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Число уничтоженных на подлете к столице дронов увеличилось до 37

Московские аэропорты временно не обслуживают рейсы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 21 беспилотника, всего в пятницу на подлете к столице было сбито 37 БПЛА.

"21 БПЛА уничтожен средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем канале в Max.

Ранее в пятницу сообщалось о 16 дронах, пытавшихся атаковать Москву.

Аэропорты Московского авиаузла временно не принимают и не отправляют рейсы.

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Москва БПЛА
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