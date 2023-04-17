Глава "Цифры": Рынок классических IT-стартапов обнулился, вместо них растут нишевые разработчики

Сергей Емельченков рассказал о ситуации на рынке после ухода западного капитала

Глава "Цифры": Рынок классических IT-стартапов обнулился, вместо них растут нишевые разработчики Фото: Пресс-служба "Цифры"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Рынок венчурных инвестиций в России, в том числе, в области IT, на которую прежде приходилась большая часть этого сегмента, фактически прекратил свое существование: западный капитал ушел, российский взял паузу. С рынка исчезли стартапы, которые ориентировались на привлечение именно венчурных денег. Их место начинают занимать небольшие нишевые команды разработчиков, ориентированные на работу на рынке, который освободился с уходом иностранных вендоров: пока без внешних инвестиций, но с хорошими предпосылками их привлечения в дальнейшем, рассказал в интервью "Интерфаксу" гендиректор группы компаний "Цифра" Сергей Емельченков.

- В предыдущие годы иностранные и российские инвестфонды регулярно вкладывались в различные IT-проекты и компании. Сейчас говорить об их работе в РФ не приходится. В то же время, количество регистраций новых малых и средних предприятий в IT-секторе выросло в прошлом году на 61%, до более 9,2 тыс. компаний (в целом по России этот рост составил 44%). Означает ли это, что рынок стартапов в России переформатировался?

- О переформатировании рынка стартапов говорить не приходится - он просто обнулился. Ниши малого и среднего бизнеса на IT-рынке, генерирующей классные идеи, которые могли бы вырасти кратно и в будущем стать хорошим продуктом, больше нет. В то же время с уходом иностранных IT-компаний освободилась очень большая поляна.

В области индустриального ПО около 80% рынка было занято иностранными вендорами. И сейчас этот сегмент освободился. Многие специалисты, в том числе, бывшие сотрудники иностранных IT-компаний, стали создавать небольшие компании или команды разработчиков, которые ориентируются на работу в этом и других освободившихся сегментах рынка. Причем это действительно команды, которые создаются не за счет внешних инвестиций, а за счет собственных ресурсов.

На мой взгляд, эти небольшие команды имеют шансы дорасти до значительного оборота и уровня зрелости. Такими компаниями могут заинтересоваться будущие так называемые национальные чемпионы. Последние и будут инвестировать в такие команды, покупать их, привлекать для решения тех или иных задач.

- Для этого нужны национальные чемпионы. Откуда они возьмутся?

- Как раз сейчас то время, когда формируются будущие национальные чемпионы в области создания ПО. После ухода иностранных игроков освободились большие ниши, сейчас они заполняются российскими продуктами и командами. Но для того, чтобы выдержать конкуренцию, им нужно консолидироваться, предлагать комплексные продукты на рынке. Например, в области искусственного интеллекта. А для того, чтобы создать продукт уровня GPT 4, будь готов инвестировать минимум $100 млн. Такие объемы может себе позволить индустриальный игрок с оборотом порядка $1 млрд.

Мы стремимся стать одним из таких игроков. Сейчас уже ясно, что какое-то время российские компании будут развиваться достаточно автономно от западных технологий. И мы как страна должны уметь создавать таких крупных игроков, которые будут развивать и продвигать современные решения, в том числе мирового уровня.

Чтобы этого достичь, надо достаточно быстро бежать. Наш оборот - 5 млрд рублей за прошлый год - это далеко не $1 млрд.

- Каким вы видите возможный путь роста до уровня "чемпиона"?

- Существуют разные подходы. Один из них - привлечение стратегического партнера. Сейчас мы ведем переговоры с рядом крупных игроков-лидеров в своих технологических нишах. Такой игрок может зайти в "Цифру" со своим капиталом и компетенциями, дать доступ к новым индустриям, а мы обогатим его своими технологиями. Объем инвестиций партнера может составлять несколько миллиардов рублей.

Параллельно мы сами планируем инвестировать. Мы видим достаточно много разработчиков, которые обладают компетенцией в конкретной индустриальной нише. Это, как правило, небольшие команды и компании. Их обороты составляют десятки или сотни миллионов рублей в год. Сейчас с рядом из них ведем переговоры о кооптировании или приобретении. Мы ясно понимаем, где и как будет развиваться рынок, и можем четко просчитать инвестмодель. В целом, в течение ближайших трех лет мы готовы инвестировать несколько миллиардов рублей в привлечение команд разработчиков в сфере промышленного ПО.

Третий подход предполагает развитие партнерств, когда мы предоставляем нашу платформу как открытую экосистему для развития на ней продуктов других разработчиков. Сейчас запустили поиск компаний для включения их продуктов в наш портфель и уже определили около 20 компаний, разработки которых нам интересны.

Но, похоже, стоит смотреть шире. Если сейчас компании группы работают в сегменте управления производственными операциями (сегмент MES/MOM-систем), объем которого оценивается в 40 млрд рублей, то в дальнейшем группа планирует выйти в сегменты решений для управления активами (EAM), для планирования (APS), предиктивной аналитики, систем SCADA. Объем этих сегментов составляет порядка 124 млрд рублей.

- Сейчас многие IT-компании столкнулись с проблемой или задачей интенсивного роста, который надо обеспечивать. "Цифра" делает ставку на рост собственного бизнеса и развитие стратегических партнерств. Возможны ли сегодня на рынке другие варианты привлечения инвестиций в состоявшийся IT-бизнес?

- Если говорить о листинге на бирже и IPO, то варианты ограничены. Сегодня - только в России. При этом следует учитывать, что рынок публичного размещения и инвестиций в области IT в России не был развит. Хорошие удачные размещений внутри российского рынка можно пересчитать по пальцам. В основном были примеры успешного IPO за рубежом. В текущей ситуации публичное размещение российской IT-компании на глобальном рынке нереально.

В качестве альтернативы можно попробовать использовать ICO (Initial Coin Offering) - это не IPO, а размещение токенов, электронных прав на собственность. Это, конечно, суррогат, но в текущей ситуации такой вариант можно рассматривать аналогом публичного размещения.

Но в целом IT-рынок сейчас вряд ли пойдет на то, чтобы делать компании публичными и проводить IPO. Я скорее ожидаю, что рынок будет консолидироваться за счет проведения частных сделок и покупок компаний. Таким образом и будут формироваться национальные чемпионы.

- Интенсивный рост - не только деньги, но и кадры. Особенно, если речь идет о такой специфической отрасли, как IT. Есть ли здесь изменения, повлиял ли уход иностранных компаний на решение кадровой проблемы?

- Действительно, с уходом иностранных компаний на рынке высвободилось достаточно много специалистов. Но только с рядом конкретных компетенций.

Мы должны понимать, что российские представительства западных компаний, в большинстве своем, не создавали здесь продукты. Поэтому у них основной упор приходился на продавцов программных решений, консультантов и внедренцев.

А вот в части, касающейся специалистов по созданию продуктов, собственно программистов, рынок изменений не почувствовал. Да, часть программистов, которые работали на западные компании на территории России, потеряла возможность работать с ними. В основном из-за проблем с оплатой труда. Но это капля в море. Поэтому рынок разработчиков ПО - по-прежнему рынок не работодателя, а работника. Хорошие специалисты, как и прежде, стоят очень дорого.

- Если специалистов не хватает, то их надо подготовить. Есть ли подвижки в подготовке кадров?

- На российском IT-рынке есть несколько трендов. Имеется массовое публичное обучение в сфере IT. Я бы упомянул "Яндекс" или "Тинькофф" с их фантастическими программами повышения IT-грамотности, начиная со школьной скамьи. Вкладываясь в обучение школьников, они находят наиболее перспективных ребят на самой ранней стадии, еще в школе, и далее их поддерживают, развивают и дают им работу.

Есть несколько крупных IT-компаний, которые с конкретными вузами отрабатывают специальные образовательные программы. Крупные интеграторы и вендоры много инвестируют в создание образовательных курсов, которые вузы включают в свою основную или дополнительную программы обучения. То есть, происходит обучение технологиям и работе с конкретными решениями. Мы, кстати, пошли по схожему пути. Борьба за специалистов острая и будет только нарастать. И лучше находить перспективных специалистов на ранних этапах, воспитывать их, работать с ними с самого начала.

- В последние год-два государство активно выдает гранты и субсидии на финансирование расходов, связанных с разработкой программных продуктов, с цифровизацией. Насколько такая финансовая поддержка может заменить отсутствие рыночных инвестиционных механизмов?

- Действительно, государство стало выдавать гранты на развитие ПО. Но их получают преимущественно большие игроки. Для получения соответствующего гранта необходимо, как правило, обладать зрелой компетенцией и ресурсами. Мы находимся в числе грантополучателей. Некоторые получаем напрямую, некоторые - через заказчиков, которым выделяют субсидии на создание необходимых решений в рамках программы импортозамещения или цифровой трансформации.

Сегмент малых IT-компаний в моменте остался без внешних инвестиций. Но и для них тоже есть возможности. Мы начали продвигать ZIIoT (Zyfra Industrial Internet of Things Platform) в качестве открытой экосистемы. Теперь нишевые игроки могут создавать свои продукты на нашей платформе, а мы продвигаем их как часть индустриального решения и платим таким компаниям роялти. Такой вариант финансирования взаимовыгоден.

- Модель субсидирования действует в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК). Механизм запущен и работает, но существуют полярные оценки эффективности работы этих центров. Как вы их оцениваете?

- В прошлом году корпоративные заказчики, которые являлись лидерами в области цифровизации, активно занялись вопросами глобального импортозамещения IT-систем. Мы ряд таких проектов анонсировали и сейчас совместно с заказчиками решаем многие задачи именно в рамках ИЦК. Например, с "Т Плюс" по направлению ЖКХ решаем задачи создания цифровых двойников электростанций или теплосети. Также мы работаем в нескольких ИЦК - в нефтегазе, в ЖКХ, в металлургии и химии.

К сожалению, в ряде ИЦК финансирование получают не рыночные игроки, а инсорсинговые компании - дочерние структуры больших холдингов. Это не развивает рынок российского ПО. И сейчас Минцифры обращает на эту проблему очень серьезное внимание. Ее суть в том, что в инсорсинговых компаниях сосредоточены значительны IT-ресурсы, там грамотные специалисты. Но то решение, которые они создадут для себя или для компании-заказчика, потом не уйдет на рынок. Как показывает не только российский, но и мировой опыт, есть мало инсорсинговых компаний, которые умеют продавать свои решения на открытый рынок. Понимая, что Минцифры курирует выделение грантов в этой области, следует ожидать, что следующие большие куски пирога будут раздаваться преимущественно рыночным игрокам. И "Цифра" будет в числе претендентов.