Тарифы на проезд в московском транспорте изменятся со 2 января

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Со 2 января изменится ряд тарифов на проезд в городском транспорте столицы.

Как ранее сообщили в столичном департаменте транспорта, проезд по карте "Тройка" вместо 57 рублей обойдется в 63 рубля, а по билету "90 минут" изменится с 85 рублей до 94 рублей. Проезд по карте "Тройка" по метро плюс МЦД будет стоить 84 рубля.

Цена одной поездки на транспорте по билету "Единый" теперь составит 75 рублей, а за две поездки нужно будет заплатить 150 рублей.

Единые проездные билеты, записанные на карту "Тройка", также изменятся. Безлимитный билет на 1 сутки будет стоить 365 рублей, вместо 340, на трое суток - 700 вместо 650, на 30 дней - 3 тыс. 70 (вместо 2 тыс. 870), на 90 дней - 7 тыс. 430 (вместо 6 тыс. 950). Изменится стоимость "Единого" билета на 30 и 90 дней, в которые включен проезд в зоне пригород. Теперь он будет стоить 3 тыс. 750 рублей и 9 тыс. 600 рублей соответственно. Стоимость "Единого" билета на 365 дней составит 22 тыс. рублей.

В новом году билета "Единый" на 60 поездок не будет - доля поездок по такому билету всего 1%. По данным департамента, пассажирам выгоднее и удобнее пользоваться билетом "Кошелек", поездки по нему не "сгорают" через 45 дней, а стоимость одной поездки идентична, кроме того, доступна 50% скидка при пересадке с метро, МЦК, МЦД на наземный транспорт.

Также изменятся тарифы на проездные билеты на наземный транспорт - стоимость на 30 дней составит 1 тыс. 950 рублей, на 90 дней - 5 тыс. 150, а на 365 дней - 15 тыс. 900.

Изменится стоимость билета на 30 и 90 дней для обучающихся. Так, проездной на метро и МЦД на 30 дней стал стоить 595 рублей, а единый без лимита поездок - 875 рублей. Стоимость проездного на метро и МЦД на 90 дней составит 1660 рублей, а единого без лимита поездок - 2500.

Стоимость разовой поездки по биометрии составит 59 руб. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 2 руб. Пересадки между наземным транспортом и между метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными.

Также с 1 января 2025 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию.

Теперь стоимость перемещения транспортного средства категории М, А, В с мощностью двигателя до 80 л.с. с оплатой до того, как пройдёт 60 дней с момента возвращения автомобиля, обойдется нарушителям в 7 тыс. 200 рублей, ранее стоимость была 6 тыс. 520 без учета скидки. За автомобиль категории В с мощностью двигателя свыше 80 л.с. до 250 л.с. нужно будет заплатить 10 тыс. 900 рублей (вместо 9 тыс. 970), а за транспортное средство категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с. и иные автотранспортные средства с разрешенной максимальной массой до 4 тонн - 11 тыс. 845 вместо 11 тыс. 197.

Хранение ТС категории "M", "A" обойдется в 1150 руб. в сутки, 2100 руб. - за "B" и "D" не более 3,5 т и 2893 руб. - за "D" более 3,5 т, "С", "Е" и негабаритные транспортные средства.

Кроме того, изменятся тарифы на некоторых парковках со шлагбаумом. С обновленной стоимостью можно будет ознакомиться на сайте parking.mos.ru.