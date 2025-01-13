В Москве отремонтировали фасад метеостанции МГУ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Москве на Воробьевых горах завершили капремонт фасада здания метеорологической станции МГУ именм Ломоносова, рассказали в пресс-службе публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

В здании площадью 370 кв.м строители также восстановили кровлю и оконные конструкции, обновили отмостку по периметру здания и воссоздали гранитное крыльцо.

Здание станции - объект культурного наследия регионального значения, метеорологические наблюдения здесь проводят с 1954 года.

В пресс-службе напомнили, что силами ППК ведется комплексное обновление инфраструктуры МГУ, активно идут работы в главном здании вуза.

В главном здании МГУ строители уже отремонтировали 7, 12 и 22 этажи, где расположены помещения геологического, географического и механико-математического факультетов. Ведутся работы по капремонту 10 и 11 этажей, а вскоре начнется ремонт 8, 13 и 21 этажей. До конца 2025 года также предстоит обновить фасад главного здания, его кровлю и знаменитый шпиль со звездой.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" выступает государственным заказчиком капремонта на всех объектах Московского государственного университета. Так, запланирован капремонт фасадов Зоологического музея, здания факультетов психологии и искусств, Института стран Азии и Африки и домового храма святой мученицы Татианы на Моховой улице в Москве.