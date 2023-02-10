Посол РФ в Турции: готовы помочь "навести мосты" между Анкарой и Дамаском

Алексей Ерхов рассказал, идет ли процесс нормализации сирийско-турецких отношений

Посол РФ в Турции: готовы помочь "навести мосты" между Анкарой и Дамаском Фото: Пресс-служба

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Посол РФ в Турции Алексей Ерхов дал интервью "Интерфаксу" по случаю отмечаемого 10 февраля Дня дипломатического работника, в котором отметил возрастающую посредническую роль Анкары в международных делах, дал оценку процессу нормализации турецко-сирийских отношений и рассказал о роли, которую оказывает Россия в устранении последствий недавнего землетрясения.

- Турция в последнее время зарекомендовала себя как посредник в решении различных кризисных ситуаций – предоставляла площадку для переговоров представителей РФ и США, предпринимала посреднические усилия по урегулированию украинского кризиса, сыграла важную роль в достижении "зерновой сделки" и т.д. Заинтересованы ли мы в том, чтобы Турция сохранила свою роль в упомянутых сюжетах и, в частности, готовы ли мы рассмотреть Анкару в качестве посредника в вопросе украинского урегулирования?

- Могу заметить, что роль Турции в международных делах последовательно возрастает. Этот объективный факт является очевидным результатом высочайшей внешнеполитической активности турецкого руководства, его последовательности и принципиальности, а также, далеко не в последнюю очередь, отлаженной межведомственной координации между теми, кто в Анкаре ведает зарубежными делами.

Разумеется, инструмент посредничества постоянно находится в арсенале Турции, и мы в России это знаем не понаслышке.

Идею посредничества между Россией и Украиной турецкие представители (кстати, далеко не только они), озвучивают регулярно, в том числе на самом высоком уровне, подтверждая готовность своей страны принять на её территории российско-украинские переговоры по урегулированию. Что ж, если кто-то стремится помочь людям помириться и прекратить боевые действия, это в целом заслуживает только положительной оценки. Воистину "блаженны миротворцы".

Однако проблема в том, что одна из сторон – конкретно украинская – категорически отказывается от переговоров, выдвигая для них предварительные условия и даже запрещая такие переговоры законодательно. Это значит, что, по всей очевидности, ставка делается на военное решение. В таком случае говорить о каких-то переговорах едва ли имеет смысл.

- При содействии России в прошлом году начался процесс нормализации сирийско-турецких отношений. Как развивается ситуация на этом направлении? Насколько, на ваш взгляд, для финализации договоренности принципиален вопрос турецкого военного присутствия на сирийской территории?

- Я хотел бы предостеречь вас и многих ваших читателей против несколько упрощенного восприятия вещей. Дескать, решили "нормализоваться" - и сразу помирились. Решили повстречаться – вот немедленно саммит. В политике так не бывает. Каждый контакт, в том числе на высшем уровне, требует огромной работы экспертов, старших должностных лиц и т.д. – словом, очень многих людей, призванных согласовывать подходы, уточнять формулировки, составлять документы, да и много чего ещё делать. Могу Вам со всей ответственностью сказать: работа на турецко-сирийском направлении идёт, идёт очень активно и при самом деятельном участии российской стороны. Мы всегда готовы помочь нашим партнерам в "наведении мостов", налаживании связей и контактов.

А о "финализации", как вы говорите, договоренностей говорить, наверное, еще рановато. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. В конце концов, чудовищная трагедия, разворачивающаяся на наших глазах и на Юго-Востоке Турции, и на Севере Сирии изменила многое – как представляется, для турецкого руководства главной задачей сегодня является ликвидация последствий разрушительного землетрясения. Все остальное отходит на задний план перед необходимостью спасать людей, обеспечивать их теплом, жильем и продовольствием.

- А как Россия помогает в этом деле?

- В одной из наиболее пострадавших от бедствий провинций – Кахраманмараше – развернута операция МЧС России. В ее составе – высококвалифицированные спасатели, врачи, кинологи. В их распоряжении – мобильный госпиталь и инженерная техника. В этой же провинции работает и отряд строителей, направленных туда со строительства АЭС "Аккую". В общем, помогаем как умеем, а умеет это делать наше МЧС очень и очень профессионально.

- В мае в Турции пройдут президентские выборы. Насколько нынешний уровень отношений между Москвой и Анкарой зависит от конкретных персоналий в турецком политическом истеблишменте? На Ваш взгляд, есть ли у политических сил Турции консенсус в пользу сохранения курса на развитие отношений с Россией вне зависимости

от внутренней политической конъюнктуры?

- Очень и очень гипотетический вопрос, гадать не хочу. Конечно, у меня, как у человека, который достаточно долго живет в Турции, есть свое видение происходящего и свои прогнозы относительно перспектив развития внутриполитической ситуации. Однако я предпочел бы их не высказывать: не хочу быть обвинен во вмешательстве во внутренние дела, да и вообще политический прогноз – дело неблагодарное.

- 14-15 февраля Турция проводит конференцию по газовому хабу. Известен ли уровень российского участия в ней?

- Хотел бы поправить – это конференция не по газовому хабу, а по газу вообще – перспективы, общая ситуация на рынке и т.д. Впрочем, вопросы ваши опоздали: в связи с землетрясением мероприятие отменено. Думаю, будут еще возможности поговорить на всегда актуальную газовую тематику.