Строительство дублера Егорьевского шоссе в Подмосковье оценили в 110 млрд рублей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Объем финансирования концессионного проекта по строительству в 2025-2028 годах 36-километрового дублера Егорьевского шоссе в Московской области при участии Газпромбанка вырос до 110 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

Новая дорога свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении. Как сообщили изданию в областном министерстве транспорта, дублер с рабочим названием Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) начнут строить в этом году. Четырехполосная трасса с девятью развязками и 32 мостами начнется в подмосковном поселке Томилино, пройдет по территории Люберецкого округа, а также округов Котельники и Раменское и выйдет к ЦКАД недалеко от села Гжель. Строительство должно завершиться в 2027-2028 годах.

Действующее двухполосное Егорьевское шоссе – одна из самых загруженных областных дорог, которая начинается в Люберцах и заканчивается в Касимове (Рязанская область). Реконструкцию трассы подмосковные власти считают нецелесообразной из-за окружающей плотной застройки.

Проект дублера обсуждался с 2019 года. В конце 2021 года правительство Подмосковья заключило концессионное соглашение о строительстве платной трассы с ООО "М.Е.Т.К", одним из учредителей которого является "дочка" Газпромбанка – "ГПБ-Инфраструктурный холдинг". Как выяснил "Коммерсантъ", проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

На этапе заключения концессионного соглашения почти четыре года назад предполагаемые тарифы за проезд составляли 14,8 руб. за 1 км. Как заявлял на последней Транспортной неделе глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, тарифы будут выше, но не сильно.

Общий объем финансирования проекта дублера Егорьевского шоссе с 2021 года, как отмечает газета, вырос с 60 млрд руб. до 110 млрд руб.

Как рассказала изданию исполнительный вице-президент ГПБ Светлана Ляпина, объект будет создан за счет капитального гранта, который предоставит Московская область, и банковских кредитов. "ГПБ готов предоставить финансирование по итогам согласования Московской областью основных условий кредитования концессии. Согласно предварительным расчетам, объем финансирования со стороны банка может составить до 80 млрд рублей", - отметила она.

ГПБ ранее финансировал участки уже открытых ЦКАД, Мытищинской скоростной хорды и будущей Южно-Лыткаринской дороги.