Исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС: Москва заинтересована в поддержании гуманитарных контактов со странами ЕС

Кирилл Логвинов напомнил, что гуманитарные связи между РФ и Западом всегда способствовали историческому примирению и сближению народов.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС: Москва заинтересована в поддержании гуманитарных контактов со странами ЕС Фото: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов рассказал в интервью "Интерфаксу" об ожиданиях Москвы от политики Евросоюза на российском направлении, нынешнем объеме товарооборота между Россией и ЕС, а также о позиции Москвы относительно поддержания гуманитарных и культурных контактов с Брюсселем.



- В Брюсселе приближается начало нового политического сезона. Какие у вас ожидания от политики ЕС на российском направлении на ближайшую и среднесрочную перспективы?



- Ожидания у нас реалистичные, основанные на анализе происходящих в Евросоюзе процессов. Среди них – ставка на торгово-экономические протекционистские меры, курс на милитаризацию экономики и усиление военно-политической составляющей, повсеместное искусственное насаждение "либеральных ценностей", зачистка информпространства от альтернативных источников, выстраивание диалога с внешним миром по принципу "кто не с нами, тот против нас". Эти и другие тенденции, серьезно тормозящие дальнейшее развитие некогда успешного интеграционного объединения, имеют прямую проекцию на политику ЕС в отношении третьих стран, включая Россию.

Однако наша страна занимает в системе есовских координат особое место – т.н. "российская угроза" возведена в абсолют. В Евросоюзе сформировались политики, успешно паразитирующие на этом мифе. Ничего принципиально нового на Западе не изобрели: вспомним, как после Второй мировой войны избирателя пугали "советским сапогом". Всё точь-в-точь повторяется сегодня. Более того, в условиях, когда по многим действительно жизненно важным вопросам есовцы неспособны найти решения или прийти к общему знаменателю, противодействие нашей стране (в былые времена это бы называлось "крестовым походом") превратилось в консолидирующий фактор. Поэтому ответ на ваш вопрос, думаю, очевиден: в ближайшей перспективе Брюссель будет по инерции придерживаться нынешнего курса в отношении России. Что же касается среднесрочной перспективы, то это, скорее, зависит от того, насколько сурово жизнь накажет Евросоюз за ту политику, которая им проводится сегодня.



- Предполагается, что через год обновятся составы Европарламента и Еврокомиссии, появится новый председатель Евросовета. По вашим оценкам, может ли это стать фактором, который либо поспособствует выводу отношений России и Евросоюза из беспрецедентно кризисной ситуации, либо, наоборот, осложнит их еще больше? При курсе нынешнего политического руководства ЕС на российском направлении видим ли смысл в том, чтобы повысить уровень нашего представительства в Брюсселе?



- Думаю, не в личностях дело. И потом на европейском политическом горизонте нет тех, кто способен трезво оценивать ситуацию, а не следовать мейнстриму. Другой немаловажный момент: руководство Евросоюза – это политические назначенцы, результат компромисса между странами-членами. Они не избираются, поэтому все время нахождения у есовского руля, по сути, не несут какую-либо персональную ответственность за принимаемые решения. Кроме того, надо четко понимать: у подавляющего большинства местных политиков уже давно, даже не первое десятилетие вызывает раздражение сам факт того, что мы не такие, как хотелось бы Западу. Иными словами, западная реакция на СВО не является каким-то конъюнктурным перегибом. Да, может быть скорректирована есовская тактика, но не цель – нанесение России стратегического поражения. И не только в контексте Украины. Впереди выборы Президента России, и чем, как не попыткой вмешательства во внутренние дела, можно объяснить участившиеся здесь разглагольствования о том, что Евросоюзу, мол, необходимо подготовиться к изменениям в нашей стране.

И не могу не сказать главного: имеет место не просто кризисная ситуация, а самая настоящая гибридная война против нас. Акцентирую на этом внимание по той причине, что даже когда ситуация с безопасностью на европейском континенте стабилизируется и встанет вопрос, как заново выстраивать отношения с ЕС и его странами-членами, нельзя не учесть то, с какой легкостью Евросоюз в одночасье отказался от любого сотрудничества с нами. Говорю об этом не случайно: не поверите, но уже сегодня некоторые здесь - с историческими отсылками - рассчитывают на то, что мы всё и всех простим.

Что касается уровня представительства в Брюсселе, то в текущих условиях применительно к недружественным странам такой прямой зависимости, скорее, нет. В противном случае аналогичная постановка вопроса была бы вполне оправданной не только в отношении Постпредства. Если Россия и принимала решения о понижении уровня диппредставительства, то такие меры носили ответный характер. Конкретно в нашем случае подобным шагом стала высылка сотрудников дипмиссии ЕС в Москве в ответ на объявление persona non grata российских дипломатов в апреле прошлого года.



- Евросоюз долгие годы был крупнейшим торговым, инвестиционным партнером России. По вашим оценкам, каков объем сокращения нашего товарооборота со странами Евросоюза за последние полтора года?



- Действительно, Евросоюз еще в прошлом году являлся для России торговым партнером номер один. В свою очередь на протяжении ряда лет мы стабильно входили в пятерку крупнейших контрагентов ЕС.

По итогам 2022 г., в течение которого Брюсселем было принято девять санкционных "пакетов" в отношении нашей страны, России удалось сохранить за собой пятое место в перечне ключевых торговых партнеров Евросоюза. Согласно данным статистической службы ЕС, объем есовско-российского товарооборота составил в прошлом году 258,6 млрд. евро, даже увеличившись по сравнению с 2021 г. на 2,3%. При этом взаимная торговля в течение 2022 г. демонстрировала рост исключительно за счёт наращивания российских поставок в Европу. Так, в стоимостном выражении экспорт отечественной продукции на рынок Евросоюза увеличился на 24,3% до 203,4 млрд. евро.

Встречные поставки товаров из ЕС в Россию, напротив, сократились на 38,1% до 55,2 млрд. евро. Положительное для нашей страны сальдо в торговле с Евросоюзом составило в 2022 г. 148,2 млрд. евро, увеличившись, по сравнению с 2021 г., на 73,8 млрд. евро.

Однако, как и ожидалось, с начала текущего года наблюдается ощутимое снижение товарообмена между ЕС и Россией – по мере того как сильнее начал проявляться "отложенный" эффект от одиннадцати "пакетов" есовских рестрикций в отношении ключевых позиций российского экспорта. Вследствие связанного с этим резкого сокращения товарооборота по итогам первого полугодия 2023 г. наша страна опустилась на десятое место среди крупнейших контрагентов Евросоюза.

Товарооборот ЕС-Россия в первые шесть месяцев 2023 г. составил 49,8 млрд. евро, сократившись на 67,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произошло это, в первую очередь, из-за обрушения на 76% поставок в ЕС российской продукции (в стоимостном выражении они снизились до 29,3 млрд. евро). Экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31% до 20,5 млрд. евро. У нашей страны по-прежнему имеется положительное сальдо в торговле с Евросоюзом (8,8 млрд. евро), однако его размер уменьшился, по сравнению с первым полугодием 2022 г. на 83,3 млрд. евро.



- Заинтересована ли российская сторона в сохранении гуманитарных связей со странами Евросоюза, в поддержании контактов в области культуры, образования? Осуществляются ли они сейчас и в каком объеме?



- Безусловно, мы заинтересованы в поддержании гуманитарных контактов со странами ЕС. Сотрудничество в областях культуры и образования объективно было востребовано и нашими соотечественниками, и простыми европейцами.

Однако надо понимать, что задача нанесения нам стратегического поражения означает, среди прочего, наказание россиян за то, что они в трудную для страны минуту не "вышли на улицу", как здесь на то откровенно рассчитывали. По сути отказ в культурных и образовательных обменах, включая полное прекращение в одностороннем порядке сотрудничества с российскими госорганами по линии есовской Программы академической мобильности "Эразмус плюс", следует расценивать как инструмент дополнительного давления на наших граждан.

Одновременно нельзя забывать о том, что во все времена гуманитарные связи между Москвой и Западом способствовали историческому примирению и сближению народов. В условиях развязанной кампании по очернению России и ее населения Брюссель объективно не заинтересован в поддержании контактов между людьми на прежнем уровне, который, к слову, был на порядок выше, чем даже между некоторыми государствами-членами.



- Как обстоят дела по вопросу выдачи виз? По оценкам российской стороны, насколько за последнее время сократился туристический поток из стран Евросоюза в Россию и в обратном направлении?



- Визовая политика Евросоюза является составляющей курса на разрыв межличностных связей. Несмотря на то, что на общеесовском уровне нет запрета на выдачу россиянам шенгенских виз, в т.ч. туристических, получить их крайне сложно. В сентябре прошлого года Еврокомиссия опубликовала руководство для государств-членов по имплементации решения Совета ЕС о приостановке действия заключенного в 2006 г. между Российской Федерацией и ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз. В документе настойчиво рекомендуется относиться к рассмотрению визовых заявлений россиян с особым пристрастием. Кроме того, в декабре 2022 г. было принято решение, предписывающее евростолицам не принимать для оформления виз проездные документы миллионов российских граждан, которые проживают в новых субъектах РФ, а также Абхазии и Южной Осетии. При этом Брюссель не смущает, что он тем самым нарушает право на свободное передвижение, демонстрируя дискриминационную политику.

Что касается турпотока из стран ЕС в Россию, то мы никаких препятствий для простых европейцев в визовом вопросе не создаем. Скорее, преграды строит сам Евросоюз, в частности отменив прямое авиасообщение с РФ. Все это сопровождается массированной антироссийской пропагандой, направленной на формирование образа врага из нашей страны. Правда, есовская дезинформация вряд ли способна повлиять на тех европейских туристов, для которых желание совершить путешествие в Россию сегодня, как и прежде, не зависит от западной политической конъюнктуры.