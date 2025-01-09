Поезда МЦД-2 выбились из графика после сбоя

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Движение поездов на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) осуществляется с установленным интервалом, сообщили в пресс-службе Московской железной дороге (МЖД).

Телеграм-канал МЖД уточняет, что с незначительным отклонением от графика - до 10 минут - следуют несколько поездов дальних маршрутов Рижского направления в сторону области.

В МЖД заверили, что делают все, для сокращения задержек.

Ранее СМИ сообщили о сбое на МЦД-2 из-за задержки поезда между Красногорской и Опалихой.