" люди из зала, которые вызвались оказать ему первую помощь, – не более чем домыслы. В материалах дела имеются свидетельства о попытках зрителей реанимировать артиста. Но, так или иначе, в той ситуации это принципиального значения не имело.