Модульный детсад построили на месте бывшего Черкизовского рынка

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Детский сад на 300 мест построили на территории бывшего Черкизовского рынка на востоке Москвы, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Завершилось строительство детского сада на востоке столицы, по результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии здания проектной документации. Социальный объект расположен в районе Измайлово на территории бывшего Черкизовского рынка по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4", - говорится в сообщении.

Как уточнил председатель комитета Антон Слободчиков, детский сад построили с применением модулей. Объект состоит из двух блоков, а общая площадь равна 4,5 тыс. кв.м.

Черкизовский рынок занимал территорию в 72 га на востоке Москвы. Рынок был закрыт в 2009 году по инициативе федеральных властей.