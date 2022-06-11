Главный психиатр-нарколог РФ: безопасной дозы алкоголя и табака не существует

Евгений Брюн рассказал о вредных привычках и минимизации вреда от них

Евгений Брюн Фото: Пресс-служба

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Число людей, обладающих вредными привычками, продолжает расти. Этому способствует как их окружение, так и реакция на происходящие события в России и мире. О том, как понять, что вредная привычка мешает жить, о бокале красного вина за ужином и способах минимизировать вред здоровью от употребления алкоголя и табака рассказал корреспонденту "Интерфакса" после встречи лектория "Здоровая Москва" главный психиатр-нарколог Москвы и России Евгений Брюн.

- Евгений Алексеевич, как понять, что вредная привычка мешает жить? Когда она переходит в зависимость?

- Понять очень просто: у вас есть непреодолимое влечение к употреблению какого-либо психоактивного вещества, например, алкоголя или никотина, то есть сигарет. Это пока будет просто вредная привычка, но потом, со временем, наступит и настоящая зависимость, болезнь, которая помешает вам жить полноценной жизнью, социальной жизнью. Прежде всего - привычка начнет мешать в работе, в отношениях, вы не сможете выполнить данное вами обещание и прочее. Ну и, прежде всего, здоровье: вы начинаете чаще чем-нибудь болеть, не будет настроения без сигаретки или стаканчика какого-нибудь спиртного вечером. Зависимость - это хроническое психическое и поведенческое расстройство, формирующееся в результате употребления психоактивных веществ, сопровождающегося формированием синдрома отмены.

- Что насчет курения? Нужно ли проходить какие-то обследования курильщикам? Как часто их делать и сколько времени это занимает?

- Обследование всегда полезно, особенно курильщикам, потому что риски при курении сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний у курильщика выше, чем у не курящего. Частота обращений зависит от возраста и от соматического состояния, но раз в год обязательно. Нужно проходить обследование, диспансеризация - это большой комплекс обследований, а что касается психиатра-нарколога, чтобы верифицировать зависимость от никотина, мотивацию на выздоровление, у специалиста занимает полчаса в среднем. Сейчас сделать это легко и просто. Например, в Москве работают павильоны "Здоровая Москва", почти в каждом парке, на ВДНХ, много где. Там вы можете быстро проверить свой организм, здоровье своих легких или даже заявить о своей проблеме или привычке к никотину и получить дальнейшую медицинскую помощь в Центре профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского центра наркологии. И самое главное, в удобное вам время по договоренности.

- Есть ли разница в плане вреда для здоровья между сигаретами, вейпом, системами нагревания табака и кальяном? В каких количествах можно их употреблять с минимальным вредом для здоровья?

- Разницы никакой, вред одинаков. Безопасного потребления табака и иной никотиносодержащей продукции не существует, как и алкоголя. При этом вред может быть не очевиден, пострадать от алкоголя и никотина может весь организм, а не только легкие или печень. Именно поэтому важно регулярно проверять свое здоровье.

- А что по алкоголю? Известная теория про бокал красного за ужином работает? Есть ли норма принятого алкоголя, которая позволяет человеку не считаться зависимым?

- Этиловый спирт является токсическим веществом, ядом, которое, по определению, не может быть безвредным. Поэтому безопасной дозы алкоголя не существует. Если человек употребляет небольшую дозу алкоголя, он начинает терять "критику своего состояния". У него повышается настроение, он становится более активный, мысли у него скачут, моторика расторможена, он весел, беспечен. Поскольку "критики" нет, ему кажется, если он добавит еще алкоголь, ничего страшного не произойдет - в этом "дьявольщина" и опасность вообще потребления алкоголя. И не важно, за ужином это с красным бокалом или с бутылкой пива в подворотне.

- Можно ли минимизировать вред от употребления алкогольных напитков?

- Как уже сказано, алкоголь является ядом, минимизировать можно, только отказавшись от употребления. Но если все же приходится сесть за стол - можно легкие закуски, нежирную и нетяжелую пищу. Можно картофельное пюре, поскольку картошка выполняет роль своеобразного абсорбента, благодаря которому алкоголь всасывается в кровь медленнее.

- Какой алкогольный напиток можно считать относительно безопасным для здоровья?

- С большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасно - сухое белое вино. Но если это один-другой бокал, разбавленного наполовину водой, в летнюю пору, как сейчас, с долькой лимона. При этом не засиживаться, танцевать, двигаться, и не превращать вечер в простую "пьянку". При таких обстоятельствах один-два бокала сухого вина не нанесут серьезного вреда здоровью взрослого человека.

- Чего точно не стоит делать во время застолья и как быстро восстановиться после него?

- Точно не надо просто долго сидеть, не надо часто поднимать тосты и не надо пить алкоголь большими дозами. Оптимальными будут маленькие дозы спиртного и между ними большие временные промежутки. Точно не стоит запивать спиртное газированными напитками, потому что содержащийся в них углекислый газ усиливает всасываемость алкоголя. Закусывать алкоголь сладостями тоже точно не следует, потому что это может усилить интоксикацию и привести к более тяжелому похмелью.

- Есть ли какие-то способы преодолеть или облегчить похмелье?

- Иногда, к сожалению, человек может не рассчитать количество употребляемого алкоголя, тогда происходит отравление. В случае передозировки алкоголем необходимо больше спать и пить воды. Кефир, бульон или суп вам в помощь. Но если отравление тяжелое, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь! И ни в коем случае не "похмеляйтесь", не надо наслаивать на не переработанный организмом алкоголь новый алкоголь, последствия непредсказуемы.

- Существует мнение, что кофе помогает протрезветь. Так ли это? Можно ли пить кофе во время застолья, чтобы прийти в себя?

- Кофе, кофеин не ускоряют переработку спиртного печенью. Следовательно, концентрация алкоголя в крови не уменьшается. Кроме того, такое сочетание напитков может быть даже смертельно опасно, так как повышается вероятность перевозбуждения нервной системы, что в свою очередь повышает риск смерти от остановки деятельности сердца. Из-за кофе можно незаметно для себя выпить алкоголя больше, чем может позволить себе организм.

- Что насчёт повышения и понижения градуса? Легче ли организму справиться с нагрузкой, если не понижать градус алкогольных напитков?

- Не советую "повышать градус". Начинать употреблять так называемые легкие спиртные напитки, а затем продолжить наслаивать на них крепкие напитки - способ достаточно смертельный. Как и чередование. Это приведет к тяжелому отравлению, интоксикации организма, с вытекающими гарантированными последствиями: скачки артериального давления, тахикардия, тошнота, рвота и так далее. Потому что организму будет гораздо тяжелее переработать данный "способ" употребления алкоголя, а именно "повышения-понижения" градуса, так как потребуются больших затрат своих ресурсов и более длительное количество времени. А алкоголь, как сказано ранее, это яд.