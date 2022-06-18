Замминистра труда: задача правительства - максимально сохранить занятость в условиях новых вызовов

Елена Мухтиярова рассказала о ситуации на рынке труда

Елена Мухтиярова Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - С начала 2022 года ситуация на российском рынке труда находится под особым вниманием: санкции, объявление иностранных компаний об уходе, вынужденная перестройка логистических цепочек. При этом Росстат фиксирует наименьшее значение уровня безработицы – 4%. Но каковы прогнозы к осени и концу года? На этот и другие вопросы в интервью "Интерфаксу" на полях ПМЭФ-2022 ответила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

- Елена Вячеславовна, как будет складываться ситуация на рынке труда в свете последних событий, санкционного давления на Россию, ухода основных иностранных компаний с российского рынка? Какой ваш оценочный прогноз на текущий год?

- Те вызовы, с которыми мы столкнулись, абсолютно новые. И правительство прилагает все усилия к тому, чтобы максимально сохранить занятость в этих условиях.

По данным Росстата, уровень безработицы в апреле составляет 4% - это минимум в истории Российской Федерации. Здесь, конечно, сказывается и сезонный фактор: апрель – начало активного найма в целом рядом отраслей. Но кроме того, это результат той совместной с регионами работы, которой мы упорно на протяжении последних полутора лет занимались.

Система службы занятости подошла к новым вызовам максимально мобилизованной. С опытом антикризисной работы, когда после пандемии у нас был год для восстановления занятости до докризисных показателей. То есть, у центров занятости уже была практика адресной работы, индивидуального подхода к предприятиям и соискателям, понимание "болевых точек" локальных рынков труда.

Я думаю, те прогнозы по росту безработицы в ее среднегодовом значении, которые ранее были даны, будут несколько скорректированы в меньшую сторону, учитывая текущие показатели и динамику. Правительство продолжит реализовывать все необходимые меры, чтобы сохранить высокий уровень занятости и минимизировать последствия для рынка труда.

Минтрудом развернут очень подробный ежедневный мониторинг ситуации. Мы, по сути, стараемся реагировать не на уже свершившийся факт, когда, например, предприятие остановило работу, а предпринимать активные действия заранее с тем, чтобы максимально либо отсрочить высвобождение, взяв время на поиск необходимых вакансий для сотрудников, либо предотвратить его вовсе.

Для этого принят пакет мер, в том числе и финансовых, ориентированных как на работодателей, так и на работников. Всего программами поддержки будет охвачено более 1,5 млн потенциальных пользователей. В числе этих мер: временный перевод сотрудников к другому работодателю; организация переобучения на базе службы занятости, переобучение на самом предприятии, если идет изменение технологического процесса или производственной цепочки под новое оборудование, временные работы.

Как, например, в случае с ИКЕА. Еще до того момента, когда компания объявила о закрытии, уже были желающие трудоустроить специалистов. Но, а кроме того, мы с вами уже читаем и заявления о том, что заводы хотели бы купить.

- Потому что бизнес уже налаженный?

- Конечно. У нас есть рынок сбыта, он остается, следовательно, и бизнес востребован, поэтому спрос на него есть.

Сложности сейчас не столько с уходом иностранных компаний, а больше с разрывом логистических цепочек. Поэтому ситуация с занятостью будет варьироваться от отрасли к отрасли. При этом могут открыться новые ниши для развития российского бизнеса и создания рабочих мест.

С марта мы видим приблизительно одинаковый коридор колебаний численности зарегистрированных безработных: 670-695 тысяч человек.

Все официальные сведения по простоям, по неполной занятости отрабатываются на 100%. Но у нас есть еще один индикатор. Мы дали доступ субъектам к детальной информации, основанной на данных Пенсионного фонда. С прошлого года работодатели обязаны при наступлении кадрового события – расторжении либо заключении трудового договора – на следующий день информировать о том, что такое событие состоялось. Это как раз те данные, которые могут использоваться превентивно.

Например, на предприятии не объявляют ни простой, ни неполного дня, - просто говорят работникам: давайте расстанемся по соглашению сторон, а вы просто без претензий подпишите заявления. Эти моменты на самом деле более сложные. Но их нужно вовремя фиксировать и разбирать.

Еще один пример - расторжение трудовых договоров в мае. В основном, конечно, это сезонный фактор – сокращение совместительства или срочных трудовых договоров характерны для сфер образования или ЖКХ, а это достаточно большой объем. Но есть и отдельные ситуации, когда работникам предприятий предлагают расторгнуть договоры по соглашению сторон. Министерство детально разбирает поступающую информацию во всем кадровым событиям, чтобы корректно среагировать.

- То есть можно ли говорить, что ситуация на рынке недраматичная, спокойная?

- Да, ситуация относительно спокойная, но это не повод снижать набранный темп. Летом на рынке труда традиционно некоторое затишье, но для нас эта пауза – как раз время для превентивной работы. Наша задача - задействовать все возможные инструменты, чтобы сгладить любой негативный сценарий.

- Государственных денег достаточно для поддержки стабильности и оказания помощи?

- Да. По крайней мере сейчас все необходимые ресурсы предусмотрены.

- Уход иностранных компаний, выходит, в массе своей, это не уход, а смена собственника скорее?

- Пока да. Есть и прецеденты ухода, но пока в тех сферах, где это произошло, потребность рынка в кадрах высока и позволяет подобрать интересные для специалистов вакансии. В целом с точки зрения предложения сейчас ситуация довольно благоприятная. Количество вакансий в банке служб занятости на протяжении последних месяцев устойчиво растет. Сейчас это уже более 2,3 млн позиций.

- Безработица может достичь по году уровня в 6,7%, как заложено сейчас в макропрогнозе?

- Еще при презентации прогноза представитель Минэкономразвития отмечал, что прогноз по безработице с учетом складывающей ситуации может быть пересмотрен. Полагаю, что в июле, когда будет представлен обновленный макропрогноз, прогноз по уровню безработицы будет скорректирован.

- Эксперты говорят, что к осени ситуация на рынке труда РФ может поменяться. С чем это может быть связано?

- С одной стороны, действует человеческий фактор: когда хочется летом отдохнуть, а потом уже искать работу по осени. Многие выпускники вузов берут лето в качестве паузы, а приступают к активному поиску работы в сентябре.

Плюс к этому – сезонные работы. Сейчас ведь помимо исторического минимума по безработице фиксируется исторический максимум по предложению вакансий. У нас на "Работе России" таких цифр раньше не было: 2 млн 300 тыс. предложений о работе, это плюс 700 тысяч к марту этого года. Здесь много сезонных вакансий, но и предложений о постоянной работе тоже немало.

Большой запрос как на инженерные специальности, так и рабочие. К сожалению, порой еще бытует мнение, что по рабочим специальностям – маленькие зарплаты. А на самом деле сейчас это уже далеко не так. Например, средняя зарплата сварщика 90 тыс. рублей. Востребованность рабочих специальностей очень высока. Уверена, со временем престиж квалифицированного труда возрастет. Правительство работает в этом направлении, например, в рамках проекта "Профессионалитет".