Эксперт Роспотребнадзора: в России сформировался достаточный иммунитет, чтобы избежать резкого роста заболеваемости COVID-19

Наталья Пшеничная рассказала об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу и том, возможен ли новый всплеск заболеваемости

Наталья Пшеничная Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В России в течение последних 1,5 месяцев происходит снижение заболеваемости коронавирусом. О том, ждет ли нашу страну новый рост заболеваемости COVID-19, когда можно будет отказаться от масок и будут ли разрешены массовые мероприятия в разговоре с корреспондентом "Интерфакса" рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

- Некоторые эпидемиологи начали высказывать опасение о том, что новый подвариант "омикрон"-штамма "стелс" может привести к очередной волне заболеваемости. Отмечается ли на сегодняшний день вероятность того, что будет новый рост заболеваемости коронавирусом, или можно говорить о том, что пандемия идет на спад?

- Давать прогнозы - дело неблагодарное и, наверное, это уже понятно не только на основании прогнозов погоды, но и на основании того, что мы видели в течение этих двух лет. Несмотря на то, что "стелс"-омикрон (вариант ВА.2) обнаруживается уже в более чем половине образцов, примерно 55%, мы не видим роста заболеваемости. Можно предположить, что подъем заболеваемости, вызванный вариантом омикрона ВА.1, обновил иммунную память у тех, кто перенес заболевание раньше, кто вакцинировался, и сформировал ее у тех, кто еще не успел переболеть за столь продолжительный период пандемии.

Поэтому, несмотря на официальные данные о снижении уровня коллективного иммунитета до 47-50%, я думаю, что у нас сформировался достаточный "запас иммунной прочности" для того, чтобы избежать такого очередного (взрывного) подъема заболеваемости, который мы наблюдаем в других странах. Мы все-таки благополучно входим в период стабилизации.

Конечно, омикрон еще будет давать о себе знать. Люди будут продолжать болеть, сохранится риск летальных исходов у пациентов из группы риска: у пожилых, людей с сопутствующими заболеваниями. Да, мы уже видим, что омикрон не столь опасен по сравнению с предыдущими штаммами (это связано с тем, что он гораздо медленнее размножается в легких), но тем не менее до сегодняшнего дня летальные исходы продолжают регистрироваться. И сейчас особое значение приобретает личный подход к профилактике COVID-19, активное использование средств индивидуальной защиты. Роспотребнадзор не отменял масочный режим, и я считаю, что в целях личной безопасности каждому из нас стоит продолжать носить медицинские маски, как минимум в общественном транспорте, в общественных местах.

- Как распространение "стелс"-омикрона повлияет на развитие эпидемиологической ситуации?

- Это может привести к тому, что уменьшение заболеваемости в нашей стране не будет столь быстрым, как если бы речь шла только о ВА.1. Мы наблюдали резкое снижение количества новых пациентов, когда доминировал омикрон первой линии, а сейчас мы видим, что тенденция снижения сохраняется, но процесс замедлился.

Тот уровень заболеваемости, который фиксируется сейчас в России, начинает поддерживаться именно "стелс"-омикроном. Скорее всего, это связано с тем, что ВА.2 чаще заражаются люди с ослабленным иммунитетом или те, кто не успел ревакцинироваться. Также зарубежные коллеги отмечали, что в основном "стелс"-омикрон вызывает заболевание у не вакцинированных людей вообще и тех, кто за два года пандемии ни разу не болел коронавирусом. Поэтому, если люди понимают, что они относятся к данным "группам риска", лучше не искушать судьбу и пройти вакцинацию.

- Может ли "стелс"-омикрон полностью вытеснить исходный вариант омикрона ВА.1 и "дельту"?

- Дельта-вариант практически уже вытеснен, 99% секвенированных проб, полученных от пациентов с COVID-19, относятся к омикрон-линиям. Хочется надеяться, что новый штамм в ближайшее время не появится. То развитие эпидпроцесса, которое мы видим сейчас, многие ученые предсказывали и раньше. Были созданы, рассматривались и обсуждались математические модели, которые предполагали, что развитие вируса пойдет по пути увеличения трансмиссивности и снижению вирулентности. Подобную эволюцию ковида мы видим сейчас. Но никто не может гарантировать, что эта тенденция сохранится на протяжении длительного времени. Всегда сохраняется вероятность новой мутации и появления более вирулентного для человека варианта вируса. Конечно, всем нам очень бы этого не хотелось…

- Власти ряда регионов России принимают решение об отмене всех коронавирусных ограничений на фоне улучшения ситуации с заболеваемостью. В частности, регионы отменили обязательное ношение масок. На фоне улучшение ситуации с коронавирусом, не являются ли действия властей преждевременными? Отмена ограничений может привести к новому росту заболеваемости? Стоит ли ожидать в этом году или в ближайшее время отмены масочного режима по всей России и отмены других ограничений?

- Ряд регионов отменяют ограничения, но требования к масочному режиму закреплены на федеральном уровне и остаются обязательными. Я надеюсь, что маски станут хорошей гигиенической привычкой для каждого из нас, по крайне мере во время сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями. COVID-19, грипп, аденовирусная парагриппозная, риновирусная и другие респираторные инфекции, так как они значительно снижают вероятность заражения.

Не стоит забывать и о гигиене рук. Здесь мы сразу "убиваем двух зайцев", так как профилактируем не только некоторые респрираторные инфекции, но и, прежде всего, кишечные, что особенно важно в преддверии теплого времени года, которое в некоторых регионах уже наступило.

- Когда могут быть отменены ограничения на массовые мероприятия? Можно ли будет их отменить в ближайшее время или пока эти ограничения лучше сохранять?

- Во-первых, к отмене всех ограничений нужно подходить поэтапно, во-вторых, ориентируясь на текущую оперативную ситуацию в каждом конкретном регионе. Если сейчас, при достаточно высоких цифрах заболеваемости, вообще отменить все профилактические меры, то есть риск вернуться к новому росту и более серьезным ограничениям.

Мы все надеемся, что в ближайшем межэпидемическом сезоне к нам вернется та степень свободы, которая была до пандемии, но сейчас нужно делать все очень сдержано. Не отбрасывать необходимые профилактические меры и противоэпидемические ограничения, а отменять их холодной головой, потому что спешка в данном случае может только навредить.