Константин Чуйченко: мы создаем новый вид экспертизы - политологической

Глава Минюста РФ рассказал о работе над гуманизацией тюремных правил

Константин Чуйченко: мы создаем новый вид экспертизы - политологической Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава Минюста РФ рассказал "Интерфаксу" о планируемом внедрении в судебную практику политологических экспертиз, смягчении тюремных правил и скором открытии реестра злостных неплательщиков алиментов.

- Константин Анатольевич, какие новшества ожидаются в сфере судебных экспертиз? Появятся ли их новые виды?

- Мы в целом очень серьезно занимаемся этим направлением. В настоящее время идет работа над тем, чтобы создать новый вид экспертизы - это политологическая экспертиза. Предметом деятельности здесь будет являться исследования в области политологии, прежде всего для определения окраски материалов, действий, событий при исследовании публичных материалов с целью установления наличия либо отсутствия признаков так называемого "политического экстремизма".

Судебная политологическая экспертиза может быть также проведена по делам, связанным с оспариванием в судебном порядке включения организации или физического лица в реестр НКО и иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

В качестве перспективных экспертных направлений сейчас рассматриваются также молекулярно-генетические экспертизы, исследования минералов и изделий из них, оценка бизнеса и исследования по делам, связанных с использованием цифровых валют и цифровых активов.

В настоящее время в ведении Минюста находится 62 судебно-экспертных учреждения, включая Российский федеральный центр судебной экспертизы, девять региональных центров и 52 лаборатории судебной экспертизы. В 2021 году были созданы девять лабораторий судебной экспертизы Минюста России, а в этом году запланировано открытие еще 23 лабораторий.

- Продолжается ли работа над дальнейшей гуманизацией тюремных правил? Какие еще предложения и каких инстанций рассматриваются, помимо обнародованных на портале проектов нормативных правовых актов?

- Недавно мы проводили совещание с руководством ФСИН и представителями общественности и согласовали новую редакцию правил внутреннего распорядка (ПВР). До юридического форума (открытие 29 июня - ИФ) мы эти правила утвердим приказом, соответственно сейчас идет работа уже по редактированию, по вычитке этого большого материала.

Цель документа заключается в том, что исправление осужденных должно проходить в условиях, не унижающих человеческое достоинство. Важное направление – изменение подхода к условиям содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах. Надо учитывать, что их вина в совершении преступления еще не установлена. Плюс все ограничения должны быть разумны и понятны.

Конечно, некоторые вопросы сразу полностью решить невозможно в силу инфраструктурных моментов. Как пример – частота помывок. Сейчас мы приняли решение - все наши новые строящиеся объекты, прежде всего следственные изоляторы, должны быть оборудованы душевой кабиной в каждой камере, чтобы не выводить людей (в душевую комнату - ИФ), а человек сам имел возможность решать, когда ему мыться.

В новых Правилах также уточнены положения о праве подозреваемых, обвиняемых и осужденных на вежливое отношение со стороны сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы. Подозреваемым и обвиняемым будет предоставлена возможность приобретения дистанционным способом не только лекарственных препаратов, но и витаминов, а также глазных линз (при этом по своему желанию можно выбрать аптечную организацию).

Кроме этого, расширится перечень вещей, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету. Увеличивается комплектность одежды (как пример – можно иметь термобелье).

Слепым и слабовидящим осужденным предоставляется право пользоваться техническими средствами для прослушивания аудиокниг, а в исправительных центрах, осужденных к принудительным работам освободят от обязанности присутствовать на построении, если человек заболел.

С учетом предложений, поступивших от Русской православной церкви, в СИЗО будет обеспечена возможность использования евхаристического вина для причастия подозреваемых и обвиняемых.

Мы недавно выставляли проект Правил на общественное обсуждение, получили около ста откликов и предложений. После консультаций с экспертами, правозащитниками и членами ОНК мы учли порядка 30 замечаний.

Хотел бы отметить, что в течение года будет осуществляться мониторинг правоприменения новых правил внутреннего распорядка. Посмотрим, как все будет работать. И уже по результатам продолжим совершенствовать и уточнять ПВР уже с учетом практики.

- На какой стадии находится разработка общедоступного реестра должников по алиментам? Когда ориентировочно ожидается его открытие?

- Законопроект, предусматривающий создание реестра должников по алиментам, согласован и поддержан заинтересованными органами. Предлагается включать в реестр сведения о злостных неплательщиках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам должник будет исключен из реестра в течение пяти дней.

Мы считаем, что создание реестра будет способствовать повышению эффективности и качества принудительного исполнения судебных актов, а также мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей.

- И последний вопрос - в конце июня в Санкт-Петербурге пройдет Х Юридический международный форум. Какие страны будут представлены на форуме? Какие основные темы будут затронуты на форуме и какие цели поставлены перед участниками?

- Действительно, юбилейный Петербургский международный юридический форум стартует 29 июня и будет работать до 1 июля. И, кстати, 28 июня в так называемый нулевой день состоится Молодежный юридический форум.

Основной лейтмотив X юридического форума - роль права в уже изменившемся мире. Тема пленарного заседания - "Право в многополярном мире", а тема самого форума - "Остаться в праве". Основной посыл заключается в том, чтобы путем модернизации права оставить его основным регуляторным механизмом - как на уровне международном, так и на внутрироссийском уровне. Темы самые разнообразные - это и вопрос о необходимости возвращения в международную политику старых добрых принципов международного права, и вопрос невмешательство во внутренние дела (страны - ИФ), о чем, к сожалению, наверное, лет 20 назад перестали говорить.

Также будем поднимать вопрос о ценностях. Мы сейчас понимаем: то, что является ценностью на так называемом Западе, для нас не всегда верно, и у нас должны вырабатываться свои ценности, прежде всего этические, которые опять-таки должны находить свое воплощение в правовых нормах.

Также, естественно, будем рассматривать вопрос о функционировании и деятельности бизнеса, все, что связано с корпоративным правом. Большой блок посвящен работе некоммерческих организаций.

Будет тема, посвященная семейному праву. Я уже сказал о меняющихся ценностях, в том числе, будет рассматриваться вопрос о том, что конституционный принцип брака по российскому праву должен найти свое воплощение и в других правовых нормах.

Естественно не обойдем вниманием правовые основы работы наших служб, это ФСИН и ФССП. Обсудим всё, что связано с модернизацией их деятельности, например, внедрение гуманизации и технологизации. Вообще технологиям и информатизации в праве будет уделено очень большое внимание. Несколько сессий будет посвящено совершенствованию уголовного, гражданского и арбитражного процессов. Перечень дискуссий очень обширный.

И отрадно, что наши международные партнеры и коллеги тоже будут принимать активное очное участие в форуме. Сейчас уже аккредитовались участники более чем из 20 стран. Есть подтверждения от восьми министров юстиции других государств. В рамках форума мы проведем совместное заседание Министров юстиции. Так же свое участие подтвердили статусные гости из стран СНГ, Ирана, Китая, Индии, Монголии, Вьетнама и так далее. И даже несмотря на то, что сейчас происходит в мире, внимание, проявляемое к юридическому форуму, остается на достаточно высоком уровне.