Оттепель придет в Москву после рождественской ночи

В первый рабочий день прогнозируется положительная температура

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Температура в рождественскую ночь в московском регионе будет опускаться до минус 8 градусов, пройдет снег, однако уже утром начнется оттепель, потеплеет до плюс 3 градусов, а 8 января - до плюс 6, сообщил "Интерфаксу" в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Воздушные массы с северо-запада будут определять погоду в Москве в ближайшие дни. Причем, надо отметить, что из приполярных районов они перемещаются через западную Европу на юг, а оттуда уже поступают к нам. Поэтому, по дороге они трансформируются и прогреваются. И к нам приходит совершенно нормальный, хороший, комфортный воздух и температура", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что температура ночью 4, 5 и 6 января будет в диапазоне от минус 7 до минус 5 градусов, в отдельных районах Подмосковья она будет опускаться до минус 10, днем температура будет от минус 5 до минус 3. В течение двух дней будет идти небольшой и умеренный снег, в понедельник, 6 января, осадков уже не прогнозируется. Из-за понижения температуры 3 января, на дорогах образовалась гололедица, которая сохранится и в ближайшие дни.

"Рождественская ночь вполне комфортная. Ночные температуры минус 3 - минус 8, но это вообще такой температурный режим, который и бодрит, и позволяет колядовать на улице и в домах. В общем, не холодно, но в то же время отрицательная температура. Выпадет снег. А дальше начинается опять очередное изменение циркуляции, и уже к полудню 7 января температура повышается до плюс 2 - плюс 3 градусов, прогнозируются небольшие осадки", - сказал синоптик.

8 января, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, температура еще повысится, так как в московский регион будет поступать южный воздух.

"И уже и ночные температуры положительные, в московском регионе от минус 1 до плюс 4 градусов. И дневные температуры от плюс 1 до плюс 6", - сказал Вильфанд.

По предварительным прогнозам, в первый рабочий день также будет положительная температура. "Опять будет и скользко, и мрачновато", - отметил он. В среду и четверг, 8 и 9 января, осадков не прогнозируется, добавил Вильфанд.