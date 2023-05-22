Губернатор Тульской области: в проекте импортозамещения необходим поэтапный подход

Алексей Дюмин рассказал об экономическом развитии региона и о повышении его туристической привлекательности

Алексей Дюмин Фото: Пресс-служба

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в интервью "Интерфаксу" рассказал о возможности полноценного импортозамещения в текущих условиях, активности действующих инвесторов и привлечении новых в экономику региона, о решении кадровой проблемы в сфере ОПК, перспективах расширения ОЭЗ "Узловая" и помощи семьям мобилизованных.

- Алексей Геннадьевич, по вашим оценкам, насколько возможно полноценное импортозамещение в нынешних условиях? Предприятия "потянут" такую нагрузку или нужны дополнительные преференции, "катализаторы"?

- Задача, поставленная президентом страны Владимиром Путиным в части обеспечения технологического суверенитета государства, – комплексная. Для ее выполнения необходима консолидация усилий государства и бизнеса. Принимаемые сейчас решения и реализуемые проекты требуют долгосрочного планирования и формирования заделов.

В целом потенциал нашей науки и производственников позволяет решать сложные задачи. В проекте импортозамещения необходим поэтапный подход. Определение спроса, выявление наиболее критичной и уязвимой продукции, точечная работа по инициированию и реализации инвестиционных проектов.

Основной по своей масштабности запрос на импортозамещение сегодня формируют машиностроение, авиационная, судостроительная, космическая отрасли. Минпромторг России определил критически значимые продукцию и технологии.

Катализаторы, о которых вы спрашиваете, обязательно нужны. Во-первых, это наращивание инвестиций в НИОКР, по которым мы существенно отстаем от самых быстроразвивающихся в технологиях стран. По оценкам экспертов, затраты на НИОКР в России сейчас составляют около 1% от ВРП, тогда как у конкурентов – 2,5-5%. Инвестиции должны быть как частные, так и государственные. В том числе, через механизм комплексных научно-технологических программ полного цикла, увеличение возможностей Агентства по технологическому развитию, запуск проекта развития станкоинструментальной промышленности.

Во-вторых, это подготовка компетентных специалистов в вузах, научно-образовательных центрах, с помощью программы "Профессионалитет".

И, в-третьих, финансовые стимулы и гарантии защиты инвестиций. Правительством РФ запущен ряд инструментов. Это снижение налоговой нагрузки: территории опережающего развития, заключение СПИК, инвестиционный налоговый вычет и др. Это прямые программы субсидирования запуска новых производств или критически важной и импортозамещающей продукции, льготное банковское финансирование, займы федерального и региональных ФРП, где проекты импортозамещения получают приоритет при отборе, и уникальные условия по ставке и срокам займов.

- Тульская область уже на протяжении ряда лет входит в топ-5 российских регионов в рейтинге инвестиционной привлекательности. С чем связываете такую стабильность, и в чем, на ваш взгляд, регион мог бы больше проявить себя?

- С 2016 года мы взяли курс на улучшение инвестиционного климата, выстроили целую систему. Это и совершенствование законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, и ускорение подключения к энергоресурсам, и снижение административного давления на бизнес.

Тульская область сейчас предлагает инвесторам широкий спектр льгот по налогу на прибыль, имущество, транспорт. Уже несколько лет в регионе действует инвестиционный налоговый вычет. Им воспользовались около 30 инвесторов на сумму более 10 млрд руб.

Созданы территории опережающего развития "Ефремов" и "Алексин", особая экономическая зона и индустриальный парк "Узловая". Кроме того, регион предоставляет инвесторам возможность финансирования или возмещения затрат на строительство объектов инфраструктуры за счет бюджета. У нас можно заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Оно гарантирует неизменность условий реализации проекта на продолжительный срок.

Важную роль в создании комфортного делового климата играет внедрение регионального инвестиционного стандарта, разработанного федеральным министерством экономического развития. Но самое главное – мы оперативно реагируем на запросы предпринимателей.

С 2023 года Тульская область в качестве пилотного региона участвует в проекте по развитию механизма обратной связи с инвесторами, разработанном Минэкономразвития России.

Сегодня, несмотря на непростую экономическую ситуацию, это позволяет нам не только сохранять инвестиционную активность действующих инвесторов, но и привлекать новых.

Только в 2022 году в регион инвестировано более 200 млрд рублей, рост объема инвестиций продолжается.

В последние годы сформированы новые инвестиционные ниши. Они позволяют инициировать и запускать проекты в разных сферах: производстве строительных материалов, различных комплектующих для автомобилей и машиностроительного оборудования, химической продукции высоких переделов, переработке продукции сельского хозяйства.

Для стимулирования новых инвестиций в создание отечественных технологий работает научно-образовательный центр "ТулаТЕХ". На базе наших вузов открыты лаборатории по машиностроению, химии и биохимии, экологической безопасности. Это позволяет промышленным предприятиям – заказчикам проводить необходимые научные работы для создания новых продуктов. Введены новые образовательные программы. Мы запустили собственную региональную программу мегагрантов для привлечения передовых ученых.

- В одном из интервью вы говорили о необходимости расширения ОЭЗ "Узловая". Не могли бы, Алексей Геннадьевич, подробнее рассказать о проекте?

- ОЭЗ "Узловая" как территория с широким набором преференций для инвесторов и полноценным инфраструктурным обеспечением показала высокую эффективность. Благодаря ей мы смогли привлечь в регион ряд крупных компаний. Заключили с ними соглашения суммарно более чем на 65 млрд рублей инвестиций. Их проекты позволят создать в Тульской области более четырех тысяч новых рабочих мест.

Уже вложено 18 млрд рублей и создано более 1,4 тыс. рабочих мест. Четыре резидента приступили к выпуску продукции. Выручка компаний превысила 14 млрд рублей. Еще десять находятся в стадии строительства. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще пять производств. В частности, компания "Макошь" запустит завод по глубокой переработке растительного сырья для пищевой промышленности. А компания "ИнтерПласт" - комплекс по производству автохимии, стеклоомывающих и технических жидкостей.

Сегодня ОЭЗ "Узловая" уже практически исчерпала лимиты инженерной инфраструктуры первой очереди. Есть необходимость в дальнейшем расширении нашей ОЭЗ и увеличении инженерных мощностей. Это строительство новых дорог, электросетей, сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Правительство области активно использует все инструменты, которые предоставляет федеральный центр. Это инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация госдолга по постановлению правительства РФ №1704, возмещение налогов действующих резидентов.

Но, чтобы поступления налогов от реализованных проектов позволили построить необходимый объем инфраструктуры, должно пройти 5-7 лет после запуска производств. А потребность в проектировании и строительстве есть уже сейчас. Поэтому необходима дополнительная поддержка таких территорий опережающего развития со стороны федерального центра.

Расширение "Узловой" принесет десятки миллиардов рублей инвестиций в высокотехнологичные производства до 2029 года. А, следовательно, новые высокопроизводительные рабочие места и налоговые платежи в бюджет.

- На заседании Госсовета вы предложили распространить национальный режим на все закупки и законодательно закрепить ответственность за несоблюдение квот для отечественных товаров. Насколько сейчас актуальны эти меры, и не стоило ли ввести их раньше?

- Вопрос усиления действия национального режима при госзакупках неоднократно обсуждали на площадке комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

Сейчас к 44-му и 223-му федеральным законам приняты поправки, которые предусматривают введение механизма квотирования таких госзакупок. Правительство РФ утвердило перечень товаров, на которые он распространяется. Необходимо, чтобы он стал обязательным и для государственных компаний.

Это и другие решения, обсуждаемые в рамках Госсовета, позволят увеличить гарантированный спрос на российские товары со стороны госкорпораций. Наши предприятия смогут заключать с ними долгосрочные контракты. В свою очередь, это даст возможность привлекать финансирование на НИОКР, инвестиционные программы, чтобы в короткие сроки кратно наращивать выпуск необходимой продукции.

- Одной из приоритетных задач Тульской области вы называли повышение ее туристической привлекательности. В регионе работают известные и популярные не только в России, но и за ее пределами музеи, усадьбы писателя Л.Н. Толстого и художника В.Д. Поленова. Безусловно, все это привлекает в первую очередь отечественных туристов. К 2030 году планируется увеличить турпоток в регион до 2 млн человек. Каким образом эти планы будут реализованы?

- Семь лет назад Тула не была качественно представлена как интересное туристическое направление. Но с тех пор системное продвижение и развитие туристической инфраструктуры дало нам прирост турпотока более чем на 70%. И это еще до начала пандемии.

Мы постоянно расширяем предложение для туристов. В Туле создан уникальный для России Музейный квартал, где действуют четыре филиала федеральных музеев, а до конца 2024 года появятся еще три. Реконструирована значительная часть исторического центра города.

В самых разных уголках региона мы открываем новые музеи, объекты размещения и отдыха (кемпинги, глэмпинги, бассейны, пляжи и др.), курортные зоны. У нас проводятся масштабные музыкальные и театральные фестивали, авторские пешеходные экскурсии, есть аудиогиды в формате прогулки.

Тульская область подключилась к реализации десятилетия науки и технологий "Научно-популярный туризм". Это новое направление, которое позволит больше узнать о достижениях тульских ученых и исследователей. В программе участвуют два наших ведущих университета и творческий индустриальный кластер "Октава".

Все это формирует устойчивую динамику роста турпотока в Тульскую область, мотивирует гостей снова приезжать к нам.

Растет загрузка гостиниц. В выходные и праздничные дни она достигает 80-90%. Мы уже видим дефицит гостиничных номеров. Поэтому в историческом центре Тулы была открыта первая гостиница под брендом "Азимут", а в прошлом году – парк-отель этой сети вблизи от "Ясной Поляны".

Работа с гостиничными сетями ведется и в других районах области. А это не только наращивание номерного фонда, но и внедрение стандартов гостеприимства мирового уровня.

Наша цель – к 2030 году увеличить вместимость номерного фонда более чем в полтора раза – до 26 тысяч мест. Сейчас он составляет 17 213 мест.

Такие сроки определены неслучайно. В 2030 году мы будем отмечать знаковую для нашего региона и всей страны дату – 650-летие Куликовской битвы. И уже сейчас начали большой проект – создание патриотического, научного, культурного и туристического Куликовского кластера. Он разместится на территории пяти муниципалитетов (г. Новомосковск, Веневский, Богородицкий, Узловский и Кимовский районы). Уже в этом году на федеральные средства здесь будет реализовано более 20 предпринимательских инициатив, что позволит создать модульные отели, кемпинги, рестораны и кафе, приобрести пляжное оборудование и т.д.

Работу по развитию туризма мы ведем совместно с федеральными институтами. Активно сотрудничаем с "Корпорацией "Туризм.РФ". В результате в Кондуках, где "марсианские" пейзажи карьеров уже сейчас привлекают тысячи туристов, будет создан всесезонный курорт с сервисом высокого уровня. В регионе появится новый туристический хаб.

Одна из наших главных задач – сформировать уникальный стиль и атмосферу, которые будут ассоциироваться с Тулой.

- Исторически Тульская область всегда была центром патриотического воспитания молодежи, что в нынешних условиях особенно актуально. Как сейчас идет в регионе воспитание будущих защитников Отечества? Какие меры принимают власти области для поддержки семей мобилизованных?

- Патриотическое воспитание молодежи и подготовка юношей к военной службе остается для нас важной задачей. У нас действует Единый центр подготовки граждан к военной службе. С 2020 года работает центр военно-патриотического воспитания "Авангард". Ежегодно более трех тысяч юношей со всего региона проходят учебные сборы на его базе.

В 2016 году Тульская область стала одним из первых регионов, где было создано отделение "Юнармии". На сегодня в нем состоят более восьми тысяч ребят.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей – наша особая забота.

Мы находимся в тесном контакте с министерством обороны, а также с командованием воинских частей, где проходят службу наши парни. Следим за тем, чтобы у них было все необходимое. Представители правительства выезжают в воинские части, навещают бойцов в военных госпиталях.

У нас принято два пакета мер поддержки, которые были разработаны на основе пожеланий семей наших воинов. Это единовременные выплаты на детей, 120 тысяч рублей на догазификацию, льготы на оплату капремонта, социальный наем жилья и проезд на общественном транспорте, бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий, бесплатные путевки на отдых для детей.

В 2022 году на эти цели из регионального бюджета направлено 847,6 млн руб.

В числе самых востребованных мер поддержки – социальная "Карта Zaбота", по которой можно получить скидки на товары и услуги.

Семьи получают юридическую, психологическую, социальную помощь. За каждой семьей закреплены кураторы из числа социальных работников. Система выстроена так, что позволяет сопровождать семью военнослужащего в режиме "одного окна" на всем протяжении разрешения трудной жизненной ситуации.

В Тульской области поддержка военнослужащих и их семей стала по-настоящему общим делом, которое объединило и власть, и бизнес, и некоммерческие организации, и вообще всех неравнодушных людей.