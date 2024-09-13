Глава Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде: сто процентов подготовленных нами исков удовлетворяются судами

Людмила Куровская рассказала о наиболее частотных жалобах граждан, объемах помощи и результатах работы центра за три года

Глава Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде: сто процентов подготовленных нами исков удовлетворяются судами Фото: Росконгресс

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Три года назад в России начал свою работу Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданный по инициативе Роскомнадзора его подведомственным предприятием "Главный радиочастотный центр". Центр оказывает бесплатную юридическую помощь, в том числе людям, ставшим жертвами интернет-мошенников. В этом году 80% поступивших жалоб связаны именно с этой тематикой, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор Центра Людмила Куровская.

- Людмила Николаевна, расскажите, какое количество людей обратилось в Центр за три года его работы? Становится ли обращений больше год от года?

- За три года работы к нам в Центр обратились 10,7 тыс. человек, каждому из них юристы оказали бесплатную поддержку. Специалисты помогают людям решать конфликты как в досудебном, так и в судебном порядке, оперативно готовят доказательную базу и формулируют требования по восстановлению нарушенных прав. Так, за время работы специалисты подготовили около 7,5 тыс. различных документов, включая требования к операторам, обращения в государственные органы, претензии, запросы, иски, правовые позиции по конкретной ситуации заявителя и др. Эти документы в том числе помогают вернуть деньги пострадавшим от цифровых мошенников или снять с них обязательства по выплатам задолженностей. За три года юристам только в досудебном порядке удалось доказать непричастность заявителей к кредитам и займам на общую сумму более 6 млн рублей.

Число обращений в Центр с каждым годом растет. Если в 2022 году помощи наших юристов попросили 1,7 тыс. человек, то в 2023 году обратившихся было в два раза больше – 3,3 тыс. человек. А за истекший период 2024 года в Центр обратились 5,4 тыс. человек, что на 64% больше, чем за весь прошлый год.

- Центр помогает всем обратившимся в него гражданам?

- Центр оказывает правовую помощь на безвозмездной основе, и его деятельность не ограничена, например, рамками федерального закона "О бесплатной юридической помощи". Это позволяет Центру быть открытым для каждого, кто столкнулся с нарушением прав в цифровом пространстве. Центр помогает всем обратившимся, независимо от социального статуса или иных факторов.

- Каковы наиболее частые проблемы, с которыми приходят в филиалы Центра? Произошло ли за истекший с начала работы Центра период изменение тематики обращений? Если так, то с чем это было связано?

- С момента начала работы Центра вопросы, с которыми чаще всего обращаются граждане, стали несколько иными. Так, в 2022 году по вопросу неправомерной обработки персональных данных в интернете обратились 52% граждан, а на заявления, связанные с мошенническими действиями, приходилось лишь 16%. Однако с развитием методов мошенничества ситуация изменилась. Уже в 2023 году количество таких жалоб возросло до 60%. Текущий год ознаменовался еще более высоким ростом количества обращений, связанных с мошенническими действиями, которые теперь составляют около 80% от всех поступивших заявлений. Это в пять раз больше показателей 2022 года.

Проблемы неправомерной обработки персональных данных граждан стали актуальными для 12% граждан, что на 40% меньше, чем в прошлом году, но это все еще весомая категория. Сократилось число обращений, связанных с защитой чести, достоинства и деловой репутации: от 10% в 2022 году до менее 1% – в 2024-м.

Такие изменения можно объяснить переходом фокуса граждан на такие насущные проблемы, как потеря финансовых средств, и растущей активностью злоумышленников в цифровой среде.

- Вы начинали с трех отделений в крупных городах, со временем география работы Центра расширялась. В каких на сегодняшний день городах работает Центр? Можно ли обратиться в него дистанционно?

Офисы Центра находятся в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске. А позвонить или написать в Центр может житель любого региона России. Наши юристы оказывают помощь в том числе дистанционно.

Как правило, выбор филиала обусловлен местом жительства пострадавшего, часовой зоной или территориальной близостью к месту совершения правонарушения. Вместе с этим, центральный офис в Москве принимает обращения от жителей всех регионов России, вне зависимости от их географического положения.

- Был ли в 2024 году расширен функционал Центра, какую помощь теперь можно у вас получить?

В этом году Центр активно расширяет доступность своей деятельности. Филиалы в Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах показывают отличные результаты на протяжении всего периода работы Центра. В следующем году начнется работа филиала в Уральском федеральном округе.

Центр активно развивает сотрудничество с МФЦ, чтобы оказывать помощь в удобном для граждан формате. Сегодня жители Республики Башкортостан, Марий Эл, Чувашской Республики, Камчатского края, а также Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Омской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тульской, Тюменской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов могут обратиться за консультацией через МФЦ. Для этого достаточно оставить заявку в офисе многофункционального центра, после чего специалисты Центра окажут квалифицированную помощь.

В регионах, где онлайн-консультации пока не внедрены, граждане могут воспользоваться специально оборудованными местами в МФЦ. Такая возможность есть в Республике Саха (Якутия), Татарстане, Пермском крае, Ленинградской, Архангельской, Тюменской и Ульяновской областях. Центр анализирует специфику каждого региона и подстраивается под нее.

Кроме того, большое внимание Центр уделяет развитию правового просвещения граждан и работе, направленной на совершенствование законодательства в области защиты персональных данных. В 2024 году сотрудники Центра приняли участие в 56 мероприятиях, в число которых вошли форумы всероссийского уровня. Центр принял участие в разработке ряда законодательных предложений, которые включены в законопроект, внесенный в Государственную Думу и находящийся на рассмотрении.

- В каком проценте случаев специалистам Центра удается восстановить нарушенные права граждан на защиту их персональных данных? Какова доля выигранных исков?

- Специалисты Центра помогают гражданам восстановить нарушенные права, используя в том числе методы досудебного урегулирования. На этом этапе цель специалистов – решить проблему быстрее и устранить нарушения. В случае с финансовым мошенничеством, например, специалисты нередко добиваются от кредиторов аннулирования незаконных договоров и ликвидации задолженностей, образовавшейся у граждан в результате действий третьих лиц. Когда же досудебная работа не приводит к желаемому результату, юристы обращаются в суд. При этом суды удовлетворяют 100% исков, подготовленных Центром.

Не всегда судебные процессы завершаются быстро, в ряде случаев права граждан удается восстановить, приложив немало усилий. Но Центр готов оказывать помощь гражданам и на длинной дистанции.

Например, в ноябре 2021 года в Центр обратилась жительница Москвы, банк отказал ей в снятии денежных средств со своего вклада, ссылаясь на то, что ранее деньги были переведены на другие счета, а договор банковского вклада был расторгнут. После этого женщина обнаружила, что кто-то поменял данные в личном кабинете банка. Специалисты Центра подготовили иск, но суды первой и апелляционной инстанции отказали заявительнице. Лишь после кассации и повторного апелляционного обжалования, почти три года спустя, суд признал расторжение вклада недействительным и обязал банк вернуть деньги в полном объеме. Сумма вклада – 525 600 рублей.

- Каков максимальный размер выигранного иска о компенсации морального вреда? Сколько удалось выиграть в судах в пользу граждан в сумме?

- Для Центра важно не только вернуть людям украденное и снять обязательства по выплатам, но и добиться возмещения причиненного морального вреда. В 2023 году по искам Центра в пользу граждан взыскана компенсация морального вреда в сумме более 800 тыс. рублей, а в истекшем периоде 2024 года эта сумма уже превысила 820 тыс. рублей.

Суммы компенсаций за время работы Центра значительно выросли. Раньше они составляли в среднем 3–5 тыс. рублей, сейчас – 100–150 тыс. рублей. Например, юристы Центра в этом году добились значительной компенсации морального ущерба для пострадавшей от мошенников жительницы Санкт-Петербурга. Злоумышленники воспользовались ее персональными данными и оформили на женщину кредит в размере 11 тыс. рублей. Позже ей пришел судебный приказ о взыскании долга. Она несколько раз обращалась в микрофинансовую организацию, чтобы доказать свою непричастность к кредиту, но сделать это самостоятельно ей не удавалось.

У пострадавшей начались проблемы со здоровьем, так как она переживала, что арестуют ее счета. Специалисты помогли собрать доказательства, подготовить исковые заявления, а также защитили интересы пострадавшей в суде и доказали, что человек испытал значительные моральные страдания. Суд снял с пострадавшей все обязательства по выплате долга и назначил компенсацию морального вреда, которая достигла 150 тыс. рублей. Этот случай лишь один из примеров того, как настойчивость юристов в сборе доказательств и аргументаций позволяет добиться справедливости для пострадавших.