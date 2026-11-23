Зима с метелями придет в Москву во вторник, выпавший снег уже не растает

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Обильные снегопады с сильным ветром ожидаются в столичном регионе со вторника, в городе и области сформируется снежный покров высотой до 10 сантиметров, который уже не растает, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

"На этой неделе произойдет смена сезонов - от предзимья мы перенесемся в зиму, и в столичный регион циклон балканского полуострова принесет сильные снегопады", - сказала Паршина.

Она отметила, что уже с завтрашнего дня в городе и области ожидается снег, метель, "температура воздуха днем - ноль - минус два градуса, по области от нуля до минус четырех градусов".

"В среду, 25 ноября, тоже будет продолжатся сильный снег, ночью с метелью, на дорогах могут образовываться снежные заносы, температура немного ниже, чем в ночь на вторник - минус два - минус четыре в Москве, ноль - минус пять по области. Днем сохранится облачная погода со снегом и погода будет слабоморозная - минус один - минус три в городе, и ноль - минус четыре по области, в течение суток будет ветрено, порывы - 12-15 метров в секунду", - пояснила Паршина.

По ее словам, в ближайшие два дня, 24 и 25 ноября, "в Москве и области сформируется устойчивый снежный покров высотой до 10 сантиметров и таять особенно не будет".

"На севере Московской области снега может быть и побольше - до 15 сантиметров. Такой показатель для конца ноября выше среднего, но не является аномальным. В 2023 году в этих числах высота снега достигала 21-го сантиметра", - заметила Паршина.

В четверг, 26 ноября, уточнила синоптик, циклон уйдет на северо-восток европейской территории и его центр будет над югом Коми, объединившись с балканским циклоном, "он уже не будет таким страшным и забросит в столицу только небольшой снег".

"Сохранится слабоморозная погода, она даже немного понизится - температура ночью будет минус три - минус пять градусов, по области - минус один - минус шесть, и днем - минус один - минус три, по области - ноль - минус пять градусов, ветер северный - 6-11 метров в секунду, временами будет приниматься небольшой снег", - сообщила Паршина.

До субботы характер погоды сохранится, чуть прохладнее будет в ночь на пятницу - минус один - минус шесть, и днем, так же как в четверг, ноль - минус пять, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду, сказала Паршина.

"В субботу тоже облачно, местами небольшой снег - минус два - семь ночью, и днем - минус один - минус шесть градусов, ветер северо-западный, и также 6-11 метров в секунду", - уточнила она.

По расчетам синоптиков, к концу месяца интенсивность снегопадов снизится, атмосферное давление повысится, и к нам придет скандинавский антициклон, "поэтому установится более морозная погода, временами с прояснениями".

"Так что ждем прихода зимы, первую метель и слабые морозы", - подытожила Паршина.