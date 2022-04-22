Владимир Миловидов: американцы играют с нами в гляделки

Известный финансист, замдиректора ИМЭМО прокомментировал идею оплаты поставок российского газа рублями

Владимир Миловидов: американцы играют с нами в гляделки Фото: Владимир Баранов/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Дискуссии по поводу санкций в последнее время резко сменились обсуждением проблемы, по сути являющейся последствием санкционной политики в отношении России. Речь идет об оплате за поставки российского газа. На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с бывшим помощником председателя правительства РФ, заместителем директора по научной части ИМЭМО им.Е.М.Примакова Владимиром Миловидовым.

Оплата за рубли – помеха введению новых санкций

- Я думаю, что самой актуальной проблемой сейчас являются не сами санкции, а производное от них, т.е. их влияние на экономику уже не только России. Особенно это касается оплаты за поставляемый Россией газ. Если все-таки европейские потребители углеводородного сырья по политическим мотивам откажутся платить рублями, а мы, соответственно, бесплатно отдавать не будем, то приведет ли это упрямство покупателей к коллапсу не нашей, как рассчитывали инициаторы санкций, а мировой экономики?

- Начну по порядку. В конечном счете, скажу сейчас вещь, кажущуюся непопулярной: нам в каком-то смысле без разницы, какими деньгами будут расплачиваются за поставки товаров. В условиях развитой экономики и функционирующих финансовых систем это не имеет никакого значения.

Проблема состоит в том, что и в Европе, и в США продолжают генерироваться различные идеи относительно мер, которые должны привести к ухудшению экономического положения России. В частности, все громче высказываются требования ввести в отношениях с нашей страной апробированный на Венесуэле механизм эскроу-счетов. Это счет, на который получатели российской нефти и газа перечисляют валюту, но воспользоваться ими Россия сможет лишь по выполнению условий, определенных покупателями, или вообще не сможет!

- Получается, что деньги перевели - деньги есть, но денег нет!

- Точно! Естественно, что в этой ситуации для России вполне разумно и рационально защитить свои интересы: если мы вам что-то продаем, то мы хотим за товар получать гарантированно денежную оплату. Не видимость оплаты, а деньги, которыми можно воспользоваться! Какие? В какой валюте? Ответ прост: как принято в цивилизованном мире - в долларах или в евро. Но если вы, господа покупатели, платить в этих валютах не хотите, то платите рублями: переводите на специальный счет ваши доллары и евро в российский финансовый институт, он вам их конвертирует и будете платить гарантированно рублями "Газпрому" за эти поставки.

- Тогда доллары остаются у нас?

- Конечно, они остаются в наших банках.

- И мы можем ими пользоваться?

- Процедура вполне известная - покупатель российских энергоресурсов, в данном случае газа, продает валюту на российском рынке: их покупают банки или импортеры. Таким образом, валюта поступает на российский рынок, где экспортеры, по решению Центробанка, которое касается всех, 80% экспортной выручки должны продавать, получая таким образом рубли. Это решение ЦБ было в своей время принято именно под воздействием санкций, чтобы уберечь нашу финансовую систему. Теперь получается, что сам покупатель через банк будет продавать все 100% платежа. Механизм абсолютно простой, абсолютно понятный и для банкиров, и для финансистов, но он, безусловно, имеет под собой явный подтекст, который заключается в том, что мы, таким образом, минимизируем болезненность и опасность потенциально новых санкций, которыми нам опять грозят.

Оплата за рубли не нарушает санкционный режим

- Но если смотреть с точки зрения инициаторов санкций, мы нарушаем их, так как получаем валюту.

- Это не будет нарушением действующих санкций, сейчас по оплате энергоресурсов сделано исключение. Но это может стать помехой для введения других санкций, которые они у себя в голове, видимо, вынашивают. Но все же главное не в том, в какой валюте пойдет торговля, а в том, что будет, если они вдруг откажутся от этих схем. А попытки такие есть. Президент на совещании по нефтегазовой сфере сообщил о том, что уже сегодня западные получатели газа и нефти задерживают платежи. Но торговля проходит по формуле take-or-pay (бери или плати), вот take произошел, а pay получается что нет. Что тогда делать? Нет ни рублей, ни долларов.

Итак, важнейшим вопросом становится что делать, если вдруг получатели откажутся платить за поставки энергоресурсов? Наверное, в любом рыночном механизме, благотворительность – она как социальная ответственность, наверное, где-то может присутствовать, но не в таком объеме и не в этих ситуациях. Скорее всего, возникает вопрос о приостановке поставок. И к этому нас они сами подталкивают: либо вы ведете нормальные экономические отношения – платите, а если вы не платите, то значит "варите" внутри себя какие-то скрытые формы, которые позволяют вам не платить. Вот, собственно говоря, в чем суть этой проблемы!

За упрямство наказывают сами себя!

- Тупик?

- Учитывая высокую степень зависимости от поставок энергоресурсов, прежде всего, газа в Европе, думаю, что постепенно будет найден какой-то компромиссный вариант. Нельзя не понимать, что речь сейчас идет прежде всего об энергетической безопасности, о которой Европа так печется. На сегодняшний день прекращение поставок газа, нефти в Европу для европейцев, да и не только для них, а для всего мира, будет серьезнейшим шоком. Потому что в таком случае цены на нефть уже будут непредсказуемы, как, собственно, и цены на газ. И, самое главное, что замены им пока нет, нет свободных ресурсов, которые позволяют их заместить. Тогда возникает дилемма: либо по-честному, либо никак.

Что это означает для России? Безусловно, часть неотправленного в Европу энергоресурса может быть перенаправлена в другие страны, прежде всего, в азиатские, Восточная Азия, Китай. Часть такого сырья может покупаться через восточные коридоры какими-то инвесторами, если, грубо говоря, нефть будет заливаться в танкер, который будет плавать в море и ждать покупателя. Либо какие-то третьи страны начнут искать пути перераспределения.

- Это выход из положения?

- И да и нет! Например, в России второй месяц подряд цена на бензин медленно, но снижается. Однако, проблема в другом. Конечно, для нас это непростая ситуация, на экспорт энергоресурсов многое завязано. Но прекращение поставок будет и большой бедой для Европы. Потому что Европа, благодаря своей географической близости к России, как к источнику энергоресурсов, всегда имела определенные конкурентные преимущества: транспортно-логистические потоки позволяли ей обеспечивать свой экономический рост именно благодаря тому, что они находились поблизости к этим ресурсам. И если вы посмотрите на темпы экономического роста в Европе, то наиболее сильные европейские страны имеют практически прямой вход в газовые и нефтяные трубы. Германия, прежде всего, а через нее получает и Франция.

Другой пример. Мы говорим о глобальной энергетической Европе, но при этом возникает простой вопрос: где в Европе находятся терминалы для сжиженного газа? В Германии их нет вообще. Во Франции - три. В Испании шесть! Но самое интересное, что эти шесть терминалов работают на 65% мощности, потому что получают они газ только для себя. За все эти годы Европа не построила газовых труб, которые соединяют газораспределительную систему Испании с другими странами Европы, а значит газ просто невозможно перекачать. Строится один от Барселоны трубопровод, который может в перспективе использоваться для перетока. Но больше нет. В основном весь газовый поток шел через Германию, так как она – один из крупнейших газовых рынков, который дальше уже распределял их по всей Европе.

- А Испания откуда получала?

- Из Катара, Алжира и некоторых других стран. Там есть небольшой трубопровод из Алжира по дну Средиземного моря. Частично танкерами возили через Средиземное море. Европе предлагают США, но у них такого объема свободного сжиженного газа нет. Более того, даже ввод в 2024 году очередного экспортного терминала в Луизиане не решает проблему. Внутри США не так развита система внутренних трубопроводов, это узкое место. Строительство новых упирается в местные общины, экологических активистов и в целом "зеленую повестку". После 2024 года пока новых проектов по экспорту СПГ не заявлено. На тех, что есть, США могут на 10% нарастить мощности. Но этого явно недостаточно. Возникает вопрос: Германии, которая благодаря российскому энергоресурсу стала крупнейшей экономикой в Европе и сейчас вынуждена отказываться от этого конкурентного преимущества, зачем ей это надо? Кому выгодно?

При такой ситуации в нормальной рыночной экономике что происходит? Приходят инвесторы и говорят: "Мы проблему решим. Мы будем вкладывать в новые газораспределительные сети, мы будем строить новые терминалы, мы будем создавать перетоки из Испании. Мы вложим деньги". Но им тут же напоминают о политике сокращения выбросов углеводорода, о том, что цель у правительства - достижение безуглеродной зеленой экономики. В ответ, естественно они говорят: "Мы сейчас со всеми этими проблемами справимся, но они временные, а потом-то опять вернемся к "зеленой" повестке. Так зачем же мы сейчас будем вкладывать свои деньги, если через год-два будет та же самая ситуация: меня придут закрывать, потому что скажут, что ты не соответствуешь нормам и так далее". Например, в США прирост добычи газа идет за счет завершения ранее пробуренных скважин. Это в некотором роде использование резервов скважинного фонда. В результате в мае ожидается снижение производительности и нефтяных, и газовых скважин. Итог – рост цен.

Точно такая же ситуация и с углем: европейцы отказались от покупки российского угля, а свой уголь есть – и в Германии, и в Польше, и в Чехии. Там традиционные места угольной разработки, но они их не разрабатывали в силу того, что решили от них отказаться. Они заменяли их газом, во Франции атомной энергией, а немцы вообще отказались от всего, заменяя и уголь, и атомную энергетику ветряками как возобновляемым источником энергии. А сейчас надо разрабатывать! Альтернатива какая? Китай – крупный производитель, но и потребляет он много, у них выработка угольных пластов значительно больше, чем в Европе, приходится экспортировать. Похожая ситуация в Индии – много производят и много потребляют, выработка месторождений высокая. Также нужен экспорт. И к Китаю, и к Индии близкие производители - Индонезия и Австралия, но от Европы они далеко. Опять-таки это фактор роста цен.

На карту поставлена судьба экономики мира!

- Таким образом, когда суммируешь все эти проблемы, то возникает вопрос: либо наши партнеры, в кавычках или не в кавычках, живут какой-то логикой максимум на один год - как-нибудь мы это все сейчас разрулим, а потом все встанет на свои места, либо они просто находятся в ситуации, когда для них, а то и сами для себя роют яму, сами пилят сук, на котором сидят! Вот эта неопределенность, которая в мире возрастает, конечно, создает крайне негативную ситуацию для прогнозирования какого-либо движения.

Поэтому на этом фоне рубли - не рубли – на самом деле, не имеет столь серьезного значения, когда на карту поставлена судьба экономики мира.

- То есть спор уже идет не о валютных обменах, а о развитии всей экономики?

Не проморгай!

- Конечно, потому что как платить рублями - это технический вопрос. Мы говорим, что хотим рублями, потому что вы нам заморозите доллары. Они говорят, может быть, мы вам и заморозим, только мы вам об этом не скажем. Тогда платите рублями, и, как говорят, "на колу мочало, начинай сначала".

- Они-то понимают это?

- Я думаю, что они понимают. Знаете, американцы любят выражение blink – моргнуть, имея при этом в виду отсутствие выдержки, умения держать взгляд глаза в глаза при встрече с соперником. По-нашему, игра в гляделки. У меня такое ощущение, что они сейчас в нее играют: нажимают, блефуют, ждут и смотрят в глаза. Вот мы сейчас еще поддавим, и экономическая ситуация в России настолько ухудшится, что Россия моргнет первой, скажет: "Ну, ладно, пусть будет по-вашему"! А у нас как говорят? "Не проморгай"! Надеюсь, так и будем, свое не проморгаем.