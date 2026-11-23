Снег и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник и среду

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о снеге и сильном порывистом ветре, которые ожидаются в Москве во вторник и среду.

"По прогнозам синоптиков, завтра, 24 ноября, и до конца суток 25 ноября в столице ожидаются снег, местами сильный, ветер с порывами до 17 м/с, метель", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Мэрия просит пешеходов быть внимательными на улице, водителей - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.