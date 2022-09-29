Максим Древаль: определяющим навыком с точки зрения успеха является способность быстро учиться и узнавать новое

Генеральный директор общества "Знание" рассказал, какие проекты планируется запустить в ближайшее время

Максим Древаль: определяющим навыком с точки зрения успеха является способность быстро учиться и узнавать новое Фото: Пресс-служба

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль поделился историей Общества до и после перезагрузки, а также рассказал о том, почему просветительские проекты набирают популярность среди молодых людей и какие новые инициативы организация запустит в ближайшее время.

- Максим Алексеевич, чем сегодняшнее Российское общество "Знание" отличается от того, что было в СССР? И в чем они похожи?

- В Советском Союзе главной ценностью просвещения были сами знания, потому что дотянуться до них было достаточно тяжело. Сейчас объем доступной информации гораздо больше. Иногда кажется, что знаний так много, что определить, какие истинные и достоверные, практически невозможно. Приоритеты в просвещении тоже меняются. Теперь выступление спикера - это не только передача знаний, но и личный пример, вдохновение, мотивация, наставничество. Важно, чтобы знания не просто были в свободном доступе, а были качественными и актуальными, а также помогали ориентироваться в массивном потоке информации. В этом современное Общество "Знание" отличается от советского - в смещении фокуса.

У нас поменялась роль наставника, сильно возросла важность и достоверность контента, изменился запрос к его форме. Знания как информационный контент конкурируют с развлекательным контентом и мероприятиями. И форматы последних постоянно меняются, отвечая актуальным запросам аудитории, значит, и форма знаний тоже должна меняться, чтобы быть конкурентоспособной. Это приводит нас к изменениям: постоянным экспериментам, соавторским проектам вместе с молодежью, присутствию на всех платформах.

Но есть и то, что мы бережно сохраняем, - это наследие советского Общества "Знание". Статус лектора, просветителя, его значимость в обществе, ценность в государстве не меняется, наша задача повысить его. В этом заключается миссия и советского Общества "Знание", и современного. И современные форматы позволяют сделать знания и выступления лучших лекторов доступными. Поэтому сейчас нам нужно мощное сообщество спикеров, чтобы поддерживать и масштабировать статус лектора и просветителя. Ряд проектов мы как раз запустили с начала перезагрузки. Это и конкурс для просветителей "Лига Лекторов", и премия "Знание", которые призваны подчеркнуть высокий статус просветителей в нашей стране, и показать, насколько и государство, и общество ценят их работу.

- Сколько на сегодняшний день участников общества? И что это дает школьнику или студенту, особенно в регионах, помимо участия в каких-то крупных мероприятиях? И почему для них должно быть важно такое участие, в чем мотивация?

- Что касается участников, у нас их два типа. С одной стороны, это слушатели, те, кого мы просвещаем. Таких с момента старта перезагрузки уже более 50 млн уникальных человек. Мы фокусируемся на молодежи - это люди до 35 лет, в стране таких примерно 40 млн. В конце прошлого года мы проводили измерение - более 35% молодежи знали и проектах Общества "Знание" или участвовали в них. Но уже сейчас по разным нашим проектам видно, что аудитория - это не только юные слушатели, но и люди старших поколений. Поэтому никогда не поздно и никогда не рано просвещаться, развиваться, учиться новому.

У нас получается создавать действительно интересные мероприятия именно потому, что аудитория сильно расширяется. В этом году прошел наш третий марафон "Знание", событие такого масштаба проходит два раза в год: это несколько площадок по всей стране, три дня, топовые спикеры, разные форматы. Марафон за эти три дня собрал 150 млн просмотров в интернете, это только то, что мы можем посчитать. Еще есть просмотры на телевидении, на экранах в городе, на партнерских площадках, - в сумме это колоссальный охват.

Помимо аудитории слушателей есть еще аудитория лекторов, это тоже наши участники. Нам удалось собрать в своих рядах уже более 8 тыс. лекторов. На начало перезагрузки их было пару сотен - им мы особенно благодарны за преданность своему делу. Мы приложили много усилий, чтобы расширить это сообщество. Сначала это были и учителя, и преподаватели, но дальше сообщество росло вместе с вовлечением представителей самых разных профессий: и инженеров, и ученых, и режиссеров, и спортсменов, и государственных деятелей. Для кого-то это первый опыт публичных выступлений, и мы помогаем развивать их таланты лектора, для кого-то это уже было таким призванием.

И вот зачем это молодежи: мы сейчас живем в такое время, когда все очень быстро меняется, профессии и индустрии трансформируются, информация устаревает. Этот темп постоянно нарастает. И каждый раз - это мотивация к новым знаниям, к обучению. Ты можешь сменить несколько профессий за свою жизнь, либо внутри одной профессии постоянно трансформироваться, следить за тем, как меняются рынки и индустрия. Определяющим навыком с точки зрения успеха является способность быстро учиться и узнавать новое. Общество "Знание" как раз удовлетворяет этот запрос, который наиболее актуален в наше время.

Но не все люди достаточно мотивированы, не все верят в себя, поэтому мы к каждому ищем персонализированный подход. Тем, кто уже осознает свою ценность, верит в себя и хочет узнавать новое, мы даем новые возможности и знания, встречи с теми людьми, которые помогут им реализовать себя. Других мы, наоборот, стараемся "зажечь" через примеры людей, их историю успеха, более простые форматы - "Лига Знаний", где в игровой форме вовлекаешься в процессы просвещения, через театры и кино. Посредством органичной, нативной среды узнаешь что-то интересное, пробуешь, у тебя получается, и запускается процесс мотивации. Ты постепенно начинаешь верить в себя. От какого-то косвенного мотиватора, например, развлекательного контента или популярного спикера, интересного формата ты переходишь к внутреннему мотиватору, чувству ценности самих знаний, которые получаешь.

- Взаимодействует ли Общество с российскими детскими и молодежными организациями? Не подменяют ли они друг друга по целям? Есть ли уже видение взаимодействия с новым движением детей и молодежи?

- Мы всегда руководствуемся принципом: если кто-то делает что-то хорошее, успешное, мы лучше им поможем, чем будем пытаться делать то же самое. Таким образом, у нас уже более 100 партнерских соглашений с разными организациями и совместные проекты с ними по различным темам. Например, с "Большой переменой". Они постоянные участники наших проектов. "Большая перемена" - конкурс, который существует уже несколько лет, и его участники и победители постоянно участвуют в наших лекциях, экскурсиях, марафонах, мы делаем совместные мероприятия. Вместе с "Росмолодежью" мы открыли Центр знаний "Машук", где учим тех, кто учит. Это образовательный кластер, где учатся лекторы, просветители, учителя, преподаватели. Таких партнерств огромное количество, они дополняют друг друга и совсем не дублируют.

Если говорить о движении детей и молодежи, то как раз, когда оно начало зарождаться, и ребята начали креативить, думать про то, каким оно будет, мы дали им разные инструменты, активности, которые могут войти в движение. Это было летом в детских лагерях, ребята участвовали в разных форматах всестороннего развития: спорт, добрые дела, просвещение, знание, культура и искусство. Мы рассчитываем, что такие проекты, как "Школьная Лига Знаний" и "Школьная Лига Лекторов", станут неотъемлемой частью нового движения.

- Нет ли сходства с TED?

- TED - это один из форматов, который использует Общество "Знание". У TED нет игровых чемпионатов, спектаклей, кино, нет того объема мероприятий, который мы организуем. Это просто выступления.

Просветительской организации такого же формата, как Общество "Знание" не было ни в России, ни в мире. Объем контента, который мы снимаем за год, - 2 тыс. часов. И это только маленькая кроха того, что делает Общество "Знание". Нет такого, что мы кого-то копируем, хотя, может быть, было бы здорово у кого-то что-то подсмотреть, но приходится изобретать.

- Как и кем формируется контент марафонов и других мероприятий "Знания", учитывая, какое огромное количество разнообразной информации сейчас существует? Есть ли какие-то критерии, ориентированные на интерес, актуальность, может быть, ответы на запросы аудитории? Существует ли принцип обратной связи, когда именно участники общества формируют повестку марафонов и выбирают спикеров?

- Мы постоянно взаимодействуем с нашей аудиторией - это и опросы, которые мы проводим; и обратная связь после каждого выступления, которую мы запрашиваем у ребят: что они думают о спикере, о его лекции или формате взаимодействия. За год проходят десятки тысяч выступлений, сотни мероприятий, и мы постоянно накапливаем информацию о том, кто интересен, какие темы, форматы, как это отличается по регионам. Каждый раз на основе этого мы составляем программу мероприятий, в том числе марафонов. Ещё есть молодежная редакция внутри "Знания", это ребята, которые принимают участие в формировании и контент-стратегии, и программ мероприятий, и сами участвуют в съемках на марафоне, в интервью спикеров. То есть работает принцип "молодежь для молодежи".

Также присутствует и значительная доля соавторства на марафонах - это вопросы от аудитории. Последний марафон, например, наполовину состоял из диалога ребят со спикерами. У нас очень талантливая и умная молодежь, их вопросы содержательные. Они направляют тематику марафона в сторону своих интересов, направляют спикера. Таким образом, мы вместе создаем и наполняем марафон. При этом вопросы спикерам придумывают и задают сами ребята.

- Как ребята узнают о мероприятиях, как формируется аудитория?

- Есть конкурсная основа, потому что желающих сильно больше, чем мест. Обычно за несколько недель до мероприятия уже нет мест, но так было не всегда. Когда только стартовала перезагрузка год назад, залы заполнялись наполовину, и нам нужно было активно приглашать участников. Сейчас они бьются за места. С одной стороны, грустно, что не все могут попасть очно, но, к счастью, они могут учиться онлайн. Мы также привозили ребят из Луганской и Донецкой Народных Республик, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей. Там тоже есть свои проекты, конкурсы. Ребята борются за возможность встретиться со спикерами и пообщаться вживую.

- Ребята хотят пообщаться или послушать спикера? Они идут ради интереса?

- Кто-то хочет встретиться со спикером, кто-то идёт на тему. Кто-то знает уже бренд "Знание", бренд марафонов, и хочет там оказаться, потому что это будет очень увлекательное мероприятие. Кому-то известно, что это целое сообщество, и ребята взаимодействуют, находят новых друзей, знакомства, проекты. А кто-то попадает потом в само "Знание" или в какие-то партнерские организации, некоторых спикеры приглашают на стажировки. У всех свои цели, которые связаны с развитием, новыми возможностями и встречами.

Спикеры тоже раскрываются, они видят, что для ребят это ценно, видят горящие глаза, вдохновляются этим и готовы отдаваться и делиться знаниями. От марафона к марафону видим, как они усердно готовятся к лекциям, активно отвечают на вопросы. Это взаимная история, налаживание контакта между поколениями. Так формируется подлинное наставничество.

- Ставит ли перед собой Общество задачу развития критического мышления или речь идёт, скорее, о расширении кругозора и профориентации?

- Профориентация - естественно, и критическое мышление - абсолютно да. У нас огромное количество выступлений и контента посвящено этой теме. Особенно сейчас, когда объем фейков в интернете на порядок превысил предыдущие периоды, важно помогать молодежи уметь критически анализировать информацию, работать с ней. Есть разные выступления, лекции, видеоуроки, связанные с гибкими навыками на этот счет. На один из наших просветительских марафонов мы приглашали пранкеров, которые рассказали, как делается пранк. Это хороший способ развить свое критическое мышление, когда ты видишь с другой стороны, как это происходит. Мы постоянно на разных примерах помогаем ребятам учиться работать с информацией.

- Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы Российское общество "Знание" было интересным и востребованным у детей и их родителей и не превратилось в аналог советской организации с огромной инфраструктурой, но с невысокой отдачей?

- У меня нет информации по отдаче советской организации, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение не могу. Ничего плохого по большому счету в большой инфраструктуре я не вижу, она помогает знанию стать доступнее. У нас девять студий по стране, представительства в каждом регионе. Это сильно помогает быть там, где ребята, и находить таланты со всей страны, просветителей.

Как оставаться интересным? Раньше достаточно было найти какой-то хороший формат и его удерживать. Сейчас если ты остановился, ты уже проиграл. Каждый раз ты должен придумывать что-то новое, удивлять, восхищать, превосходить, быть динамичным и гибким. Что-то получается, что-то нет, но именно то, что мы постоянно двигаемся, позволяет нам оставаться интересными.

- Какие новые проекты Общество запустит в ближайшее время и в каких цифровых проектах планирует принять участие?

- У нас постоянно запускается что-то новое, стартуют новые сезоны, форматы флагманских проектов. Например, стартовал новый сезон "Лиги Лекторов", и он тоже изменился. Теперь это соревнование идет в течение девяти месяцев, в нём появились региональные этапы. Каждый сезон мы поддерживаем победителей призами и обучением. Не только победители, но и финалисты становятся лекторами Общества "Знание".

Буквально на днях прошел гранд-финал первого сезона интеллектуальной викторины "Лига Знаний". Это финал трех туров, где мы узнали самую эрудированную команду в этом сезоне. Следующим этапом в рамках "Лиги Знаний" стартуют несколько направлений. Отдельно будет школьная лига, студенческая, "профессиональная" лиги, регистрация на первые две уже идет на нашем сайте.

В просветительском конкурсе сценариев документальных фильмов "Умное кино" стартовал студенческий трек. А недавно прошел сезон для профессионалов и полупрофессионалов, где мы отобрали 35 просветительских научно-популярных и документальных фильмов, которые мы поддерживаем. Их представят в декабре на фестивале документального кино в Москве. В студенческом треке смогут участвовать ребята, которые хотят попробовать себя в новом творческом направлении: продвигать видео, создавать просветительское кино и полезный контент.

Совсем недавно закончился прием заявок на главную просветительскую премию в стране - "Знание", которой награждаются лучшие просветители и просветительские проекты за год. Церемония состоится в декабре в Кремлевском дворце. Эта ежегодная премия впервые присуждалась в прошлом году 28 победителям. В этом году отбор ужесточился, количество членов жюри увеличилось, добавились экспертная комиссия и экспертный совет. На предварительном отборочном этапе заявки будут оцениваться экспертной комиссией из числа партнеров "Знания", далее заявки рассмотрит экспертный совет, в который вошли более 100 авторитетных экспертов из разных сфер, который сформирует шорт-лист.

В ноябре вошедшие в шорт-листы номинанты проведут очную защиту своих проектов и инициатив перед членами почетного жюри. С 10 ноября по 5 декабря на сайте премии пользователи смогут выбрать лучшего просветителя и просветительский проект года в народном голосовании.

- Более 10 лет вы успешно занимались предпринимательством в образовательной сфере. Почему вы решили возглавить этот государственный проект, какие задачи ставите в нем перед самим собой?

- Хорошим бизнесменом и государственным общественным деятелем двигают одни и те же мотивы, потому что хороший бизнесмен, это, как правило, успешный бизнесмен. Это тот человек, который создает продукт, компанию, организацию, команду ради того, чтобы созидать. Он хочет создать что-то нужное для людей, повлиять на их жизнь, изменить ее в лучшую сторону. И только после этого уже идут деньги. То есть деньги - это следствие, и некоторый необходимый инструмент для жизни бизнеса, но не цель. Бывают исключения, но особенно, если говорить про стартапы, про построение сложных новых продуктов, когда мотив - деньги, это всегда приводит к неправильным решениям, и компании не получается. Общественным государственным деятелем двигает то же самое. Эта тяга создавать что-то нужное привела меня сюда.

Это был органичный шаг, потому что я всё время занимался образовательными проектами, мой бизнес всегда был на стыке образования, просвещения, развития людей. Сферы были разные, но это всегда было обучение. И международный бизнес, который я строил, тоже был связан с обучением. Здесь - другая форма, это вызов для меня, это новый интересный опыт.

Я предполагал, что в какой-то момент окажусь в госуправлении. Думал, что немножко позже, но жизнь такая динамичная, все происходит быстрее, чем я думаю. Я очень рад и, действительно, здорово, что получается создавать что-то, что позитивно влияет на людей, дает им новые возможности развиваться.

Когда предпринимателя спрашивают, куда он идет, обычно это какая-то романтичная миссия, она должна быть достаточно далекой, достаточно амбициозной, но достижимой. Я ставлю две цели - сделать знания модными, чтобы молодые ребята понимали, что это круто - постоянно развиваться. А, с другой стороны, чтобы те, кто знаниями обладают, считали своим долгом делиться этими, - передавать знания, быть наставником для кого-то. Это главные приоритеты сейчас.