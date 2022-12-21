Эксперт Роспотребнадзора: эпидсезон по гриппу и ОРВИ пока набирает обороты

Наталья Пшеничная рассказала о ситуации с коронавирусом и особенностях распространения гриппа после пандемии

Наталья Пшеничная Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Начало 2020 года ознаменовалось появлением нового, ранее неизвестного вируса, который спустя три года уже не вызывает паники у граждан, а воспринимается уже чем-то привычным, как грипп или ОРВИ. О том, как прошел еще один год с COVID-19, будет ли новый подъем заболеваемости и как будет дальше развиваться ситуация с гриппом и ОРВИ, в интервью корреспонденту "Интерфакс" Марии Щеголевой рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- Пандемия коронавируса с нами уже почти три года. Как прошла борьба с вирусом в этом году? Как можно сейчас охарактеризовать ситуацию с коронавирусом в стране?

- В целом 2022 год был напряженный по COVID-19: пришел новый геновариант "омикрон", вызвавший самый мощный подъем заболеваемости с начала пандемии. Но мутации вируса пошли по пути увеличения трансмиссивности (заразности - ИФ) и снижения вирулентности (степени поражения организма - ИФ), что, в итоге, стало переломным моментом в развитии пандемии.

Болели больше, но, в целом, легче, чем раньше. При этом вирус продолжал активно мутировать. Образовывались новые подварианты внутри "омикрона". Самое главное, что эти мутации не привели к увеличению удельного веса тяжелых форм. Вирус хоть и ускользал от иммунного ответа, вызванного предыдущими вариантами ковида или вакцинацией, он не приводил к более тяжелому течению заболевания. Иммунная память к близкородственному вирусу уже была.

- Стоит ли ожидать нового подъема заболеваемости, как это было в феврале этого года? Будет ли он взрывным или вирус уже теряет свои силы и нового массового числа новых случаев не ожидается?

- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 сейчас относительно спокойная. Ежедневно регистрируется 6-7 тысяч новых случаев. Но сезонные коронавирусы - это исторически "зимние" вирусы, поэтому и COVID-19 может о себе сегодня напомнить. Думаю, что в любом случае существенного подъема заболеваемости не будет. Население уже хорошо знакомо с вирусом: кто-то вакцинировался и ревакцинировался, кто-то успел несколько раз переболеть. В любом случае, уязвимость сейчас к нему не та, что в начале пандемии.

- Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус недавно заявил, что около 90% населения мира обладает определенным уровнем иммунитета к COVID-19, выработанным в результате болезни или вакцинации. Как можно оценить коллективный иммунитет к коронавирусу в России?

- К концу 2022 года коронавирус для нас уже не является новой инфекцией. Иммунная система большинства людей знакома с ним достаточно хорошо, благодаря либо вакцинации, либо перенесенному заболеванию. В связи с тем, что иммунная прослойка в России достаточно высокая, мы не видим значительной активизации эпидемического процесса.

- Также в ВОЗ заявляли, что ситуация с пандемией коронавируса улучшается, и в обозримом будущем пандемия может закончиться. Согласны ли вы с этими заявлениями?

- В начале ноября 386 экспертов из 112 стран мира, в том числе из России, собравшись на специальной междисциплинарной площадке DELPHI, рекомендовали прекратить воспринимать COVID-19 как угрозу для общественного здоровья. Это также свидетельствует о том, что пандемия вступает в финальную фазу, но о ее завершении говорить преждевременно.

Мы видим, что в разных странах мира периодически регистрируются подъемы заболеваемости. Обычно это связано с проникновением в страну новых подвариантов "омикрона", хотя они уже не приводят к большому росту госпитализаций. Тем не менее, чтобы не пропустить появление каких-либо новых опасных мутаций, мы продолжаем пристальный мониторинг ситуации по COVID-19.

- В период пандемии коронавируса в России был высокий охват вакцинацией от гриппа, число заболевших гриппом было минимальным. В этом году грипп вернулся. На сегодняшний день, как много случаев заболевания гриппом отмечается в России?

- Эпидсезон по гриппу и ОРВИ пока набирает обороты. Полагаю, что где-то в районе новогодних праздников ситуация станет менее напряженной, если мы будем соблюдать меры профилактики. Но это не значит, что инфекции все куда-то исчезнут. Возможно, в феврале-марте будет также некоторый рост заболеваемости различными ОРВИ, в том числе и COVID-19. Этому будет способствовать влажная и слякотная погода, нахождение людей в закрытых помещениях без хорошего проветривания - все это создает условия для циркуляции вирусов ОРВИ. Поэтому, надо регулярно проветривать помещения.

На сегодняшний день показатель заболеваемости вырос почти на 16% по сравнению с предыдущей неделей. Все это говорит о высокой интенсивности эпидпроцесса.

После начала пандемии COVID-19, где-то с середины весны 2020 года, респираторные вирусы, в том числе грипп, активно не циркулировали. Это привело к тому, что иммунная память к близкородственным штаммам различных вирусов, с которыми организм сталкивался раньше, ослабла. Поэтому восприимчивость к респираторным вирусам, в том числе и свиному гриппу AH1N1, который привел к пандемии в 2009 году, может быть выше по сравнению с прошлыми годами.

- Почти во всех регионах обнаружен грипп АН1N1, известный как "свиной". Может ли продолжиться распространение этого варианта в регионах? Чем опасен данный штамм гриппа? Защищают ли применяемые в этом году вакцины от этого штамма?

- В нынешнем эпидсезоне, действительно, активизировался вирус гриппа АH1N1, вызвавший пандемию гриппа в 2009 году. Этот вирус отличается способностью размножаться не только в верхних, но и в нижних отделах дыхательных путях, вызывая уже на третий-пятый день болезни вирусную пневмонию. Это делает его похожим на предшествующие варианту "омикрон" вирусы SARS-CoV2.

Все зарегистрированные в России вакцины от гриппа эффективно защищают от этой инфекции. В состав трехвалентной вакцины входят антигены вирусов гриппа типа А, относящихся к подтипам А/H1N1 и A/H3N2, а также типу В линии Victoria или Yamagata.

- Нужно ли вводить ограничительные меры, подобные тем, что были введены во время распространения COVID-19, для предотвращения распространения заболевания?

- Нужно ли вводить какие-либо ограничительные меры, каждый регион решает самостоятельно, в зависимости от текущей эпидситуации. На федеральном уровне в этом необходимости нет. Но для предотвращения заболевания достаточно соблюдать элементарные противоэпидемические меры. Регулярно мыть руки - с мылом или антисептиком. Приходя домой, вымыть лицо, промыть водой носовые ходы. В общественных местах - транспорте, супермаркете, во время зрелищных мероприятий - целесообразно надевать маску, придерживаться дистанции не менее 1-1,5 м.

И обязательно оставаться дома, если вдруг все же заболели, чтобы не разносить инфекцию.