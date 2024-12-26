Ведущие врачи Москвы предостерегли от голодания перед Новым годом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Московские врачи рекомендуют не голодать и не сбивать режим питания перед застольем в Новый год, а также придерживаться принципов здорового питания.

"В настоящее время эксперты и врачи категорически против резко ограничительных диет и, конечно же, голодания. Накануне праздника нужно подготовить организм к тем или иным перегрузкам, и именно принцип соблюдения здорового питания обеспечит нам и иммунитет, и сохранение здоровья", - сказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова на пресс-конференции "Новогодний календарь "нерабочих" дней: советы ведущих врачей Москвы".

В преддверии Нового года рекомендуется соблюдать режим питания. По ее словам, режим питания - это не только определенное время, но и определенная порция приема пищи, а также соблюдение основных принципов здорового питания: это умеренность, сбалансированность и разнообразие.

Перед самим празднованием Нового года рекомендуется сделать обед менее калорийным, например, съесть легкий овощной суп и небольшую порцию основного блюда, а также обязательно не забыть про ужин между 18 и 19 часами вечера. Это может быть легкая закуска или овощное блюдо. "Это предотвратит избыточное переедание в ночное время и позволит лучше себя чувствовать, более легко в течение новогодней ночи", - сказала эксперт.

"Точно не стоит употреблять алкоголь с утра и в течение дня (31 декабря), потому что самое безобидное что может быть - это то, что человек проспит Новый год. Также человек может попасть в отделение острых отравлений или наркологический стационар. Очень большой процент травматизма. До 50% травм, которые получают граждане, сочетаются с алкогольным опьянением", - отметила заместитель главного врача по медицинской части МНПЦ наркологии ДЗМ Алина Сазонова.

В случае плохого самочувствия утром 1 января эксперт рекомендует восстановить водно-солевой баланс. "Необходимо пить как можно больше жидкости, лучше всего чистую или минеральную воду. Также поможет здесь рассол, но это обязательно должен быть соленый рассол, а не маринованный, поскольку в маринованном содержится уксус, а уксус - это промежуточный продукт распада алкоголя, таким образом, интоксикация не уменьшается, а самочувствие может ухудшиться", - сказала Сазонова.

Также в восстановлении помогут хороший сон и здоровое питание. При этом, категорически не рекомендуется употреблять алкоголь, чтобы "поправить самочувствие" на следующий день.