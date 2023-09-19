Губернатор Тюменской области: Мы не говорим "импортозамещение", мы говорим о технологической независимости

Александр Моор рассказал, как продвигается развитие собственное производство в нефтегазовом секторе

Губернатор Тюменской области: Мы не говорим "импортозамещение", мы говорим о технологической независимости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Тюмень называют родиной советской нефти. Именно здесь в середине прошлого столетия были открыты крупнейшие месторождения в стране. Регион по-прежнему занимает важное место в топливно-энергетическом комплексе России и не только с точки зрения добываемого сырья, но и в сфере создания необходимого для этого оборудования. Как предприятия Тюменской области справляются с экономическими вызовами последнего времени, рассказал в интервью "Интерфаксу" губернатор Александр Моор, который на прошлой неделе был переизбран на эту должность.

- Какие прогнозы по исполнению бюджета региона? Придется ли в текущем году прибегать к заимствованиям для покрытия дефицита?

- Пока неплохо все идет. За первые восемь месяцев мы собрали почти 180 млрд рублей доходов - это чуть больше 80% от запланированной суммы на 2023 год. Пока текущие обстоятельства позволяют нам исполнять все наши расходы без заимствований. И если ничего не произойдет, динамика, которая сегодня есть, сохранится, высока вероятность того, что бюджет 2023 года мы исполним без необходимости привлечения денег на рынке.

Сейчас идет активная работа над бюджетом уже 2024 года и трехлетнего периода, но пока цифры сказать не могу. В любом случае, я всегда говорил - мы перед планированием бюджета, исходим из консервативного подхода при планировании доходов - это всегда лучше потом добавить, чем резать по живому. Но в любом случае, несмотря на все сложности, все социальные статьи бюджета будут 100% профинансированы и в следующем, 2024 году.

- Что помогло предприятиям ТЭК в регионе пережить последние драматические события в экономике - крушение логистических связей, уход иностранцев... Удается ли использовать опыт и решения, найденные во время пандемии?

- Любой опыт ценен, но, мне кажется, в пандемию были другие вызовы, чем те, которые произошли в прошлом году, в текущем году. Но в целом я могу сказать, что экономика и нефтегазовый сектор показали высокий уровень адаптивности к вызовам, которые происходили: действительно порушились логистические цепочки, но тем не менее, были выстроены новые. Да, более сложные, более длинные, с большими сроками поставки, при необходимости трех-четырехкратной конвертации валюты в самых разных странах - это, конечно, увеличило издержки, но принципиально позволило не остановить совсем производство.

По крайней мере, удалось и в тех инвестиционных проектах, которые реализовывались, довезти оборудование необходимое, в тех, у которых уже было поставлено - обеспечить запчастями. Понятно, что все время только надеяться на "авось" невозможно, и сейчас наша ключевая задача - это создавать собственное производство, собственную технологию и оборудование. И, как говорится, нет худа без добра, сегодня сами нефтегазовые компании, сами заказчики - первые, кто заинтересован, чтобы такое производство появлялось.

Я помню наш опыт работы еще с 2014 года, когда первые санкции были введены. Большую заинтересованность проявляли производители, предлагая свою продукцию нефтегазовым компаниям: у нас вот это есть, вот это мы делаем так же, как и они, а это мы делаем чуть лучше. Но, поскольку была традиция и привычки, наработанные связи с зарубежными поставщиками, этот процесс шел, так скажем, вялотекуще. Хотя отдельные компании, например - "Сургутнефтегаз", начали этот процесс очень давно.

Сейчас мы не говорим "импортозамещение", мы говорим о технологической независимости. Наша работа направлена на создание условий для того, чтобы наши компании не просто производили продукт, повторяя то, что ушло с рынка, а создавали что-то новое. Сегодня на выставке в рамках Промышленно-энергетического форума, который в эти дни проходит в Тюмени, представлено не скопированное оборудование с того, которое раньше поставляли, а принципиально новые, придуманные вещи, с новым материалом, с новыми технологиями. Безусловно, за год-два такую задачу - технологической независимости - не решить, но мы сейчас на правильном пути, и в принципе, результаты и нефтегазовой сферы, и промышленных предприятий вселяют определенный оптимизм.

- В чем здесь роль региональных властей?

- Мы сохранили весь комплекс налоговых льгот. Несмотря на то что у нас были определенные выпадающие доходы, мы не пошли на пересмотр льгот. Мы считаем, что создание долгосрочных условий - принципиально для того, чтобы продемонстрировать компаниям серьезность наших намерений. Мы сохранили все виды нашей финансовой поддержки. Больше того, мы немного их модернизировали. У нас есть одна мера поддержки, которой я горжусь, которой нет нигде - это промышленный кешбэк. Мы возвращаем, в зависимости от программы, от 3% до 5% стоимости купленного оборудования и оказанных услуг. Причем сейчас мы это делаем для всех участников нефтегазового кластера, конечно, если они зарегистрированы и ведут свою деятельность в Тюменской области.

"Сургутнефтегаз" активно этой мерой пользуется. Сейчас мы настроили наши взаимоотношения с "Газпром нефтью" - со всеми ее дочерними добывающими компаниями. Эта мера, которая позволяет заказчикам при прочих равных условиях отдавать предпочтение продукции либо услугам компании, которая зарегистрирована в Тюменской области и является участником нашего нефтегазового кластера. Мы его создали еще в 2019 году до всех санкций в рамках документов Минпромторга для того, чтобы воспользоваться определенными возможностями, но сама его идея была в том, чтобы помочь предприятиям, находящимся в разных регионах, выпускающих, может быть, смежную продукцию, не конкурировать, а сотрудничать, то есть выстраивать кооперационные цепочки. Сейчас мы видим, что у участников кластера за последние два года выручка на 50% выросла. А объем промышленной продукции, заказанной у предприятий Тюменской области, за два года вырос практически в два раза. То есть это хороший результат, который во многом определен работой нашей нефтегазовой отрасли.

- Насколько предприятия региона готовы закрыть потребности российских нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих заводов в технологиях и оборудовании?

- Ни одна область полностью не закроет этой потребности. Не могу вам сказать в процентах - это огромный рынок, это огромная возможность, и здесь, еще раз говорю, надо как раз не конкурировать, не пытаться местечково мыслить, а, наоборот, нужно соединяться, сотрудничать, всем найдется место. И больше того, как только мы сможем насытить свой рынок, а он один из самых больших в мире, тогда мы сможем уже выходить на международные рынки и конкурировать с четверкой нефтесервисных компаний, которые всем широко известны. Поэтому работы всем хватит. Здесь, знаете, не надо жить в логике, что пирог ограничен и кому-то не хватит. Здесь место и возможности сейчас есть для всех.

- Выпуск какого оборудования и комплектующих для нефтегазовой отрасли может быть налажен в области в ближайшее время?

- Мы завтра закладываем камень в создание нового производства компании "Технологии ОФС" - это российский менеджмент Baker Hughes. Они будут строить завод по производству роторно-управляемых систем (для бурения - ИФ). Чистое импортозамещение, большой спрос, и я надеюсь, что продукт будет у нас здесь в ближайшее время выпускаться.

- Сколько нефтесервисных компаний присоединились к нефтегазовому кластеру, о котором вы упомянули? И стал ли этот проект более привлекательным в новых экономических условиях, чем тогда, когда он создавался?

- Да, конечно. Вот последние цифры: уже 135 участников в целом в кластере из 21 региона, из них порядка 40 компаний - именно нефтесервисные. Важно, что в кластере сегодня весь спектр. Там присутствуют заказчики - вертикально-интегрированные компании, большой блок - это промышленность, большой блок - сервис, образование, разработчики программного обеспечения. Мы для себя примерно предполагаем, что через два года количество участников в кластере превысит 200 компаний.

- Север Красноярского края обещает стать новой нефтегазовой провинцией - не опасаетесь, что интерес инвесторов переключится с Тюменской области на соседний Таймыр?

- Еще раз говорю, рынок большой и места хватит всем, и я очень рад. И больше того, если будут развиваться новые нефтегазовые провинции, это означает, что будет расти спрос на кадры, будет расти спрос на научные открытия, будет расти спрос на промышленную продукцию, на нефтесервисные услуги, а это как раз то, на чем специализируется Тюменская область, наш нефтегазовый кластер. Это новые возможности, которые у нас появятся.

- ХМАО и ЯНАО делают большую ставку на разработку технологий извлечения трудной нефти. А как с этой сферой обстоят дела в Тюменской области?

- Сегодня большая часть нефти - это трудноизвлекаемые запасы. У нас на юге на Уватском проекте нефть трудноизвлекаемая. Но есть уже технологии, например, "Роснефть" и "Уватнефтегаз" демонстрировали цифровые решения, как они, используя нейросети, искусственный интеллект, оптимизируют работу, что позволяет им существенно увеличить объемы добычи нефти по сравнению с классическими методами и свою эффективность. Поэтому перспективы есть, технологии не стоят на месте, развиваются. И я думаю, что и трудноизвлекаемые запасы станут менее трудноизвлекаемыми.

- Как вы думаете, что является для нефтегазовых компаний, работающих в области, наиболее важным: стабильность налогового режима, понимание местными властями их потребностей, привлекательный инвестиционный климат или что-то еще?

- Все, что вы сказали, все это и важно. Я думаю, что для любого бизнеса - и нефтяников, и газовиков - очень важно понимание долгосрочных условий, а для нефтяников особенно важно налогообложение, потому что оно значительное. И когда ты входишь в длинные проекты, учитываешь окупаемость, конечно, любое изменение очень сильно влияет на твою доходность, тем более, если мы говорим о том, что большая часть месторождений - с трудноизвлекаемой нефтью. Поэтому для них, конечно, важны стабильные налоговые финансовые условия. Мы в части своего регионального регулирования эту стабильность обеспечиваем.

- Губернатор ХМАО Наталья Комарова в конце августа предложила установить для нефтедобывающих компаний налоговый вычет из НДПИ в размере затрат на геологоразведочные работы. Поддерживаете ли вы данное предложение?

- Я вообще считаю, что геологоразведке нужно уделять больше внимания, это же работа на перспективу. И при всей, казалось бы, изученности Западной Сибири, мы еще имеем большой потенциал развития. Я думаю, что если бы мы на уровне государства предложили определенные стимулы экономические, это было бы правильное решение.

- В этом году Промышленно-энергетические форум в Тюмени посетит вице-премьер Александр Новак. Какие вопросы вы бы хотели с ним обсудить? Будет ли затрагиваться вопрос о планах введения заградительной пошлины на нефтепродукты?

- Основная тема сегодняшнего форума, и я думаю, что она будет и на ближайшие годы, это технологическая независимость. Мы даже само его название немножко изменили - не нефтегазовый, а промышленно-энергетический, для того, чтобы эти вот фокусы, акценты сместить.

Нефть и газ - товары глобальные, добываться они будут, продаваться они будут по разной цене, по разным каналам поставки, покупатель найдется всегда. Сегодня важно обеспечить сам процесс добычи и транспортировки, поэтому здесь, мне кажется, более важный вопрос вот этого взаимодействия и управления процессом со стороны государства. Для того, чтобы объединить заказчиков и производителей, выбрать главные приоритеты и создать все условия, в том числе и финансовые, чтобы процесс импортозамещения шел бы максимально быстро.

По поводу налогового регулирования отрасли - вопросы к федеральным коллегам, это их зона ответственности. И я уверен, что необходимое решение для того, чтобы сбалансировать поставки топлива и на внутренний рынок, и на внешний будут найдены. Инструменты понятны.

- Какую цену на нефть видите до конца года?

- Это самый непредсказуемый параметр.