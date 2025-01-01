В Москве ночью снег с дождем продолжится

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В столице после 21 часа прогнозируют мокрый снег с дождем, ветер усилится до 17 метров в секунду, предупредил телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, после 21:00 и до 10:00 2 января в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь, усиление ветра до 17 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Утром жителей столичного региона МЧС предупреждало о мокром снеге, гололедице и сильном ветре.