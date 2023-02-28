Глава "Газпромбанк Лизинга": прогнозируем рост доли строительной и спецтехники в портфеле

Максим Калинкин рассказал о работе в новых условиях и о потребностях клиентов

Глава "Газпромбанк Лизинга": прогнозируем рост доли строительной и спецтехники в портфеле Фото: Пресс-служба "Газпромбанк Лизинг"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Прошедший год стал настоящим испытанием на прочность для лизинговых компаний. На фоне ухода западных игроков, изменений в финансово-кредитной и валютной сфере им пришлось менять логистику и подходы к работе с клиентами, искать новых поставщиков.

О том, как выстраивался бизнес в новых условиях и чего ожидать от 2023 года, в интервью "Интерфаксу" рассказал вице-президент Газпромбанка, генеральный директор "Газпромбанк Лизинга" Максим Калинкин.

- Каков объем лизингового портфеля группы "Газпромбанк Лизинг" по итогам 2022 года? Как он изменился за год в объеме?

- Год для нас, как и для остальных, был сложным, но с точки зрения бизнеса стал прорывным. В 2022 году объем лизингового портфеля группы достиг 865 млрд рублей, что на 87% больше, чем в 2021 году. Объем нового бизнеса показал исторические объемы - 500 млрд рублей (+83%).

Мы знаем, что некоторые лизинговые компании в РФ приостанавливали работу на несколько месяцев, чтобы оценить риски, осмотреться. У нас тоже существенные изменения происходили, но мы не прекратили работу ни на день.

Про морской и железнодорожный транспорт

- При столь существенном росте как поменялась доля лизинговых продуктов в портфеле?

- Ранее, в 2018-2019 годах, у нас, по сути, был один железнодорожный сегмент, его доля в портфеле составляла 80-84%. На сегодняшний день мы диверсифицированы и не зависим от той или иной номенклатуры. Сейчас бы я назвал наш портфель достаточно сбалансированным. Так, доля самого крупного сегмента - грузовой автотранспорт и автобусы - составляет 27%, легковых автомобилей - 18%, строительной и дорожно-строительной техники - 17%.

В течение 2022 года мы провели огромную работу по всем нашим направлениям. Например, судя по прошлым годам, у нас была довольно сильная специализация по легковому транспорту, но сейчас ситуация изменилась. В 2022 году основной спрос был на грузовую технику и спецтехнику, и мы переориентировали бизнес на нее. По итогам 2022 года доля в объеме нового бизнеса (стоимости имущества, профинансированного клиентам - ИФ) сегмента грузового автотранспорта выросла с 19% до 33%, а легковых автомобилей - сократилась с 39% до 23%.

Выросла и доля сегмента строительной и дорожно-строительной техники - с 15% до 23%.

Конечно, мы осознавали риски, и у нас практически не было в прошлом году сделок, связанных с авиацией и водным транспортом. Но зато возобновилась активность в сфере железнодорожного транспорта, доля нового бизнеса в этом сегменте выросла с 5% до 8%.

- Какие сегменты лизинга пострадали больше всего?

- В первую очередь, это морской транспорт. У нас доля нового бизнеса в сегменте судов сократилась с 10% до 0,3%, а в общем портфеле - с 13% до 7%. Продажи упали, в большей степени, из-за внешнего фактора. Ранее грузоотправители пользовались международной инфраструктурой, услугами зарубежных компаний, но из-за внешнеполитических факторов сейчас это невозможно.

Продажи импортных морских судов в РФ остановились. Мировые лидеры, занимающиеся контейнерными перевозками, ушли из страны, а своих контейнеров как таковых у нас не было. Получив такую встряску, мы к четвертому кварталу 2022 года начали финансировать приобретение контейнеров из Китая. И тут встал вопрос: а на чем их возить? Но необходимо понимать, что строительство любого судна в среднем занимает 1,5-2 года. Даже если сейчас их начать строить, то в следующем году их еще не будет.

В 2021 году мы приобрели достаточно хорошие компетенции по покупке подержанного водного транспорта из Европы и Азии, но в то время с этим, конечно, было полегче.

Про авиацию

- Как обстоят дела с авиацией? Сколько сейчас самолетов и вертолетов в портфеле компании? Ожидаются ли новые сделки в этом году?

- Мы работаем, скажем так, в более узком сегменте: у нас специализированный авиатранспорт - под региональные, грузопассажирские перевозки, либо спецтранспорт, связанный со спасательными операциями (медицина, пожаротушение).

Наш авиационный бизнес никакого негатива в прошлом году не принес. Все платежи и обязательства и со стороны клиентов, и с нашей стороны выполнялись в полном объеме. Сейчас у нас 23 борта самолетной и вертолетной техники. И мы планируем в этом году заключать новые сделки, в том числе, и по утвержденной правительством программе поддержки лизинга воздушных судов с софинансированием из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

- Тип, модель самолетов и вертолетов, которые вы собираетесь приобретать, можете назвать?

- Специфика программы предусматривает достаточно серьезную подготовку, которую мы уже ведем. Вы же понимаете, что под каждую авиакомпанию и, соответственно, воздушное судно необходима финансово-экономическая модель как обоснование для выделения льготных средств. В рамках программы необходимо доказать Минфину, Минэкомразвития и Минпромторгу состоятельность финансовой модели: что это приобретение не ради приобретения, а сделка, подкрепленная расчетами.

Отмечу, в большинстве своем мы рассматриваем вертолетную тематику. В стране очень старые вертолеты, которым по 40-50 лет, и они до сих пор находятся в эксплуатации. И по нашим данным внутренний рынок перевозок на вертолетах будет расти.

Однако ограничений на покупку самолетов у нас нет. Мы сейчас видим появление новых внутренних авиамаршрутов, выстраивание внутренних авиационных хабов. Повторю, все будет зависеть от финансовой модели.

- Уточните, те вертолеты, которые вы планируете приобрести, пойдут на замену уже отслуживших или на пополнение парка?

- Некоторая часть, конечно, пойдет на замену старых вертолетов, другая - на расширение парка, в том числе, для сферы туризма. К примеру, на Алтае мы видим потребность в расширении авиапарка.

- Сколько воздушных судов готов закупить "Газпромбанк-Лизинг"?

- Давайте так: мы закупим такое количество вертолетов, какое захочет клиент. Плана-максимума у нас нет, это зависит от проектов, которые мы сможем защитить. Это зависит еще и от того, когда будут введены нормативные ограничения по сроку эксплуатации вертолетов. Как только будет понимание, тогда можно прогнозировать объем инвестиций и число машин.

Ограничения по объему финансирования у нас отсутствуют, это может быть и десять, и сто вертолетов. Сейчас стоимость вертолета в среднем варьируется от 400 млн рублей до 600 млн рублей. Есть новые модели стоимостью 1,5 млрд рублей, но это скорее единичные случаи.

В парке "Газпромбанк Лизинга" в основном новые вертолеты. Подержанная авиация у нас тоже есть, однако срок ее эксплуатации превышает срок договора лизинга.

О контрактах, которые не "зависли"

- Если говорить в целом о подержанной технике, то какова ее доля в портфеле группы?

- Около 20%. Мы начали работать с подержанной техникой, так как на это появился спрос. Клиенты поняли, что надежность такой техники достаточно высокая.

Но все подряд мы не покупаем. Речь все же идет о достаточно свежих автомобилях или спецтехнике, которые точно будут работать и приносить выручку клиенту. В предыдущие годы мы хорошо поработали с железнодорожной техникой, потому что есть четкое понимание ее остаточной и рыночной стоимости. При среднем сроке жизни вагона около 30 лет десятилетний срок лизинга вполне рентабелен с точки зрения и эксплуатации, и экономики.

По сути, история с б/у техникой нам очень помогла. Больших новых продаж она не принесла, но репутация на рынке укрепилась.

- Как обстоят дела с поставками спецоборудования и техники? Закрывает ли группа существующие запросы?

- Да, закрываем. Когда грянули события 2022 года, мы в силу своей "крупности" на рынке имели уже подписанные и предоплаченные контракты с производителями совершенно разных стран, в том числе тех, кто вводил ограничения. Были и контракты, когда производители давали короткий период времени на разрешение ситуации. До конца апреля мы все вопросы закрыли. У нас нет ни одного зависшего предмета, оборудования или транспорта. Где-то мы договаривались с клиентом и меняли страну производителя, где-то возможная спецификация изменялась, где-то клиент настаивал, чтобы мы договаривались с производителем под иные гарантии, чтобы завершить поставку.

Новые реалии

- С какими странами группа сейчас развивает сотрудничество?

- На сегодняшний день мы живем в новых рыночных реалиях. Если раньше мы ориентировались на европейских производителей, то сейчас это больше Восток и Азия. Ведем активную работу с Китаем, Индией, Турцией, другими дружественными странами. У нас нет как такового ограничения, предпочтения по стране-производителю, их оборудованию. Мы всегда ориентируемся на клиента.

- Можно ли сказать, что Китай является основным зарубежным партнером группы?

- Ориентир на Китай большой, но то, что он станет монополией или что мы будем только с КНР работать, при всем уважении, это не так.

Осенью прошлого года мы и госкомпания "Автодор" представили программу новой лизинговой компании ООО "Автодор-Лизинг". К концу 2022 года мы завершили все корпоративные процедуры и запустили первую сделку. Главная цель - обновление российского дорожно-строительного парка. На сегодняшний день мы понимаем, что потребность колоссальная: необходимо более 30 тыс. единиц на три года, а это большой объем. В силу загруженности наших автопроизводителей мы будем закупать, в том числе, транспорт из Китая. Но он не станет монопоставщиком. Для нас важно, чтобы это была серийная ликвидная техника, чтобы клиент получил хороший сервис и поддержку от производителя.

- Как изменилась география работы группы за 2022 год? Можно ли сказать, что вы переориентировались с Запада на Восток?

- Сказать, что наш бизнес поменялся, наверное, будет не совсем правильно. Другое дело, что бизнес наших клиентов, например, тех, кто занимается железнодорожными перевозками и поставками, разворачивается на Восток.

- Можете сказать, сколько клиентов группы в 2022 году ушли в просрочку? Как дела обстояли с реструктуризацией?

- Массового выбытия клиентов не произошло: в крупном корпоративном сегменте два или три клиента произвели досрочный выкуп. Это небольшая доля, она высчитывается единичными процентами.

В розничном бизнесе были обращения о предоставлении каникул, и мы их давали, но каждый случай рассматривался по отдельности. Кто-то хотел оставить подушку безопасности для себя, но при этом ситуация этого не требовала, а были те, у кого действительно бизнес останавливался. В целом вся ситуация с каникулами была закрыта к началу сентября. Просрочка на каком-то этапе слегка поднялась, но потом за короткий период все пришло в норму. По итогам 2022 года уровень просрочки в группе "Газпромбанк Лизинг" остался на прежнем уровне - 0,1%.

О бизнесе за Уралом

- Вы планируете участвовать в Красноярском экономическом форуме (КЭФ) 1-3 марта? В этом году форум будет проходить под лозунгом "Время Сибири" - с тем посылом, что вследствие новых геополитических условий Сибирь становится не только сырьевой территорией и транспортной артерией, но и плацдармом для укрепления промышленного потенциала. Вы согласны с этим мнением?

- Да, планируем участвовать в КЭФ-2023. Пригласили в дискуссионную сессию по электротранспорту. На сегодняшний день мы обладаем одним из самых больших парков электрокаров, переданных в лизинг, - порядка 350 единиц, поэтому с удовольствием поделимся успехами, проблемами и предложениями по их разрешению.

Если говорить о Сибири, то она всегда была стержнем России. Мы сейчас видим рост числа контрактов из Сибири - со стороны грузоотправителей, которым необходим железнодорожный транспорт, и со стороны добывающих компаний, испытывающих необходимость в спецтехнике. Буквально несколько недель назад мы профинансировали приобретение самосвалов стоимостью более 4 млрд рублей для одной из крупнейших в Сибири угледобывающих компаний. Сделка прошла с применением льготной программы.

- Как вы считаете, какая из отраслей Сибири сейчас больше всех нуждается в услугах финансовой аренды? Планирует ли "Газпромбанк Лизинг" заниматься вопросами лизинга общественного транспорта для городов Сибири?

- У нас нет ограничений по регионам. Если будет потребность в общественном транспорте, мы готовы его поставить. В прошлом году стоимость профинансированного имущества для сибирских компаний составила более 40 млрд рублей. Это ровно в два раза больше результатов 2021 года. В этом году мы планируем еще более нарастить свое присутствие в СФО (Сибирском федеральном округе - ИФ).

- В завершении беседы хотелось бы вернуться к бизнесу группы в целом в РФ. Какую динамику лизингового портфеля вы ожидаете в 2023 году?

- Мы рассчитываем на положительную динамику. Что касается структуры портфеля, то существенного изменения не ожидаем, хотя диверсификация остается важной составляющей бизнеса. Мы лишь прогнозируем, что вырастет доля строительной и специальной техники, учитывая появление компании "Автодор-Лизинг" в составе нашей группы.