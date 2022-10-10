Вице-президент СПбМТСБ: РЖД в статусе оператора товарных поставок биржи изменит практики рынка топлива

Антон Карпов рассказал о перспективах развития биржевых торгов в сфере ОТП

Антон Карпов Фото: Пресс-служба

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа в последние годы значительно расширила номенклатуру продаж, но основной ее оборот по-прежнему составляют нефтепродукты. Более 25% моторного топлива, реализуемого на внутреннем рынке России, продается на СПбМТСБ.

Еще в 2019 году было подписано соглашение, по которому ОАО "РЖД" стало оператором товарных поставок (ОТП) на СПбМТСБ. Проект должен был сделать максимально прозрачным движение биржевого товара от покупателя до конечного потребителя, но для этого сторонам пришлось преодолеть большой блок технологических проблем, для чего была создана цифровая система оператора товарных поставок РЖД. О том, какие задачи решались на этом пути, какие преимущества теперь открываются на биржевых торгах топливом, а также о перспективах развития биржевых торгов в сфере ОТП в интервью "Интерфаксу" рассказал вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов.

- СПбМТСБ и РЖД завершили создание цифровой системы ОТП при торгах нефтепродуктами. С чего начинался проект и в чем суть нововведения?

- Нагляднее всего суть нововведения проиллюстрирует подход "как есть" и "как будет". Сейчас после заключения договора о покупке-продаже нефтепродуктов на бирже его исполнение с поставкой по железной дороге строится в двустороннем формате. Продавец (нефтяная компания) и покупатель (участник топливного рынка) между собой определяют взаимоотношения по поводу перевозок топлива по ж/д. И если продавец, в обязанности которого входит организация транспорта товара, еще может поддерживать связь с представителями железной дороги, то покупатель на это не имеет никакого права.

Таким образом получается, что весь перевозочный процесс идет без участия лица, которое заплатило деньги за нефтепродукты и ждет их доставки. Чтобы быть в курсе того, что происходит с уже купленным товаром, сейчас покупателям приходится заниматься целой исследовательской работой: выяснять нахождение вагона с товаром, его номер, когда он прибудет на станцию назначения, какие проблемы возникли в пути следования. Параллельно нужно формировать большой комплект документов - товарная накладная, повагонный лист, отметка станции назначения о прибытии груза и прочее. А дальше могут возникнуть истории с простоем вагонов, недогрузом, перетекающие в многомесячные судебные разбирательства.

С одной стороны, кажется, что это привычные еще с прошлого века традиционные бизнес-мелочи. С другой стороны, в век интернета все выглядит уж слишком архаично. Это признают все - биржа, регуляторы, участники торгов и сама железная дорога. В течение нескольких лет СПбМТСБ и РЖД искали варианты цифровизации этих процессов, чтобы выстроить связку между биржей и РЖД, комфортную для всех участников торгов.

- И как все будет происходить теперь?

- По итогам дискуссии мы вышли на верное технологическое решение: дочернее предприятие РЖД - ООО "Цифровая логистика" - стало оператором товарных поставок на СПбМТСБ. Согласно проекту, все будет прозрачно и просто. Через личный кабинет в ООО "Цифровая логистика" все участники процесса могут отследить процесс реализации биржевой сделки. Выглядеть это будет так: продавец и покупатель заключают договор на СПбМТСБ, покупатель в личном кабинете указывает реквизиты и пункт доставки, товар отправляется по назначению. Все стороны видят его в личном кабинете "Цифровой логистики", что резко повышает элемент прозрачности. Подчеркну один важный нюанс: открытым становится не только передвижение груза, но и его конечные потребители.

Второй принципиальный момент: мы стремимся к единому расчету цены транспорта биржевого товара. Пока базово берем для этой цели Прейскурант N10-01, который определяет тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры РЖД. Сейчас ряд продавцов работает по своим стандартам, например, по фактическим затратам, которые могут отличаться от прейскуранта N10-01, и пока мы допускаем это, учитывая особенности разных торговых подходов. Но цель - чтобы вся система работала по единому методическому подходу, чтобы покупатель понимал, сколько будет стоить транспортировка до заключения сделки на торгах.

Расчёт за транспорт будет производиться через клиринг СПбМТСБ, он тоже виден в личном кабинете "Цифровой логистики". Следом появится информация о согласовании такого документа как заявка ГУ-12. Пока эти данные недоступны покупателям, но именно вокруг ГУ-12 всегда возникало много споров между продавцом и покупателем. Теперь же информация о согласовании или несогласовании ГУ-12 будет доступна всем сторонам, что позволит снять большое число вопросов, связанных с организацией транспортировки груза.

Далее в личном кабинете автоматически появятся документы, на получение которых сейчас покупателю приходится тратить силы и время: железнодорожная транспортная накладная (договор перевозки) с отметками об отгрузке товара, с отметками о его прибытии на станцию назначения, данные о сроке нахождения вагонов на станции, о сверхнормативном сроке простоя вагонов. Все данные о недогрузе/перегрузе фактически погруженного товара тоже доступны онлайн участникам сделки в момент оформления транспортной накладной. При этом урегулировать вопросы об объемах поставленного товара (перегруз/недогруз), а также о расчетах за сверхнормативные простои вагонов будут не продавцы и покупатели между собой через претензионный порядок и многочисленные суды. Вместо них этим займется клиринг биржи по информации предоставляемой оператором товарных поставок.

- А СПбМТСБ осилит новый уровень задач? Получается, биржа будет контролировать весь цикл от покупки-продажи до финальной поставки нефтепродуктов...

- Действительно, в периметре биржевой инфраструктуры будет фиксироваться все: заключение договора, клиринг, деятельность оператора товарных поставок. Именно такую задачу ставят перед биржевой инфраструктурой регуляторы, Банк России и Федеральная антимонопольная служба, - контроль грузовых поставок и отношений между участниками рынка, прозрачность работы клиентов. Мы считаем, что нам это под силу, мы долго над этим работали.

То, что 10 лет назад казалось невозможным, сегодня становится реальностью. До внедрения новой технологии мы видели только трейдера, купившего товар на бирже, но не его клиентов, которых может быть свыше десятка от больших нефтебаз до удаленных маленьких АЗС.

ОТП РЖД изменит практики рынка нефтепродуктов, сделает их открытыми. Например, в настоящее время подтверждением исполнения биржевого договора от продавца - контролера поставки является отчет о завершении поставки. В личном кабинете "Цифровой логистики" будут официальные ж/д документы, подтверждающие со стороны перевозчика РЖД, что товар (груз) принят к перевозке, по какому биржевому договору произошла эта отгрузка с указанием номера договора и номера вагона и какой фактический объём поставлен. С точки зрения развития и совершенствования биржевой торговли - это большой шаг вперед.

Кстати говоря, похожий проект Оператора товарных поставок был реализован нами и на трубопроводном направлении отгрузки нефтепродуктов - с компанией "Транснефть", где соответствующие технологии внедрены на ряде ЛПДС компании. Здесь он эффективно работает уже несколько лет.

- Возможно ли увеличение транспортировки нефтепродуктов по системе РЖД благодаря внедрению цифровой системы ОТП?

- Мы надеемся на увеличение сделок на СПбМТСБ за счет нового сервиса. С использованием технологии ОТП будет поставляться часть товара, которая реализуется в рамках внебиржевых договоров, регистрируемых на СПбМТСБ. Внебиржевые договоры по-прежнему отличаются сложным оформлением, а на бирже все автоматизировано. В частности, с "Транснефтью" мы ушли от трехстороннего акта с синими печатями, а срок заключения договора сократился до двух-трех дней.

Одним из основных факторов здесь является качественное планирование. Организация торгов на бирже построена на принципе регулярности и равномерности в проведении торгов, а также, что самое важное, - это гарантия фактической поставки товара, приобретенного на бирже.

- Новая система отлаживалась между СПбМТСБ и РЖД несколько лет. Как быстро к ней смогут подключиться нефтяные компании, у которых свои корпоративные сложности и которые заключают сотни и сотни договоров? И какие преимущества появляются для продавцов, а какие - для покупателей?

- Эти вопросы работы на бирже еще в прошлом году вызвали серьезный диалог с продавцами. Но постепенно позиции биржи и нефтяников сближаются ввиду понимания того, что кратно сокращается объем операционной работы, которую надо делать внутри компании. В отношении нового всегда возникают сложности восприятия. Однако мы планомерно продвигаем идею, что эта технология вскоре станет общепринятой практикой в биржевой торговле, она не разрушает устоявшихся взаимоотношений, а переводит их на качественно новый уровень, упрощает жизнь самих компаний, одновременно делая их более открытыми.

Ключевым преимуществом с точки зрения покупателя становится унификация процессов. Например, рынок очень долго искал решение проблемы с недогрузом и перегрузом, надеюсь, что мы добьемся здесь системного подхода. Еще одно достижение - трекинг, то есть отслеживание груза. В личном кабинете покупатель будет на карте страны видеть движение своей покупки. Это почти как "Яндекс.Такси" - видишь, когда и куда приедет товар. Кроме того, снимаются вопросы поиска документов по ж/д поставкам, сокращается время их оформления, снижаются трудозатраты.

Технически, операционно и для биржевых продавцов, и для биржевых покупателей все становится гораздо удобнее. Конечно, по мере наработки практики ОТП РЖД будут возникать нюансы: как быть, если возникла пробка на линии или произошла нехватка локомотивов. Подозреваю, что жизненные ситуации окажутся богаче, чем мы себе представляем из кабинетов. Но все решаемо, и мы будем оттачивать действия по мере того, как применение системы станет принимать масштабный характер.

- В настоящее время переход на систему ОТП РЖД добровольный? Каковы планы по всеобщему переходу?

- Продавцы, а в их числе все крупные нефтяные компании, имеют внутри себя автоматизированный документооборот, который подстроен под собственные задачи и нужды. Сейчас с крупными продавцами идет выстраивание цифрового взаимодействия. На адаптацию понадобится время, быстро не получится - будем двигаться постепенно, но повсеместно.

Временной план такой: до конца 2022 года со всеми нефтяными компаниями провести тестовые сделки в личных кабинетах "Цифровой логистики", чтобы прояснить, как все это ложится на корпоративные системы учета, что учтено в рекомендациях Биржевого комитета ФАС участникам рынка. А до конца 2023 года планируется перевести на новую технологию всех участников торгов. Будет целый год на то, чтобы понять преимущества, решить проблемы.

С разными продавцами мы находимся на разных стадиях договоренностей. "ЛУКОЙЛ" подписал договор с "Цифровой логистикой" несколько месяцев назад. С "Роснефтью" почти все согласовали, готовимся к подписанию. Подписаны также договоры с "Русинвест" (Антипинский НПЗ) и "ФортеИнвест" ("Орскнефтеоргсинтез"), с остальными компаниями, а также малыми НПЗ ведется работа.

- Сообщение о первой реальной поставке через ОТП РЖД было летом. Продавцом выступил "ЛУКОЙЛ", покупателем - крупный частный трейдер "Петролеум Трейдинг", партии товара были отправлены с нескольких НПЗ "ЛУКОЙЛа", в частности из Перми, и доставлены в Улан-Удэ. Эту пилотную сделку все стороны признали удачной?

- Сделка стала важной вехой, потому что перевела теорию в реальность. Реальные покупатель и продавец провели реальный товар через всю цепочку железнодорожных поставок в системе "Цифровой логистики". Они, действительно, отслеживали в электронном виде, в режиме реального времени, как их вагоны перемещаются в пространстве, точнее, движутся по территории страны. Пилотная сделка прошла удачно - и продавец, и покупатель, и грузоперевозчик почувствовали принципиально другой уровень услуг, предоставляемых биржевой инфраструктурой.

РЖД также положительно оценили начало конкретной работы по перевозке биржевых грузов с применением технологии ОТП. Уже видна значительно большая прозрачность рынка грузоперевозок важнейших для страны товаров. Нельзя забывать и то, что ОАО "РЖД" является акционером СПбМТСБ и новая технология отвечает стратегии компании в части повышения рыночной эффективности, внедрения передовых цифровых технологий.

- Какими будут следующие шаги СПбМТСБ по развитию проекта "Оператор товарных поставок"?

- Проект был представлен рынку на Биржевом комитете ФАС, продемонстрированы итоги теста "ЛУКОЙЛа" и "Петролеум Трейдинг". Идею активно поддерживают Банк России и ФАС. Очень надеюсь, что вскоре мы найдем поддержку и понимание у продавцов и покупателей.

Тематика ОТП РЖД очень перспективна и многогранна. Сейчас мы работаем по нефтепродуктам, потому что это базовый и понятный рынок, на нем проще всего отладить технику. Дальше будем расширяться на минеральные удобрения, лес, уголь - все, что перевозится железной дорогой. Скорее всего, уголь в приоритете, потому что государство ставит задачу решения проблем с ценой при доставке угля (зачастую цена транспортировки угля выше цены его самого).

Со стороны РЖД планируются работы по технологическому совершенствованию системы "Цифровой логистики" на основе полученного опыта, доработке для интеграции со всеми участниками.

В целом проект организации грузоперевозки биржевых товаров с использованием технологии ОТП отвечает стратегии цифровизации товарного рынка, рынка грузоперевозок и реализации пунктов национального плана развития конкуренции.