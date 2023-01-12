Гендиректор ЭТП "РТС-тендер": дальнейшее развитие электронных торговых площадок обеспечат коммерческие закупки и сервисы для поставщиков

Владимир Лишенков рассказал о перспективах на рынке закупок и торгов и о ситуации с импортозамещением

Гендиректор ЭТП "РТС-тендер": дальнейшее развитие электронных торговых площадок обеспечат коммерческие закупки и сервисы для поставщиков Фото: Пресс-служба

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Электронизация и регламентация закупок госзаказчиков и госкомпаний, аналогичное движение в сфере имущественных торгов фактически исчерпали возможности для интенсивного роста рынка электронных торговых площадок (ЭТП). Дальнейшее развитие этого рынка возможно за счет сегмента коммерческих закупок, а также усовершенствования и появления новых сервисов для поставщиков. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал гендиректор ЭТП "РТС-тендер" Владимир Лишенков.

- В настоящее время на рынке закупок и торгов действуют десятки ЭТП. Но большая его часть, как в количественном (по числу процедур), так и в денежном выражении приходится на восемь ЭТП для госзакупок. Какова ситуация на этом рынке и каковы его перспективы - следует ли ожидать его дальнейшей централизации или наоборот - децентрализации?

- Рынок ЭТП стал консолидироваться несколько лет назад с усилением регулирования в крупнейшем сегменте - закупок госкомпаний. Этот процесс начался, когда закупки госкомпаний у субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства - ИФ) были регламентированы по аналогии с госзакупками и переведены на восемь федеральных площадок (так называемые спецторги - ИФ), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок.

В этих экономических реалиях, усиленных санкционным давлением, дальнейшее масштабирование бизнеса на ограниченном рынке стало затруднительным для "негосударственных" ЭТП. Для того, чтобы конкурировать с "большой восьмеркой" на том участке, что остался, им требовались большие вливания - экономические, технологические. Речь идет об "остатках" сегмента закупок госкомпаний и о коммерческом сегменте.

- Почему "об остатках"?

- Доля закупок госкомпаний, которые они могут проводить и проводят на любых площадках, сокращается. Большинство крупнейших госкомпаний наращивают долю закупок у малого бизнеса. Так, по итогам 9 месяцев доля таких закупок выросла почти до 50%. Конечно, доля спецторгов меньше, но тенденция очевидна.

Практика показывает, что госкомпании, которые начали проводить закупки у малого бизнеса на федеральных ЭТП, постепенно переводят на них, если уже не перевели, и остальные свои закупки. В 2022 году норма о квотировании закупок у субъектов МСП распространилась на все госкомпании. Соответственно, число компаний, использующих федеральные ЭТП, будет расти, как это было и в случае с крупнейшими госкомпаниями.

Есть мнение, что не все госкомпании смогли выполнить квоты по закупкам у малого бизнеса. Таким компаниям придется в 2023 году переходить на закупки в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ) - то есть работать с аккредитованными, федеральными ЭТП.

В текущем году Казначейство планирует запустить закрытый контур ЕИС (Единой информационной системы в сфере закупок), а число специализированных ЭТП возрастет. Можно ожидать, что подсанкционные госкомпании обяжут проводить свои закупки на специализированных ЭТП в электронной форме.

В результате доля закупок, которые госкомпании могут проводить вне федеральных ЭТП, окажется небольшой (на подсанкционные госкомпании приходится порядка половины от общего объема закупок госкомпаний в 2021 году, не менее 20% от оставшегося объема (спецторги) должны проводиться на "госЭТП" - ИФ).

- Если говорить о консолидации рынка в форме M&A, то, если не ошибаюсь, здесь пока отметился только "РТС-тендер" и "Российский аукционный дом" (РАД). Однако подходы к консолидации у компаний разные. РАД приобрела SETOnline как ресурс для получения технических решений, программных продуктов и специалистов. "РТС-тендер", в свою очередь, приобрел B2B-Center и ОТС. Однако они остались самостоятельными бизнесами. Каким видится дальнейшее развитие уже группы компаний?

- Действительно, в 2021 году мы приобрели B2B-Center, а в 2022-м - ОТС. Сейчас, кстати, мы завершили консолидацию с ОТС. Произошло объединение платформ обеих площадок, точнее, объединение команд - платформы "живут" отдельно друг от друга. Но их интеграция позволила создать инфраструктуру, на базе которой пользователям доступно более 60 различных услуг и сервисов в сфере закупок.

Объединение позволило оптимизировать затраты и повысить эффективность в сегменте закупок госкомпаний. Речь идет о том, что лучшие решения обеих площадок были распространены на всех заказчиков и поставщиков по 223-ФЗ, которые при этом продолжают работать в привычном и удобном для них интерфейсе. Впрочем, это касается не только решений, но и собственно закупок - клиентам ОТС (поставщикам и заказчикам - ИФ) стали доступны закупки, которые проводятся на "РТС-тендер", и наоборот. Также произошло объединение ресурсов служб клиентской поддержки.

В целом, инфраструктура группы компаний "РТС-тендер" консолидируется, оптимизируются бизнес-процессы. Передовой опыт распространяется на все компании группы, а неэффективные направления, наоборот, закрываются. При этом B2B-Center продолжит развиваться как классическая площадка для коммерческих закупок. "РТС-тендер" будет развивать направления госзакупок и закупок госкомпаний.

В 2023 году продолжим создавать новые продукты и сервисы. Рассчитываем, что они будут интересны не только поставщикам в рамках госзакупок и закупок госкомпаний, а всем юридическим лицам, которым нужен сбыт. В том числе, в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, в коммерческом сегменте. Впрочем, такие сервисы будут доступны и физлицам, и предпринимателям, которые занимаются производством.

- Можно немного подробней рассказать про коммерческий сегмент? Какая ситуация складывается в нем?

- В коммерческом сегменте электронные площадки используют в основном крупные и средние предприятия, для них снабжение - постоянный процесс, который необходимо обеспечивать. И на бумаге или с телефоном эта история не работает. При этом в коммерческом сегменте крупный бизнес использует сложные, тяжелые решения преимущественно иностранных разработчиков. Потому в настоящее время активно развиваются российские решения, и мы ожидаем в ближайшее время их появления на рынке. И это направление также может стать дополнительной точкой роста для рынка ЭТП.

- В начале 2022 года Россия и российский бизнес столкнулся со значительными трудностями из-за вала очередных иностранных санкций. С какими проблемами столкнулся рынок ЭТП и собственно "РТС-тендер"?

- Да, возникла некоторая неопределенность, когда ряд иностранных компаний решили уйти с нашего рынка, не было понятно, что и как будет с ИТ-рынком, с инфраструктурой по закупкам, но очень скоро все прояснилось благодаря совместному взаимодействию с Минцифрой. Мы тогда заявили, что обстоятельства не должны критично повлиять на отрасль: госзакупки не должны останавливаться, это крайне важно для экономической стабильности страны. Нас услышали и поддержали коллеги, а бизнес после месяца стресса проголосовал своей активностью в торгах.

Частичная мобилизация нас коснулась в меньшей степени, поскольку мы аккредитованная ИТ-компания, все необходимые списки, справки на сотрудников своевременно передавали в Минобороны и т.д.

Также не возникло проблем с обеспечением работы инфраструктуры самой площадки. Три года назад провели большую работу по ее модернизации. Технологически, по мощностям, заложились на пять лет. Понятно, что периодически проводим обновления, но это происходит в плановом режиме. И сейчас вопросов, связанных с развитием ИТ-инфраструктуры, у компании нет - мощностей хватает.

- Какова в компании ситуация с импортозамещением? Ведь "РТС-тендер" является владельцем критической информационной инфраструктуры (КИИ), а к 2025 году на таких объектах не должно остаться иностранного софта. По крайней мере, в составе "критичных" узлов.

- Здесь все в порядке, поскольку вопросами импортозамещения занимаемся с 2014 года. Все иностранное заменили на отечественное. Пока нареканий к отечественным решениям у нас нет, все работает. С точки зрения безопасности это позволило снять многие вопросы.

Планируем и дальше развиваться в этом направлении, поскольку требования по обеспечению информационной безопасности становятся жестче. Много появилось "чувствительной" информации, причем не только у площадок, но и у клиентов, и ее пришлось убрать из открытых источников.

Собственно, обеспечению стабильности работы инфраструктуры и информационной безопасности уделяем внимание постоянно. В марте-апреле прошли через серию DDoS-атак. Мы были к этому готовы и в целом справились с этой историей хорошо. Прежде всего, с точки зрения информбезопасности.

Замечу, что этими вопросами занимается не только "РТС-тендер", но и все наши коллеги по цеху. Безусловно, большое внимание этому уделяет Федеральное казначейство. Соответствующие технические вопросы обсуждаются с площадками с тем, чтобы наша система электронного госзаказа работала как часы.

- Площадки "большой восьмерки" занимаются не только проведением закупок, но и имущественных торгов. Какова ситуация в этом сегменте?

- Три-четыре года назад система торгов госимуществом или госактивами существовала в разделенном виде, как феодальные княжества. На соответствующем сайте публиковалась информация о тех или иных торгах из разных сфер экономики. Причем порядок проведения таких торгов в каждой сфере свой, большая часть из них проводилась на бумаге.

Теперь запущен сайт на новой платформе: информация стала доступнее, процессы прозрачнее. Наступил новый этап, нормотворческий, который должен обеспечить переход на цифровые торги.

Здесь стоит отметить, что в некоторых регионах всю эту историю цифровизировали - перевели все виды торгов в "цифру", унифицировали порядок их проведения. Эффективность - сумасшедшая.

Параллельно шел процесс перевода соответствующих торгов на федеральные ЭТП. Сначала на площадки перевели приватизируемое имущество, потом пять видов имущественных торгов. Тенденция такова, что все виды торгов со временем будут переведены на эти площадки.

Думаю, процесс займет год-полтора. Сейчас этот вопрос находится именно в законодательной плоскости: требуется внести много изменений в различные законы, кодексы, подзаконные акты, приказы. Большую работу проводит в этом направлении Федеральное казначейство.

В целом, если сравнивать это направление торгов с госзакупками, то по регуляторике, качеству нормативной базы, оно отстает лет на десять. Если смотреть по 10-балльной шкале, где 10 - это госзакупки, то имущественному блоку можно поставить только 3 балла, не более. Если сравнивать в технологическом плане состояние государственных и частных информационных систем, то отставание составит примерно года два: здесь имущественный блок набирает 7,5-8 баллов.

Для площадок развитие направления имущественных торгов складывается по-разному. Те из них, что начали инвестировать в это направление 3-4 года назад, находятся в лучшем положении - они имеют определенные наработки, решения и сервисы в этой области. Понятно, что им придется приложить усилия, но если все архитектурно правильно выстроено, то цифровизация новых видов имущественных торгов - не такая сложная задача.

Тем, кто только начнет развивать это направление, придется много инвестировать. Это затратная история, связанная с выстраиванием соответствующих процессов, их цифровизацией и т.п.

При этом потребуется учесть и реализовать в "цифре" различные особенности имущественных торгов: от самих процедур до учета поведения потенциальных инвесторов, которые, как правило, приходят нечасто. Это в госзакупках участники - постоянные пользователи, которые имеют представление, что и как организовано и в части проведения процедур, и в части взаимодействия с площадками, заказчиками.

В случае же с имущественными торгами участник может прийти один раз. Например, для аренды земельного участка, и ему все должно быть понятно и ясно с первого раза. Обеспечение юзабилити интерфейса площадки - не самая простая задача.

В целом и здесь все переводится в "цифру" - это выгодно и для инвесторов, и для продавцов, и для органов государственной власти, которые смогут проводить анализ и строить прогнозы на основе большого массива данных.