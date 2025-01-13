Поиск

В Москве отремонтировали фасад метеостанции МГУ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Москве на Воробьевых горах завершили капремонт фасада здания метеорологической станции МГУ именм Ломоносова, рассказали в пресс-службе публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

МоскваВ Москве без демонтажа отреставрируют звезду главного здания МГУ им. ЛомоносоваЧитать подробнее

В здании площадью 370 кв.м строители также восстановили кровлю и оконные конструкции, обновили отмостку по периметру здания и воссоздали гранитное крыльцо.

Здание станции - объект культурного наследия регионального значения, метеорологические наблюдения здесь проводят с 1954 года.

В пресс-службе напомнили, что силами ППК ведется комплексное обновление инфраструктуры МГУ, активно идут работы в главном здании вуза.

В главном здании МГУ строители уже отремонтировали 7, 12 и 22 этажи, где расположены помещения геологического, географического и механико-математического факультетов. Ведутся работы по капремонту 10 и 11 этажей, а вскоре начнется ремонт 8, 13 и 21 этажей. До конца 2025 года также предстоит обновить фасад главного здания, его кровлю и знаменитый шпиль со звездой.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" выступает государственным заказчиком капремонта на всех объектах Московского государственного университета. Так, запланирован капремонт фасадов Зоологического музея, здания факультетов психологии и искусств, Института стран Азии и Африки и домового храма святой мученицы Татианы на Моховой улице в Москве.

МГУ Москва Зоологический музей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор "Музея Москвы" возглавила Музей истории ГУЛАГа

Прокуратура проводит проверку по вынужденной посадке самолета "ЮТэйр" в Москве

Прокуратура проводит проверку по вынужденной посадке самолета "ЮТэйр" в Москве

Пожар произошел в психиатрической больнице в Яхроме

В Москве в центрах "Госуслуг" разводящимся начали предлагать помощь в примирении

В Москве в центрах "Госуслуг" разводящимся начали предлагать помощь в примирении

В Москве на Старый Новый год ненадолго похолодает

В Москве на Старый Новый год ненадолго похолодает

Дождь будет идти в течение дня в Москве, возможно образование гололедицы

Дождь будет идти в течение дня в Москве, возможно образование гололедицы

Около 40 новых станций метро планируется построить в Москве к 2030 году

Около 40 новых станций метро планируется построить в Москве к 2030 году

Новогодние каникулы прервали трехмесячный рост стоимости бензина на АЗС Москвы

Путин встречает Рождество в храме на Поклонной горе в Москве

Синоптики спрогнозировали ледяной дождь и гололед в Москве и области 7 января

Синоптики спрогнозировали ледяной дождь и гололед в Москве и области 7 января
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе229 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5688 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2090 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау75 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });